Эдуард Чёрный Принц, сын короля Англии Эдуарда III, оставил множество легенд о своём пребывании в Бордо.
Этот квест для детей от 6 до 12 лет предлагает увлекательное путешествие по главным достопримечательностям
Этот квест для детей от 6 до 12 лет предлагает увлекательное путешествие по главным достопримечательностям
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Путевые листы с вопросами
- 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
- 🏰 Погружение в эпоху Средневековья
- 🕵️♂️ Загадки и легенды Чёрного Принца
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Большой театр
- Дворцовые ворота
- Старые дома
- Дорога пилигримов Сантьяго-де-Компостела
- Водное зеркало
Описание квеста
Каждый ребёнок получит путевой лист с вопросами, ответы на которые нужно внимательно находить в ходе квеста.
- Мы увидим важные достопримечательности такие, как Большой театр и Дворцовые ворота
- Рассмотрим самые старые дома города
- Выясним, как связаны масоны и главный театр Бордо
- Прогуляемся по дороге пилигримов Сантьяго-де-Компостела
- Найдём маски на зданиях и обсудим их историю
- Окунём ноги в водное зеркало
Организационные детали
- Квест рассчитан на детей от 6 до 12 лет
- Желательно умение читать на русском языке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети 8-12 лет
|€35
|Дети до 7 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Гранд театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Бордо
Привет. Меня зовут Марина. Я живу в Бордо, на юго-западе Франции. Я обожаю этот город за его теплоту, потрясающую историю, гастрономические изыски. Делюсь потайными местами, которые известны только местным жителям.Задать вопрос
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