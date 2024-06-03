1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
«Если пожелаете, мы заглянем во дворы, сады-парки и действующие учебные заведения и медицинские учреждения»
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
€95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Финская десятка: культурное и гастрономическое путешествие по Хельсинки
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
«Маршрут пройдёт по историческому центру города, где вам встретятся живописные парки и скверы, разбитые садовником Сванте Олссон, и скульптурные композиции Виктора Янссона»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€85 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хельсинки для детей: зоопарк, музеи, парки развлечений и не только
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
«В этом музее можно прокатиться на велосипеде под крышей, сделать монету с собственным изображением, узнать массу интересного о физике, химии, механике, природе и экологии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа: культура, история, кухня
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: в терминале 2
«Полчаса живописной дороги с насыщенными рассказами о городке Вантаа и финской жизни — и вы в лаконичном и аристократичном Хельсинки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
«Из своей техники, пользуюсь зеркальным фотоаппаратом Nikon D7100 и объективами для портретной/архитектурной/пейзажной фотосъёмки»
Завтра в 09:30
10 июня в 16:30
€118 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Путешествие по Хельсинки: от памятников до скрытых жемчужин города
Прогулка по Хельсинки откроет вам город с его знаковыми местами, архитектурой и культурой. Узнайте, чем живет столица Финляндии
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала
«Вы побываете в одном из самых живописных мест столицы — парке Эспланада, высоко на скале обнаружите православный Успенский собор, а рядом с Сенатской площадью — здание главного университета»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Хельсинки: экскурсия по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Хельсинки, открывая его скрытые районы и культурные сокровища в компании опытного гида
«Потом я покажу вам еще один исторический район Улланлинна с восхитительной архитектурой, скверами, живописной набережной, несчетным количеством магазинов с предметами искусства и малюсеньких бутиков»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Хельсинки: От королей до арт-пространств
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хельсинки, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем
«Мы прогуляемся по прибрежной полосе, разговаривая об особенностях местной природы и наслаждаясь видами Финского залива»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер в Хельсинки с обзорной экскурсией: начните путешествие с приятных впечатлений
Встреча в аэропорту и комфортная поездка по Хельсинки с личным гидом. Узнайте все о городе, не теряя времени
«А еще мы обязательно проедем вдоль одной из красивейших городских набережных и полюбуемся атмосферными пейзажами Хельсинского архипелага»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все самое интересное о Хельсинки
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
«В конце маршрута гости смогут самостоятельно посетить Зимний Сад или вернуться с гидом к ж/д вокзалу»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Мы прекрасно провели время. Ирина чудесный экскурсовод. Она отвечает на все вопросы и учитывает пожелание клиента. И главное: Ирина чувствует
- ААнастасия24 апреля 2024Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
- ЛЛена22 апреля 2024Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
- AAlexander21 марта 2024Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
- ЕЕлена9 марта 2024Были большой компанией в 6 человек, Оля смогла заинтересовать всех! Была хорошая подача материала, экскурсия прошла на одном дыхании. Оля ответила на все вопросы,посоветовала где покушать и куда сходить. Расстались друзьями. Удачи Вам,Оля,вы молодец!
- LLarysa23 февраля 2024First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
- EEvelina8 февраля 2024Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
- ЕЕлена27 января 2024Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
- ННаталья8 января 2024Экскурсия прошла замечательно. Несмотря на холодную погоду, Ирина грамотно организовала наш маршрут. Зашли в библиотеку Хельсинки, увидели современную архитектуру. Отличный гид и экскурсию рекомендуем.
- ЕЕкатерина6 января 2024Инна прекрасно преподнесла и историю, и путь экскурсии, много рассказала тонкостей культуры, особенностей финов. Нам очень все понравилось. Сначала она нам показалась немного холодной и какой-то не очень нами заинтересованной, но через пару минут все стало намного лучше! Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 477 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 477 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август