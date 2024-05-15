1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
«В течение поездки поговорим об истории виноделия в этом регионе, о сортах винограда, о классификации вин по приказу Наполеона в 1855 году и об истории этих мест»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по винной дегустации
Попробовать три классических вина из главных регионов Бордо и разобрать их вместе с профессионалом
Начало: На лестнице возле Гранд Театра
«Я профессиональный винодел-технолог, сама делаю вино в Бордо, поэтому вино — это буквально моя жизнь»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
«Я заберу вас от отеля в Бордо и мы попадем в шато Икем – на родину знаменитого и одного из самых дорогих вин шато Икем»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Мы уже две недели путешествуем по Франции и именно в Бордо решили взять индивидуальный мастер-класс по дегустации вина. Однозначно, это
- ВВадим3 октября 2023С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
- aaleksei13 сентября 2023Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
- AAnastasia30 августа 2023Понравилось, Жанна подготовила маршрут с учетом наших предпочтений, очень увлекательно рассказывала о виноделии. Когда вернёмся в Бордо, обязательно снова поедем с Жанной по другим маршрутам.
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Винные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бордо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
Сейчас в Бордо в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 600. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Бордо (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Винные туры», 18 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август