Евгения Х. проводит ещё 6 экскурсий

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Гид на весь день в Хельсинки

Евгения Х.
Евгения Х. – Гид из Хельсинки
Вы никогда не были за границей? Хотите отправиться на шоппинг в Хельсинки, но не владеете английским языком? Профессиональный гид, который много лет занимается организацией одиночных и групповых туров, поможет вам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €285 за экскурсию

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Гид на весь день в Хельсинки
Гид на весь день в Хельсинки
Здравствуйте, меня зовут Евгения. Если вам нужны услуги опытного гида-сопроводителя, точно не пожалеете если ваш выбор остановится на мне. Моё преимущество — опыт и надежность! На время вашего визита я буду всегда с вами на связи.
Я занимаюсь организацией индивидуальных программ как для одиночных путешественников, так и для компании до 4-х человек. Предоставляю услуги индивидуального гида, переводчика и личного водителя, сопровождение по Финляндии, трансфер и встреча в аэропорту, помощь в бронировании авиабилетов и отелей. Трансфер в магазины и обратно. Отвезу вас на лучшие скидки и бутики. Если вы решили сделать подарок в виде покупки новой норковой шубы, покажу вам, где можно приобрести настоящее финское качество.
Если вы планируете взять с собой детей, разработаю для них специальную программу.
По необходимости сопровождаю туристов в Таллин, Санкт-Петербург или в другие города.
При желании приглашу вас так же на обзорную экскурсию ⛳ по уютному, доброжелательному, чистому и красивому городу Хельсинки. Во время экскурсии 🧭 я расскажу вам о жизни финнов и об этой стране, с удовольствием покажу уютные ресторанчики с настоящей финской кухней.
Добро пожаловать в Финляндию!
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Гид на весь день в Хельсинки
Гид на весь день в Хельсинки
Гид на весь день в Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения Х.
Евгения Х.
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