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1 отзыв
Russianguides H.
Russianguides H. – Гид из Хельсинки
На экскурсии 🧭 вы увидите, как за короткий срок изменился маргинальный квартал заезжих моряков и бедных рыбацких семей.

Сегодня это спокойный и процветающий район.

Вы увидите громаду Успенского собора.

Рядом находится тюрьма, внутри которой сегодня находится отель 🏨.

Также вы увидите дома в стиле югенд, характерные для Финляндии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Югендстиль
Югендстиль

Что вы увидите

  • Катаянокка (Katajanokka)
  • она же Скатта
  • она же Можжевеловый мыс
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ (Katajanokka), она же Скатта, она же Можжевеловый мыс, - бывший полуостров, окончательно отделенный от города в 1840-е годы каналом.
Канал, соединявший Северную гавань с Южной, отгораживал вельможную Кауппатори от нежелательного соседа - на Можжевеловом мысу обитали рабочие доков, моряки, их любовницы, легкодоступные барышни и прочий сброд.
Приличные люди сюда не заглядывали: Катаянокка была застроена убогими лачугами, в воздухе стоял стойкий запах лодочной смолы, селедки, махорки, портянок и бог весть чего еще, отваживавший от Катаянокка и горожан, и архитекторов, замысливших было на холме императорский дворец, но так и не решившихся прикоснуться к изгою. Первым дерзнул построить здесь морскую казарму Энгель, затем на месте, предназначенном для дворца, воздвигли Успенский собор, вокруг которого еще долго лепились сиротливые хижины, потом в конце XIX века здесь стали устраивать соревнования лыжников - Хельсинки не сразу признал своего непутевого ребенка, но признав, полюбил с той силой, с которой любят обделенных. С приходом архитекторов стиля ЮГЕНД в начале 20-го века район претерпел удивительную метаморфозу, вмиг оказавшись востребованным и ценным. С 1900 годов началась новая эра района и сегодня это один из самых престижных районов города.
Многое связано с историей 📖 российских купцов и предпринимателей, которые стали обустраиваться на острове 🏝️ вскоре после освящения Успенского Собора.
Сегодня этот район удачно вмещает старое и новое, с чем мы и познакомимся во время экскурсии 🧭
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Югендстиль
Югендстиль
Югендстиль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Russianguides H.
Russianguides H.
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1 отзыв оставили туристы

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