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города, включая Большой театр и Дворцовые ворота. Участники получат путевые листы с вопросами, ответы на которые они будут искать по ходу маршрута.



Прогулка по дороге пилигримов Сантьяго-де-Компостела, обсуждение масок на зданиях и окунание ног в водное зеркало сделают этот день незабываемым. Умение читать на русском языке желательно