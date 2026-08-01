Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки - городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
22 авг в 11:00
23 авг в 13:30
€100 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Хельсинки для детей
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Северный модерн Хельсинки
Погрузитесь в мир уникальной архитектуры Хельсинки, где каждый дом рассказывает свою историю
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Ботанический сад Петра Великого»
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