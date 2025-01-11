Необычные маршруты по Хельсинки

Лучшие месяцы для посещения Каллио - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться атмосферой района в полной мере, прогуливаясь по его улицам и наслаждаясь местными достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Каллио
Церковь Святого сердца
Последняя дровяная сауна
Описание экскурсии
Неизведанный Каллио
Каллио находится в стороне от традиционных туристических маршрутов, что позволит вам ощутить не открыточный, а подлинный дух Финляндии. Вы окажетесь в месте с пролетарской историей, где смешались архитектурное прошлое и настоящее, творчество и повседневность, финское и интернациональное. Увидите церкви Каллио и Святого сердца, пройдете по кварталу с деревянной застройкой прошлого века и ощутите ароматы кофе и настоящей финской сауны.
Финляндия изнутри
Я раскрою самое интересное из истории Финляндии и расскажу о быте и традициях местных: как они проводят время, что готовят, как заводят семьи и строят отношения дома, на работе и в обществе. Кроме того, вы услышите любопытные факты о социальной стороне финской жизни и получите ценные практические рекомендации: что и где попробовать и какие места посетить самостоятельно.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Меня зовут Андрей. Я профессиональный историк, преподаватель и переводчик. Хотел бы подарить вам чувство сопричастности к истории и культуре Финляндии, которое я испытываю гуляя по столичному Хельсинки, улочкам деревянного центра Порвоо или набережным древнего Турку. На экскурсиях я рассказываю об истории и современной жизни Финляндии и ее городов и делаю все, чтобы у вас сложилась полная и цельная картина страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Спасибо большое Андрею за замечательную экскурсию-прогулку. Андрей прекрасный рассказчик, он давно живет в Хельсинки и помогает взглянуть на город глазами местного жителя. Несмотря на то, что в день экскурсии было довольно холодно, впечатления остались только самые положительные! И спасибо Андрею за новогодний подарок в виде финских сладостей - было очень вкусно. Вам повезет, если выберете Андрея в качестве гида.
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Э
Эфраим
Только что вернулись с чудесной экскурсии. Неизбитый маршрут, множество интересной информации и лёгкий, непринуждённый стиль общения- вот что характеризует экскурсию Андрея. Рекомендую всем!
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