Бывали ли в самом большом православном храме Западной Европы –Успенском соборе? Если бывали, то хорошо ли знаете и понимаете значение Успенского Кафедрального собора в истории 📖 и жизни города ?

Какие иконы находятся в алтарной части храма, установленных на аналоях, каково значение Алтаря, Престола, как и за чей счет строили Храм, который был освящен 25. 10. 1868 года во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Мы имеем редкую возможность познакомиться с Храмом и узнать о его непростой и увдекательной истории.

Священнослужитель Mikko Leistola любезно согласился принять наши группы и рассказать об интересной истории, строительстве, убранстве, иконах, традициях и правилах, особенностях нашего православного Собора.

Возможность посетить Собор и послушать рассказ Mikko Leistola предоставляется нашей группе по окончании 1-1, 5-часовой экскурсии 🧭 по Можжевеловому мысу/ Katajanokka, по предварительной договоренности со служителями.

Экскурсия проводится по запросу для групп. Количество участников от 15 до 30. Рассказ священнослужителя на финском языке, при наличии в группе людей, не владеющих языком, будет осуществляться перевод.

Для индивидуальных туристов также есть возможность познакомиться с этим районом и Собором.

Гид расскажет о Соборе, православии в Финляндии, покажет известнейшие районы северного модерна; заглянем вместе в МИД, тюрьму и узнаем об их истории и истории славного финского народа и замечательной страны Суоми.