2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Для тех, кто ищет новые впечатления в Хельсинки, предлагаем уникальную возможность прогуляться вдоль залива Тöölö, район, который начал активно формироваться в 70-х годах 20 века под влиянием знаменитого финского архитектора

Алвара Аалто. Эта экскурсия представляет собой идеальное сочетание искусства, архитектуры и истории. Вас ждет знакомство с музеем современного искусства "Кiasma", издательским домом Sanomatalo, который стал настоящей гостиной для горожан, и величественным Дворцом Музыки. Но не только архитектура привлекает внимание: история жизни и взаимоотношений первой красавицы 19 века Авроры Карамзин и маршала Маннергейма добавит экскурсии особый колорит. В завершение маршрута у вас будет возможность самостоятельно посетить Зимний Сад или вернуться к железнодорожному вокзалу в сопровождении гида. Экскурсия начинается от обменного пункта "Форекс" на ж/д вокзале или от вашей гостиницы по предварительной договоренности, что делает ее удобной для каждого гостя города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для прогулки вдоль залива Töölö - июнь, июль и август. В это время в Хельсинки теплая погода, что делает прогулку комфортной и приятной. В мае и сентябре также можно насладиться маршрутом, хотя температура может быть ниже, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные условия и вероятность дождя.

Сейчас август — это идеальное время.