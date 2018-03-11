2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Район интересен и своей новой архитектурой: музей современного искусства «Кiasma», издательский дом Sanomatalo — гостиная горожан и Дворец Музыки.

Во время экскурсии хрупкая женственность соприкоснется с доблестной мужественностью: первая красавица 19 века Аврора Карамзин и маршал Маннергейм — что могло их связывать?

В конце маршрута гости смогут самостоятельно посетить Зимний Сад или вернуться с гидом к ж/д вокзалу.