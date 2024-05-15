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было правильным решением) Мы очень любим красное сухое, поэтому попросили Лейсан рассказать нам именно о них. Получилось здорово! Мы не только узнали много новой и полезной информации, но и научились различать ароматные оттенки и еле уловимые нотки красных вин разных регионов. Помимо дегустации, Лейсан любезно согласилась прогуляться с нами по городу и немного погрузила в историю этого замечательного места.