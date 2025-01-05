Е Елена Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Чудесный город Порвоо! Побывали в зимней сказке. Замечательный гид Ольга, встретила нас как самых близких друзей, показала, рассказала, прогуляла, напоила чаем с вкусняшками в уютном местечке. Мы с детьми были в восторге! Чего и всем вам желаем, не упустите возможность!

Е Елена Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Спасибо огромное! Было очень интересно как детям так и взрослым. Ольга всегда была на связи и помогала советами. Всем рекомендуем!

Д Дмитрий Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники читать дальше узнать про город, страну и традиции. Удалось посетить интересные места и прогуляться по городу, даже несмотря на ветренную и мокрую погоду. И отдельная благодарность за ценные советы по городу и приятную атмосферу. Огромное спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию. Первый раз были в Хельсинки и сразу на Рождество. Было вдвойне интересно

П Пауль Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой

Интересно, познавательно и хорошо запланированно.

Интересно было узнать про жизнь в Финляндии и про то как финны справляют рождественские праздники.

м марина Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Мы были в Хельсинки проездом, буквально несколько часов и, благодаря экскурсии с Ольгой успели познакомиться с городом и послушать истории о его жителях. Ольга прекрасный экскурсовод, рекомендуем!

Н Наталья Весёлые приключения в праздничном Хельсинки Всё было прекрасно!

И Ирина Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Искренне признательны Ольге Корка за интересную, веселую, запоминающуюся экскурсию по новогоднему Хельсинки. Настоятельно рекомендую начинать знакомство с городом под повествование от Ольги!

И Ирина Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники читать дальше и уважает ее историю. Не буду пересказывать тему и маршрут экскурсии, скажу только, что ни в одном путеводителе, вы не узнаете те факты и не откроете для себя те места, о которых вам расскажет Ольга. Экскурсия проходила в режиме диалога, мы говорили о жизни финнов, их увлечениях, традициях, отношении к истории своей страны и природе. Ольга подсказала нам, куда сходить самостоятельно и как провести свободное время. Если будем в Хельсинки, то обязательно встретимся с Ольгой и пойдем на ее экскурсии. Наше знакомство с Финляндией и Хельсинки мы начали с Ольгой. Нам очень повезло, Ольга любит страну, в которой живет, знает

Т Татьяна Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Ольга очень хороший рассказчик, слушать ее интересно. Она преподносит материал четко, структурировано, логично. Никуда не подглядывает,не перескакивает с темы на тему, не спешит. В рассказе Ольги исторические факты удачно разбавлены забавными, а порой и курьезными подробностями. Рекомендуем.

К Кристина Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Очень Интересная экскурсия. Ольга хороший экскурсовод и замечательно ладит с детьми, ребёнок 9 лет слушал с огромным интересом, и с удовольствие выполнял задания веселого квеста. Готовы идти и на остальные экскурсии, но надеемся в более тёплое время года

О Оксана Весёлые приключения в праздничном Хельсинки Спасибо за экскурсию, рассказ про историю государства был исчерпывающим и интересным!

Н Наталия Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники читать дальше цифры, а рассказывала о жизни и быте финнов в прошлом и настоящем. Не один вопрос она не оставила без внимания. Кроме того, дала много ценной информации о дальнейшем пребывании в Хельсинки, куда сходить, что посмотреть. Многими советами мы воспользовались. За это отдельное спасибо!))) Мы, конечно, будем рекомендовать экскурсии Ольги нашим друзьям! На экскурсии нас было четверо - двое взрослых и двое детей. Ольга смогла заинтересовать всех. Излагала не сухие факты и

Ю Юлия Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники читать дальше интересный рассказчик. От нее мы узнали многие детали из жизни финнов, о которых вряд ли услышишь на стандартных исторических экскурсиях. На любой возникающий вопрос у Ольги находился ответ. Спасибо большое за прекрасно проведенное время! 1 января были на экскурсии с Ольгой. Прогулка по центру Хельсинки зарядила нас положительными эмоциями на целый день. Ольга очень

И Инга Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Ольга смогла передать атмосферу финских зимних праздников! Интересно рассказала о традициях, особенностях встречи Рождества в Финляндии. Построила маршрут таким образом, что и не устали и много посмотрели. Спасибо!

B Boris Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники !!!!!

Н Наталья Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Хорошая экскурсия. Спасибо Ольге за интересный рассказ о любимом ею городе!

Н Николай Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники Экскурсией очень довольны. Ольга-увлечённый и глубоко погружённый в своё дело гид. получили много полезных советов о пребывании в стране. Спасибо. Ещё бы погоду получше.

Т Татьяна Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники

"с дороги" все было отлично организовано и читать дальше прошло "на одном дыхании". Экскурсия очень содержательна, Ольга большой профессионал своего дела, донесла до нас множество уникальных исторических, культурных, этнографических фактов. Возникло желание увидеть город еще раз, пересмотреть и перечитать некоторые вещи. Конечно же, погрузились в атмосферу предрождественской Европы, особенно дети - подростки. Думаю, что с Ольгой будет интересно любой компании - и детям, и взрослым, и молодежи.

Отдельное спасибо за рекомендацию посетить Порвоо, что мы и сделали через несколько дней и получили большое удовольствие.

Экскурсовода рекомендую! Огромная благодарность Ольге за интересную экскурсию! Не смотря на то, что мы были только"с дороги" все было отлично организовано и

Е Ева Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники

О Ольге сложилось очень яркое и приятное впечатление. Были учтены читать дальше все возрастные пожелания.

Очень доступно и понятно рассказала о городе с исторических и современных сторон.

Если вы ищите очень весёлого и коммуникабельного экскурсовода, то это однозначно Ольга!

Не пожалеете. Спасибо, огромное! Случайно наткнулись на Ольгу на этом сайте и сразу заинтересовались экскурсией.О Ольге сложилось очень яркое и приятное впечатление. Были учтены