Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»

Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки

Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»

Что вы увидите 🤩

  • Центральная библиотека Хельсинки Oodi
  • Кафедральный собор и Сенатская площадь
  • Успенский собор
  • Памятник Рунебергу
  • Президентский дворец
  • Рыночная площадь
Хельсинки — единственная европейская столица, построенная за один исторический период, где гармонично переплетаются традиции и современность. Дружелюбный город сочетает в себе имперскую стать, инновационный дух, историческую элегантность и современную инстаграммность.
Вы пройдете по бульвару Эспланады, высаженному вековыми липами, и торжественным улицам царского квартала, увидите изумительные дома в стиле югенд, со стен которых за прохожими грозно наблюдают тролли и другие сказочные существа.
В ходе прогулки вы узнаете о том, как Хельсинки расцвел, войдя в состав Российской империи, где встречаются современные рыцари, какие подарки Финляндия дарит сама себе на день независимости, а также о том, как можно попариться в сауне прямо на колесе обозрения, и где под землей и в скалах в центре города находятся датацентр и озеро.
Образ Хельсинки создадут старинная Рыночная площадь, окутанная ароматами кофе, круглогодично открытый морской бассейн и самая современная библиотека мира с растущими внутри живыми деревьями.
Экскурсия подходит для всех возрастов, главное - удобная обувь и хорошее настроение!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
€12.2

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Идеи для дальнейшей прогулки после экскурсии, в том числе классный вариант на случай непогоды
  • Рекомендации, где можно попробовать традиционный суп из лосося со сливками и булочки с корицей
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Памятник Людвигу Рунебергу (Pohjoisesplanadi, 29)
Завершение: Центральная библиотека Хельсинки Oodi (Töölönlahdenkatu, 4)
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хельсинки

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные🔭Обзорные📸Фото-прогулки🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Хельсинки

Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Индивидуальная экскурсия
5
11
91
за 1-6 чел.
Имперский Хельсинки: теплая прогулка в любую погоду
Атмосферная Рыночная площадь, секреты царских кварталов, подземный город и библиотека XXI века
За кулисами «Имперской Финляндии»
4.7
3
25
за 1 чел.
За кулисами «Имперской Финляндии»
Архитектура и история Хельсинки в период правления династии Романовых
ежедневно в 08:00 и 16:00
Хельсинки для всех
Индивидуальная экскурсия
5
46
100
за 1-6 чел.
Хельсинки для всех
Увидеть город с интересной вам стороны и убедиться в его многогранности
Место рождения города. Неизвестный Хельсинки
Индивидуальная экскурсия
5
1
100
за 1-10 чел.
Место рождения города. Неизвестный Хельсинки
Двухчасовая экскурсия по местам первых лет основания Хельсинки
По договоренности
Мистический Хельсинки
Индивидуальная экскурсия
5
1
100
за 1-10 чел.
Мистический Хельсинки
Вы любите страшные истории о духах и приведениях? Хотите посмотреть Хельсинки? Тогда эта экскурсия вам...
По договоренности
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу
5
1
65
за 1 чел.
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу
Хельсинки - самый запоминающийся и урбанистичный город Финляндии
ежедневно
Из Хельсинки в Турку на экскурсию
Индивидуальная экскурсия
299
за 1-4 чел.
Из Хельсинки в Турку на экскурсию
Приглашаю вас в увлекательную поездку в старинный Турку из Хельсинки
Гид на весь день в Хельсинки
Индивидуальная экскурсия
285
за 1-4 чел.
Гид на весь день в Хельсинки
Вы никогда не были за границей? Хотите отправиться на шоппинг в Хельсинки, но не владеете английским...
По договоренности
Хельсинки — городские легенды и местные традиции
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
100
за 1-6 чел.
Хельсинки — городские легенды и местные традиции
Объемное представление о городе за 2 часа
Весь Хельсинки за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
99
за 1-4 чел.
Весь Хельсинки за 3 часа
На обзорной экскурсии по Хельсинки вы увидите Сенатскую площадь
По договоренности
Нетуристический Хельсинки
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
100
за 1-10 чел.
Нетуристический Хельсинки
Увидеть жизнь финской столицы изнутри и посетить нестандартные достопримечательности
Знакомство с Хельсинки
Индивидуальная экскурсия
4.9
48
105
за 1-6 чел.
Знакомство с Хельсинки
Самые атмосферные места города на пешеходной прогулке
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хельсинки. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хельсинки
🇫🇮