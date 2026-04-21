2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Для тех, кто ищет новые впечатления в Хельсинки, предлагаем уникальную возможность прогуляться вдоль залива Тöölö, район, который начал активно формироваться в 70-х годах 20 века под влиянием знаменитого финского архитектора
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура района Тöölö
- 🏛 Музей современного искусства «Кiasma»
- 🎶 Дворец Музыки
- 📚 Исторические личности Аврора Карамзин и маршал Маннергейм
- 🌸 Возможность посетить Зимний Сад
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки вдоль залива Töölö - июнь, июль и август. В это время в Хельсинки теплая погода, что делает прогулку комфортной и приятной. В мае и сентябре также можно насладиться маршрутом, хотя температура может быть ниже, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные условия и вероятность дождя.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей современного искусства «Кiasma»
- Издательский дом Sanomatalo
- Дворец Музыки
- Зимний Сад
Описание экскурсии
Программа
Район интересен и своей новой архитектурой: музей современного искусства «Кiasma», издательский дом Sanomatalo — гостиная горожан и Дворец Музыки.
Во время экскурсии хрупкая женственность соприкоснется с доблестной мужественностью: первая красавица 19 века Аврора Карамзин и маршал Маннергейм — что могло их связывать?
В конце маршрута гости смогут самостоятельно посетить Зимний Сад или вернуться с гидом к ж/д вокзалу.
Организационные детали
Отправление от обменного пункта «Форекс» на ж/д вокзале или от гостиницы по предварительной договоренности.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1809 туристов
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Это была одна из самых ярких и душевных экскурсий, которые только можно представить! Я хотела провести свое день рождение интересно и огромное спасибо нашему гиду Инне — её энергия, знания
Инна
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова. У вас была замечательная группа. С такими экскурсантами работа в радость. Надеюсь, не очень устали и остались силы на вечернюю программу.
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Л
Спасибо за увлекательную и нестандартную экскурсию! В Хельсинки не первый раз -знаем центр и основные достопримечательности -в этот раз хотелось узнать новые интересные факты и необычные места:-) - получили 100%
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П
Инна провела великолепную экскурсию!! И хотя мы бывали в Хельсинки уже неоднократно, Инна сумела рассказать и показать так, как будто очутились в столице Финляндии первый раз. Инна обладает тактом и умением так преподнести информацию, что время пролетает незаметно. А некоторые показанные уголки и места Хельсинки оказались очень неожиданными и познавательными. Спасибо огромное за прекрасно проведённое время!!!!
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Д
Изначально хотела не просто похода по известным достопримечательностям. Получила приятную и информативную прогулку со знатоком города. Спасибо большое Инне!
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