Russianguides H. проводит ещё 6 экскурсий

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По следам Сибелиуса. Музыка и искусство нашего города вчера и сегодня.

Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
Пешеходный маршрут по Хельсинки по местам Яна Сибелиуса.

За 2, 5 часа мы посетим Хельсинкский университет, где учился композитор, любимое место для встреч с друзьями — отель 🏨 Кямп, концертный зал «Финляндия» и парк 🌳 Сибелиуса.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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По следам Сибелиуса. Музыка и искусство нашего города вчера и сегодня.
По следам Сибелиуса. Музыка и искусство нашего города вчера и сегодня.
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ с местами, связанными с именами видных финских деятелей искусства. Приходите узнать интереснейшие подробности из жизни Яна Сибелиуса! Во время пешей экскурсии 🧭 наш гид покажет многие места, связанные с жизнью и творчеством великого финского композитора. За 2, 5 часа вы узнаете больше, чем узнали бы прочитав все книги, изданные о Сибелиусе!
Яну Сибелиусу выдалась честь стать символом своей страны. Финский народ удостоил маэстро ещё при его жизни таких почестей, которые воздаются лишь немногим композиторам. Сибелиус настолько масштабная фигура, настоящая глыба, что писать о нём можно бесконечно. Музыка Сибелиуса целостна и самобытна. Создаётся впечатление, что она буквально высечена из гранитного камня.
Сибелиус прожил долгую жизнь и прошел сложный творческий путь, став крупнейшей музыкальной фигурой. В самой его личности всё очень непросто. Известно, что он был господином с характером, иногда вспыльчивым, непредсказуемым и весьма своеобразным. Гений, одним словом. Он, будучи национальным финским композитором, главным героем страны, чьё лицо было на банкноте в 100 финских крон (много ли у нас композиторов на деньгах?), при этом сам не был финном по национальности. Сибелиус – этнический швед, и говорил он в основном по-шведски. Впрочем, в Финляндии два государственных языка.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
По следам Сибелиуса. Музыка и искусство нашего города вчера и сегодня.
По следам Сибелиуса. Музыка и искусство нашего города вчера и сегодня.
По следам Сибелиуса. Музыка и искусство нашего города вчера и сегодня.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Russianguides H.
Russianguides H.
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