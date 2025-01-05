Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Хельсинки

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Хельсинки на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественское настроение в Хельсинки
Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Начало: центральный ж/д вокзал
«Наша задача — поймать и почувствовать то волшебное новогоднее праздничное настроение, которое было в детстве и которое сейчас, в суете, мы часто не можем уловить»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Прогулка по заснеженным улицам Хельсинки, знакомство с традициями и посещение уникальных мест. Узнайте, как финны отмечают Рождество
Начало: На железнодорожном вокзале или по согласованию
«Обязательный элемент любой программы — это Торговая и Сенатская площадь, уже по-новогоднему украшенные»
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
29 ноя в 11:00
€45 за человека
Рождественские декорации Хельсинки
Пешая
2 часа
-
15%
Мини-группа
до 7 чел.
Рождественские декорации Хельсинки
Познакомиться с главными достопримечательностями и рождеством по-фински
Начало: У Стокманна
«Прогуливаясь по главным рождественским ярмаркам, вы узнаете об огромном значении рождества для жителей Финляндии: так, здесь запрещено ссориться на протяжении всего декабря»
Завтра в 15:15
24 ноя в 10:00
€51€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей, показала, рассказала, прогуляла, напоила чаем с вкусняшками в уютном местечке. Мы с детьми были в восторге! Чего и всем вам желаем, не упустите возможность!
    Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзейЧудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзейЧудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзейЧудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей
  • Е
    Елена
    23 декабря 2024
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Спасибо огромное! Было очень интересно как детям так и взрослым. Ольга всегда была на связи и помогала советами. Всем рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    26 декабря 2023
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Огромное спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию. Первый раз были в Хельсинки и сразу на Рождество. Было вдвойне интересно
    читать дальше

    узнать про город, страну и традиции. Удалось посетить интересные места и прогуляться по городу, даже несмотря на ветренную и мокрую погоду. И отдельная благодарность за ценные советы по городу и приятную атмосферу.

  • П
    Пауль
    3 января 2023
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой
    Интересно, познавательно и хорошо запланированно.
    Интересно было узнать про жизнь в Финляндии и про то как финны справляют рождественские праздники.
    Очень понравилась экскурсия с гидом ОльгойОчень понравилась экскурсия с гидом ОльгойОчень понравилась экскурсия с гидом Ольгой
  • м
    марина
    23 февраля 2022
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Мы были в Хельсинки проездом, буквально несколько часов и, благодаря экскурсии с Ольгой успели познакомиться с городом и послушать истории о его жителях. Ольга прекрасный экскурсовод, рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    19 января 2020
    Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
    Всё было прекрасно!
  • И
    Ирина
    8 января 2020
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Искренне признательны Ольге Корка за интересную, веселую, запоминающуюся экскурсию по новогоднему Хельсинки. Настоятельно рекомендую начинать знакомство с городом под повествование от Ольги!
  • И
    Ирина
    8 января 2020
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Наше знакомство с Финляндией и Хельсинки мы начали с Ольгой. Нам очень повезло, Ольга любит страну, в которой живет, знает
    читать дальше

    и уважает ее историю. Не буду пересказывать тему и маршрут экскурсии, скажу только, что ни в одном путеводителе, вы не узнаете те факты и не откроете для себя те места, о которых вам расскажет Ольга. Экскурсия проходила в режиме диалога, мы говорили о жизни финнов, их увлечениях, традициях, отношении к истории своей страны и природе. Ольга подсказала нам, куда сходить самостоятельно и как провести свободное время. Если будем в Хельсинки, то обязательно встретимся с Ольгой и пойдем на ее экскурсии.

  • Т
    Татьяна
    7 января 2020
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Ольга очень хороший рассказчик, слушать ее интересно. Она преподносит материал четко, структурировано, логично. Никуда не подглядывает,не перескакивает с темы на тему, не спешит. В рассказе Ольги исторические факты удачно разбавлены забавными, а порой и курьезными подробностями. Рекомендуем.
  • К
    Кристина
    7 января 2020
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Очень Интересная экскурсия. Ольга хороший экскурсовод и замечательно ладит с детьми, ребёнок 9 лет слушал с огромным интересом, и с удовольствие выполнял задания веселого квеста. Готовы идти и на остальные экскурсии, но надеемся в более тёплое время года
  • О
    Оксана
    5 января 2020
    Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
    Спасибо за экскурсию, рассказ про историю государства был исчерпывающим и интересным!
  • Н
    Наталия
    4 января 2020
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    На экскурсии нас было четверо - двое взрослых и двое детей. Ольга смогла заинтересовать всех. Излагала не сухие факты и
    читать дальше

    цифры, а рассказывала о жизни и быте финнов в прошлом и настоящем. Не один вопрос она не оставила без внимания. Кроме того, дала много ценной информации о дальнейшем пребывании в Хельсинки, куда сходить, что посмотреть. Многими советами мы воспользовались. За это отдельное спасибо!))) Мы, конечно, будем рекомендовать экскурсии Ольги нашим друзьям!

  • Ю
    Юлия
    2 января 2020
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    1 января были на экскурсии с Ольгой. Прогулка по центру Хельсинки зарядила нас положительными эмоциями на целый день. Ольга очень
    читать дальше

    интересный рассказчик. От нее мы узнали многие детали из жизни финнов, о которых вряд ли услышишь на стандартных исторических экскурсиях. На любой возникающий вопрос у Ольги находился ответ. Спасибо большое за прекрасно проведенное время!

  • И
    Инга
    21 декабря 2019
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Ольга смогла передать атмосферу финских зимних праздников! Интересно рассказала о традициях, особенностях встречи Рождества в Финляндии. Построила маршрут таким образом, что и не устали и много посмотрели. Спасибо!
  • B
    Boris
    20 декабря 2019
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    !!!!!
  • Н
    Наталья
    25 декабря 2018
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Хорошая экскурсия. Спасибо Ольге за интересный рассказ о любимом ею городе!
  • Н
    Николай
    21 декабря 2018
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Экскурсией очень довольны. Ольга-увлечённый и глубоко погружённый в своё дело гид. получили много полезных советов о пребывании в стране. Спасибо. Ещё бы погоду получше.
  • Т
    Татьяна
    10 декабря 2018
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Огромная благодарность Ольге за интересную экскурсию! Не смотря на то, что мы были только
    "с дороги" все было отлично организовано и
    читать дальше

    прошло "на одном дыхании". Экскурсия очень содержательна, Ольга большой профессионал своего дела, донесла до нас множество уникальных исторических, культурных, этнографических фактов. Возникло желание увидеть город еще раз, пересмотреть и перечитать некоторые вещи. Конечно же, погрузились в атмосферу предрождественской Европы, особенно дети - подростки. Думаю, что с Ольгой будет интересно любой компании - и детям, и взрослым, и молодежи.
    Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Порвоо, что мы и сделали через несколько дней и получили большое удовольствие.
    Экскурсовода рекомендую!

  • Е
    Ева
    14 января 2018
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Случайно наткнулись на Ольгу на этом сайте и сразу заинтересовались экскурсией.
    О Ольге сложилось очень яркое и приятное впечатление. Были учтены
    читать дальше

    все возрастные пожелания.
    Очень доступно и понятно рассказала о городе с исторических и современных сторон.
    Если вы ищите очень весёлого и коммуникабельного экскурсовода, то это однозначно Ольга!
    Не пожалеете. Спасибо, огромное!

  • Л
    Лилия
    2 января 2018
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Все понравилось: от рассказа про город: местные байки и серьезные факты до хорошо построенного маршрута. Экскурсовод вежлива и внимательна к потребностям клиентов. Огромное спасибо!

