Необычные маршруты по Хельсинки

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  3. Каллио — богемный уголок Хельсинки

Исследовать необычный район, превратившийся из рабочей окраины в модное и самобытное место

Andrei
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Andrei – ваш гид
Древние говорили: «Город — это не стены, а люди».

Каллио — это не просто маленький кусочек Хельсинки, это образ жизни наиболее активной и креативной части финской столицы.

Вы пройдете по его атмосферным улицам, увидите старинную церковь и отыщете последнюю дровяную сауну в центре города.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
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Каллио — богемный уголок Хельсинки
Каллио — богемный уголок Хельсинки

Что вас ожидает

Неизведанный Каллио
Каллио находится в стороне от традиционных туристических маршрутов, что позволит вам ощутить не открыточный, а подлинный дух Финляндии. Вы окажетесь в месте с пролетарской историей, где смешались архитектурное прошлое и настоящее, творчество и повседневность, финское и интернациональное. Увидите церкви Каллио и Святого сердца, пройдете по кварталу с деревянной застройкой прошлого века и ощутите ароматы кофе и настоящей финской сауны.

Финляндия изнутри
Я раскрою самое интересное из истории Финляндии и расскажу о быте и традициях местных: как они проводят время, что готовят, как заводят семьи и строят отношения дома, на работе и в обществе. Кроме того, вы услышите любопытные факты о социальной стороне финской жизни и получите ценные практические рекомендации: что и где попробовать и какие места посетить самостоятельно.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Каллио — богемный уголок Хельсинки
Каллио — богемный уголок Хельсинки
Каллио — богемный уголок Хельсинки
Каллио — богемный уголок Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Andrei
Andrei
Меня зовут Андрей. Я профессиональный историк, преподаватель и переводчик. Хотел бы подарить вам чувство сопричастности к истории и культуре Финляндии, которое я испытываю гуляя по столичному Хельсинки, улочкам деревянного центра Порвоо или набережным древнего Турку. На экскурсиях я рассказываю об истории и современной жизни Финляндии и ее городов и делаю все, чтобы у вас сложилась полная и цельная картина страны.
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Необычные маршруты по Хельсинки

Финская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нёмФинская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нёмФинская десятка — самое лучшее в Хельсинки и о нём
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91 отзыв
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Знакомство с ХельсинкиЗнакомство с ХельсинкиЗнакомство с Хельсинки
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47 отзывов
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Подземный город ХельсинкиПодземный город ХельсинкиПодземный город Хельсинки
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Разгадать тайны, скрытые в недрах города, и услышать невероятные истории
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Самые красивые места ХельсинкиСамые красивые места ХельсинкиСамые красивые места Хельсинки
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Фотопрогулка по самым примечательным местам города
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За кулисами «Имперской Финляндии»За кулисами «Имперской Финляндии»За кулисами «Имперской Финляндии»
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Вслед за шведским периодом начинается эпоха Имперской Финляндии. Хельсинки становится столицей Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. За 2 часа вам предстоит узнать о роли российских императоров в истории Финляндии и вкладе в облик Хельсинки, пройти по старым кварталам, рассматривая фасады и обелиски, а также познакомиться с архитектурой югендстиля.
Вечерний ХельсинкиВечерний ХельсинкиВечерний Хельсинки
80 за экскурсию
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Неспешная прогулка по городу после захода солнца и знакомство с его достопримечательностями
Теплый вечер, легкий ветерок, нешумный транспорт, открытые террасы кафе и хорошая компания — вот как пройдет наша экскурсия. Вы не только приятно проведете время, но и узнаете, чем живет город, почувствуете его ритм. Увидите знаковые места и услышите интересные факты из истории страны и повседневной жизни в современном Хельсинки.

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