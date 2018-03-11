2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
Инна провела великолепную экскурсию!! И хотя мы бывали в Хельсинки уже неоднократно, Инна сумела рассказать и показать так, как будто очутились в столице Финляндии первый раз. Инна обладает тактом и умением так преподнести информацию, что время пролетает незаметно. А некоторые показанные уголки и места Хельсинки оказались очень неожиданными и познавательными. Спасибо огромное за прекрасно проведённое время!!!!
Любовь
22 августа 2017
Спасибо за увлекательную и нестандартную экскурсию ! В Хельсинки не первый раз -знаем центр и основные достопримечательности -в этот раз хотелось узнать новые интересные факты и необычные места :-) - получили 100% удовольствие и положительные эмоции от экскурсии , информации , интеллигентной подачи информации от Инны -материал подобран очень интнтересно и с большой любовью ! Еще раз спасибо за наш незабываемый день в Хельсинки -прогулку вдоль залива Тёёлё :-)
Обзорная экскурсия по городу: основные достопримечательности, традиции, легенды и местная кухня
Познакомьтесь со столицей Финляндии и узнайте самое главное о культуре финнов! Вы побываете на Торговой площади, увидите Кафедральный собор, услышите рассказ о Часовой башне на главном вокзале и попробуете продукты на Старом рынке, где сохранилась по-северному спокойная атмосфера. Помимо основных достопримечательностей я покажу менее известные, но не менее интересные места, расскажу о прошлом и настоящем города, посоветую, где провести свободное время и вкусно поесть.
Неутомительная экскурсия по главным и секретным местам финской столицы
Вы увидите все «визитные карточки» Хельсинки: Торговую и Сенатскую площади, памятник Сибелиусу, церковь в скале, Кафедральный и Успенский соборы и Дворец музыки. Я расскажу о культуре, истории, традициях и быте города. Помогу понять, почему Хельсинки — одна из самых прогрессивных и комфортных европейских столиц. А еще покажу то, что обычно не видят путешественники: дворы, новейшие торговые и культурные локации в бывших производственных районах и многое другое!
Неспешная прогулка по городу после захода солнца и знакомство с его достопримечательностями
Теплый вечер, легкий ветерок, нешумный транспорт, открытые террасы кафе и хорошая компания — вот как пройдет наша экскурсия. Вы не только приятно проведете время, но и узнаете, чем живет город, почувствуете его ритм. Увидите знаковые места и услышите интересные факты из истории страны и повседневной жизни в современном Хельсинки.
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Памятники архитектуры различных стилей, история основания Хельсинки, выдающиеся исторические деятели — опытный гид на обзорной экскурсии познакомит вас с самыми важными аспектами финской столицы. А также не оставит без внимания и наиболее интересные объекты окрестностей.
Истории шведских королей, лаконичные пейзажи и промышленные арт-кварталы
Эта прогулка приведет вас к месту, куда редко наведываются туристы, а зря — ведь именно здесь, среди густых лесов и высоких порогов, в 16 веке был основан Хельсингфорс. Вы взглянете на город глазами шведских королей и перенесетесь в их славную эпоху, увидите старинные промышленные здания, ставшие арт-пространствами, и финские деревянные домики. Я покажу вам тот самый Хельсинки, который должен был, по пророчеству короля Густава Вааса, «затмить успехами зазнайку Ревель».
Знаковые места и тайные уголки финской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности Хельсинки, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу финской столицы. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.
Самые атмосферные места города на пешеходной прогулке
Эта экскурсия отлично подойдёт путешественникам для первого знакомства с Хельсинки. Я проведу вас по главным архитектурным памятникам города, помогу прочувствовать его атмосферу, расскажу о становлении Хельсинки и развитии финского дизайна. А затем пройдемся по Рыночной площади с её северными деликатесами, пряной выпечкой и бодрящим кофе. Начнем наше финское утро в хорошей компании!
Архитектура и история Хельсинки в период правления династии Романовых
Вслед за шведским периодом начинается эпоха Имперской Финляндии. Хельсинки становится столицей Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. За 2 часа вам предстоит узнать о роли российских императоров в истории Финляндии и вкладе в облик Хельсинки, пройти по старым кварталам, рассматривая фасады и обелиски, а также познакомиться с архитектурой югендстиля.
Растительные мотивы, фольклорные элементы, стилизованные анималистические изображения, — всё это украшает большое количество зданий в финской столице. Я расскажу вам об особенностях национального романтизма и развитии городской архитектуры в начале 20 века, поделюсь заметками о жизни и судьбе самых интересных домов.
Узнать о связи двух народов и вообразить картину общего исторического прошлого
Хельсинки — это город, с которым связаны судьбы многих известных русских: писателей, зажиточных купцов и меценатов, выходцев из дворянских фамилий. Я поделюсь с вами их историями, покажу места, имеющие отношение к России или происшествиям с участием русских персонажей, и помогу вам взглянуть на Хельсинки как на очень «братский» город.
Рассмотреть архитектуру стиля югенд и взглянуть на исторический центр с нетривиального ракурса
Сделав небольшой шаг в сторону от туристических троп, вы откроете настоящий Хельсинки — свободный духом, независимый и в то же время невероятно дружелюбный. На прогулке мы исследуем тенистые закоулки парков, роскошные виллы, открыточные виды на прибрежные острова и, конечно, шедевры архитектуры югенд-стиля. Моя цель — передать вам настроение современного Хельсинки, поделиться любопытной информацией о городе и помочь понять его истинный характер.