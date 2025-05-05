К Кира Загадки Бордо читать дальше любовь к городу, которая чувствуется и передаётся другим. С радостью порекомендую своим друзьям или в случае приезда в Бордо в будущем - буду рада попутешествовать с Мариной еще. Спасибо! Марина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, внимание к "аудитории" и неподдельная

А Анна Загадки Бордо Экскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, и провела её блестяще. Прекрасно было все, маршрут, подача материала, учитывались наши интересы и пожелания. Мы уехали, влюблённые в Бордо. Очень рекомендую экскурсию.

А Анастасия Загадки Бордо читать дальше эмпатия и нежность к своим гостям, интернациональное внутреннее содержание, все это, помноженное на питерскую интеллигентность и крутость- и вот, мы снова ищем возможность здесь встретиться! Очень признательны Марине за обьемную познавательную нескучную экскурсию по городу, который она обожает. Максимальная любознательность, ведущая к великолепному знанию предмета,

В Виктория Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму Спасибо большое за экскурсию, все понравилось маршрут прекрасный, места великолепные!!! Все чётко, вовремя и интересно!!!

А Альбина Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму Отлично провели время с семьей. В шоке от красоты этих мест. Спасибо большое Жанне за этот день!