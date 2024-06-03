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первый день в поездке проводить с гидом. Выбор делала интуитивно, понравилось описание. Оформила заявку и в течении 10 минут получила подтверждение, письмо. Быстро договорились о месте и времени встречи. Было очень приятно, что меня встретили с улыбкой, немного расспросили обо мне: возраст, где живу, профессию, который раз в Хельсинки. И после этого провели просто ОБАЛДЕННУЮ индивидуальную экскурсию, идеально подобранную под мои ценности и взгляды. Весь маршрут был построен под погодные условия, что, конечно, в конечном итоге привело к тотальному ощущению КОМФОРТА И ЗАБОТЫ. Интерес и любопытство не покидали до момента расставания. Я окунулась с головой в историю Финляндии и всё поняла! От начала до конца, все факты и нюансы, всё сошлось в объёмную картинку. На память получила рекомендации к посещению в городе, добрые пожелания, вкуснейшую конфету, очень красивую открытку и две газеты об истории города Хельсинки: на английском для меня и на шведском в подарок из Хельсинки для подруги. Ну и конечно на память я увезла ощущение красоты Финляндии и полной удовлетворённости от выбора гида. Восторг!