Евгения Х. проводит ещё 6 экскурсий

Здравствуйте, меня зовут Евгения. Если вам нужны услуги опытного гида-сопроводителя, точно не пожалеете если ваш выбор остановится на мне. Моё преимущество — опыт и надежность! На время вашего визита я буду всегда с вами на связи.

Я занимаюсь организацией индивидуальных программ как для одиночных путешественников, так и для компании до 4-х человек. Предоставляю услуги индивидуального гида, переводчика и личного водителя, сопровождение по Финляндии, трансфер и встреча в аэропорту, помощь в бронировании авиабилетов и отелей. Трансфер в магазины и обратно. Отвезу вас на лучшие скидки и бутики. Если вы решили сделать подарок в виде покупки новой норковой шубы, покажу вам, где можно приобрести настоящее финское качество.

Если вы планируете взять с собой детей, разработаю для них специальную программу.

По необходимости сопровождаю туристов в Таллин, Санкт-Петербург или в другие города.

При желании приглашу вас так же на обзорную экскурсию ⛳ по уютному, доброжелательному, чистому и красивому городу Хельсинки. Во время экскурсии 🧭 я расскажу вам о жизни финнов и об этой стране, с удовольствием покажу уютные ресторанчики с настоящей финской кухней.

Добро пожаловать в Финляндию!