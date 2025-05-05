Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по историческим местам Бордо
Прогуляйтесь по старинным улицам Бордо, узнайте о его богатой истории и насладитесь великолепием архитектурных памятников
Начало: У Большого театра
12 мая в 10:00
15 мая в 16:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
Завтра в 10:00
11 мая в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
Понять, как вино и легенды переплелись в истории одного городка
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
от €420 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККира5 мая 2025Марина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, внимание к "аудитории" и неподдельная
- ААнна22 февраля 2025Экскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, и провела её блестяще. Прекрасно было все, маршрут, подача материала, учитывались наши интересы и пожелания. Мы уехали, влюблённые в Бордо. Очень рекомендую экскурсию.
- ААнастасия15 февраля 2025Очень признательны Марине за обьемную познавательную нескучную экскурсию по городу, который она обожает. Максимальная любознательность, ведущая к великолепному знанию предмета,
- ВВиктория23 сентября 2024Спасибо большое за экскурсию, все понравилось маршрут прекрасный, места великолепные!!! Все чётко, вовремя и интересно!!!
- ААльбина27 августа 2024Отлично провели время с семьей. В шоке от красоты этих мест. Спасибо большое Жанне за этот день!
- ААлександр3 марта 2023Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в мае 2025
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