Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ (Katajanokka), она же Скатта, она же Можжевеловый мыс, - бывший полуостров, окончательно отделенный от города в 1840-е годы каналом.

Канал, соединявший Северную гавань с Южной, отгораживал вельможную Кауппатори от нежелательного соседа - на Можжевеловом мысу обитали рабочие доков, моряки, их любовницы, легкодоступные барышни и прочий сброд.

Приличные люди сюда не заглядывали: Катаянокка была застроена убогими лачугами, в воздухе стоял стойкий запах лодочной смолы, селедки, махорки, портянок и бог весть чего еще, отваживавший от Катаянокка и горожан, и архитекторов, замысливших было на холме императорский дворец, но так и не решившихся прикоснуться к изгою. Первым дерзнул построить здесь морскую казарму Энгель, затем на месте, предназначенном для дворца, воздвигли Успенский собор, вокруг которого еще долго лепились сиротливые хижины, потом в конце XIX века здесь стали устраивать соревнования лыжников - Хельсинки не сразу признал своего непутевого ребенка, но признав, полюбил с той силой, с которой любят обделенных. С приходом архитекторов стиля ЮГЕНД в начале 20-го века район претерпел удивительную метаморфозу, вмиг оказавшись востребованным и ценным. С 1900 годов началась новая эра района и сегодня это один из самых престижных районов города.

Многое связано с историей 📖 российских купцов и предпринимателей, которые стали обустраиваться на острове 🏝️ вскоре после освящения Успенского Собора.

Сегодня этот район удачно вмещает старое и новое, с чем мы и познакомимся во время экскурсии 🧭