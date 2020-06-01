Необычные маршруты по Хельсинки

Что вас ожидает

Неизведанный Каллио

Каллио находится в стороне от традиционных туристических маршрутов, что позволит вам ощутить не открыточный, а подлинный дух Финляндии. Вы окажетесь в месте с пролетарской историей, где смешались архитектурное прошлое и настоящее, творчество и повседневность, финское и интернациональное. Увидите церкви Каллио и Святого сердца, пройдете по кварталу с деревянной застройкой прошлого века и ощутите ароматы кофе и настоящей финской сауны.

Финляндия изнутри

Я раскрою самое интересное из истории Финляндии и расскажу о быте и традициях местных: как они проводят время, что готовят, как заводят семьи и строят отношения дома, на работе и в обществе. Кроме того, вы услышите любопытные факты о социальной стороне финской жизни и получите ценные практические рекомендации: что и где попробовать и какие места посетить самостоятельно.