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Можжевеловый остров с посещением Успенского собора.

Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
В рамках экскурсии 🧭 вас будет ждать увлекательная прогулка 👣 по Можжевеловому мысу и его улочкам.

А потом вы отправитесь в Успенский собор, в котором священнослужитель покажет вам убранство, а также расскажет его интересную историю 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €100 за экскурсию

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Можжевеловый остров с посещением Успенского собора.
Можжевеловый остров с посещением Успенского собора.

Что вы увидите

  • Успенский собор
  • Можжевеловый остров
Бывали ли в самом большом православном храме Западной Европы –Успенском соборе? Если бывали, то хорошо ли знаете и понимаете значение Успенского Кафедрального собора в истории 📖 и жизни города ?
Какие иконы находятся в алтарной части храма, установленных на аналоях, каково значение Алтаря, Престола, как и за чей счет строили Храм, который был освящен 25. 10. 1868 года во имя Успения Пресвятой Богородицы.
Мы имеем редкую возможность познакомиться с Храмом и узнать о его непростой и увдекательной истории.
Священнослужитель Mikko Leistola любезно согласился принять наши группы и рассказать об интересной истории, строительстве, убранстве, иконах, традициях и правилах, особенностях нашего православного Собора.
Возможность посетить Собор и послушать рассказ Mikko Leistola предоставляется нашей группе по окончании 1-1, 5-часовой экскурсии 🧭 по Можжевеловому мысу/ Katajanokka, по предварительной договоренности со служителями.
Экскурсия проводится по запросу для групп. Количество участников от 15 до 30. Рассказ священнослужителя на финском языке, при наличии в группе людей, не владеющих языком, будет осуществляться перевод.
Для индивидуальных туристов также есть возможность познакомиться с этим районом и Собором.
Гид расскажет о Соборе, православии в Финляндии, покажет известнейшие районы северного модерна; заглянем вместе в МИД, тюрьму и узнаем об их истории и истории славного финского народа и замечательной страны Суоми.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Можжевеловый остров с посещением Успенского собора.
Можжевеловый остров с посещением Успенского собора.
Можжевеловый остров с посещением Успенского собора.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Russianguides H.
Russianguides H.
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