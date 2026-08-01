Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные локации и активный отдых (мини-группа)
Покататься на квадроциклах, устроить каньонинг к водопаду и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3, зависит от рейса. Вре...
«Маска, трубка и ласты для снорклинга»
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
$6150 за человека
Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и плавания с сардинами
Покататься на квадроцикле, увидеть долгопятов, удивиться пещерной реке и пообедать на плоту
Начало: Аэропорт Манилы, терминал 3. Время встречи - время...
«Отличное место для снорклинга, в том числе для новичков и семей с детьми»
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
$4900 за человека
Приключение на Филиппинах: рисовые террасы, восхождение на Апо и 107-летняя татуировщица Апо Ванг-Од
Спуститься в загадочную пещеру, встретить рассвет на вершине и заняться каньонингом
Начало: Аэропорт Манилы, после 13:00. Ранний прилёт необхо...
«• маска, трубка и ласты для снорклинга (рекомендовано)»
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
$5100 за человека
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего п...
1 дек в 08:00
11 дек в 08:00
205 000 ₽ за человека
Филиппины: тур по островам с водными прогулками, активностями и пляжным отдыхом
Поплавать с черепахами и акулами, побывать в этнодеревне, совершить каньонинг и круизы по рекам
Начало: Манила, до 16:00
«Есть водные активности: дайвинг, снорклинг, плавание с китовыми акулами и сардинами, зиплайн, каньонинг, водопады»
22 ноя в 15:00
6 дек в 15:00
$3275 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Сноркелинг»
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- Гранд-тур по островам Филиппин: райские пляжи, природные локации и активный отдых (мини-группа);
- Филиппины: от райских пляжей до зиплайна и плавания с сардинами;
- Приключение на Филиппинах: рисовые террасы, восхождение на Апо и 107-летняя татуировщица Апо Ванг-Од;
- Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности;
- Филиппины: тур по островам с водными прогулками, активностями и пляжным отдыхом.
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