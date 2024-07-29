Квест для детей «Следы Чёрного Принца»

Погрузитесь в мир загадок и приключений с квестом для детей «Следы Чёрного Принца» в Бордо. Откройте тайны Средневековья и Просвещения
Эдуард Чёрный Принц, сын короля Англии Эдуарда III, оставил множество легенд о своём пребывании в Бордо.

Этот квест для детей от 6 до 12 лет предлагает увлекательное путешествие по главным достопримечательностям
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города, включая Большой театр и Дворцовые ворота. Участники получат путевые листы с вопросами, ответы на которые они будут искать по ходу маршрута.

Прогулка по дороге пилигримов Сантьяго-де-Компостела, обсуждение масок на зданиях и окунание ног в водное зеркало сделают этот день незабываемым. Умение читать на русском языке желательно

5 причин купить этот квест

  1. 🗺️ Путевые листы с вопросами
  2. 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
  3. 🏰 Погружение в эпоху Средневековья
  4. 🕵️‍♂️ Загадки и легенды Чёрного Принца
  5. 🚶‍♂️ Прогулка по историческим улицам
Квест для детей «Следы Чёрного Принца»
Квест для детей «Следы Чёрного Принца»
Квест для детей «Следы Чёрного Принца»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Большой театр
  • Дворцовые ворота
  • Старые дома
  • Дорога пилигримов Сантьяго-де-Компостела
  • Водное зеркало

Описание квеста

Каждый ребёнок получит путевой лист с вопросами, ответы на которые нужно внимательно находить в ходе квеста.

  • Мы увидим важные достопримечательности такие, как Большой театр и Дворцовые ворота
  • Рассмотрим самые старые дома города
  • Выясним, как связаны масоны и главный театр Бордо
  • Прогуляемся по дороге пилигримов Сантьяго-де-Компостела
  • Найдём маски на зданиях и обсудим их историю
  • Окунём ноги в водное зеркало

Организационные детали

  • Квест рассчитан на детей от 6 до 12 лет
  • Желательно умение читать на русском языке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети 8-12 лет€35
Дети до 7 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Гранд театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бордо

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеСамое главноеПопулярные местаАктивности

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