Хельсинки — единственная европейская столица, построенная за один исторический период, где гармонично переплетаются традиции и современность. Дружелюбный город сочетает в себе имперскую стать, инновационный дух, историческую элегантность и современную инстаграммность.

Вы пройдете по бульвару Эспланады, высаженному вековыми липами, и торжественным улицам царского квартала, увидите изумительные дома в стиле югенд, со стен которых за прохожими грозно наблюдают тролли и другие сказочные существа.

В ходе прогулки вы узнаете о том, как Хельсинки расцвел, войдя в состав Российской империи, где встречаются современные рыцари, какие подарки Финляндия дарит сама себе на день независимости, а также о том, как можно попариться в сауне прямо на колесе обозрения, и где под землей и в скалах в центре города находятся датацентр и озеро.

Образ Хельсинки создадут старинная Рыночная площадь, окутанная ароматами кофе, круглогодично открытый морской бассейн и самая современная библиотека мира с растущими внутри живыми деревьями.

Экскурсия подходит для всех возрастов, главное - удобная обувь и хорошее настроение!