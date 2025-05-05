Необычные экскурсии по Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Бордо на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Загадки Бордо
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по историческим местам Бордо
Прогуляйтесь по старинным улицам Бордо, узнайте о его богатой истории и насладитесь великолепием архитектурных памятников
Начало: У Большого театра
12 мая в 10:00
15 мая в 16:00
от €160 за всё до 10 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
Завтра в 10:00
11 мая в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
На машине
5 часов
Индивидуальная
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
Понять, как вино и легенды переплелись в истории одного городка
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
от €420 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    5 мая 2025
    Загадки Бордо
    Марина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, внимание к "аудитории" и неподдельная
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    любовь к городу, которая чувствуется и передаётся другим. С радостью порекомендую своим друзьям или в случае приезда в Бордо в будущем - буду рада попутешествовать с Мариной еще. Спасибо!

    Марина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, вниманиеМарина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, вниманиеМарина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, вниманиеМарина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, вниманиеМарина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, внимание
  • А
    Анна
    22 февраля 2025
    Загадки Бордо
    Экскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, и провела её блестяще. Прекрасно было все, маршрут, подача материала, учитывались наши интересы и пожелания. Мы уехали, влюблённые в Бордо. Очень рекомендую экскурсию.
    Экскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, иЭкскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, иЭкскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, иЭкскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, иЭкскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, иЭкскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, иЭкскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, и
  • А
    Анастасия
    15 февраля 2025
    Загадки Бордо
    Очень признательны Марине за обьемную познавательную нескучную экскурсию по городу, который она обожает. Максимальная любознательность, ведущая к великолепному знанию предмета,
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    эмпатия и нежность к своим гостям, интернациональное внутреннее содержание, все это, помноженное на питерскую интеллигентность и крутость- и вот, мы снова ищем возможность здесь встретиться!

  • В
    Виктория
    23 сентября 2024
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Спасибо большое за экскурсию, все понравилось маршрут прекрасный, места великолепные!!! Все чётко, вовремя и интересно!!!
  • А
    Альбина
    27 августа 2024
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Отлично провели время с семьей. В шоке от красоты этих мест. Спасибо большое Жанне за этот день!
  • А
    Александр
    3 марта 2023
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Необычные»

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  3. Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
Сколько стоит экскурсия по Бордо в мае 2025
Сейчас в Бордо в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 650. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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