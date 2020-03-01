Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол

Раскрыть богатое прошлое города и увидеть французских марионеток в роскошном доме эпохи Возрождения

Ирина
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Ирина – ваш гид
Приглашаю посетить два интереснейших музея, расположенных в старинном ренессансном отеле Гадань в самом сердце города.

Гуляя по его изящным залам и витым лестницам, вы узнаете историю Лиона от античности до наших дней и рассмотрите первых кукол Лорана Мурге.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро D, остановка Vieux Lyon
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Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол

Что вас ожидает

Архитектура с итальянским оттенком
Упираясь стенами в холм Фурвьер, музей Гадань образует обширный и сложный архитектурный ансамбль. Войдя в него с площади «Маленький колледж», вы впечатлитесь большим и красивым внутренним двором и возведенными над ним галереями, позволяющими перемещаться из одной половины дома в другую. Я расскажу, кем и когда было построено это удивительное здание и какое отношение к нему имеет одна богатейшая семья банкиров из Флоренции.

Все грани истории Лиона
Коллекция музея Истории включает 80 тысяч экспонатов, отражающих основные области эволюции города: политику и социальную жизнь, экономику и культуру, интеллектуальную и духовную сферы. Вы узнаете о временах, когда Лион был столицей Галлии и центром восстания рабочих и ткачей. Кроме того, я расскажу, как он связан с кино, современным искусством, шелком, автомобилями и фармацевтикой.

Лион и марионетки
В середине 20 века в отеле Гадань открылся второй музей, первоначально посвященный одному созданному в Лионе марионеточному персонажу — Гиньолю. Сегодня музей Кукол занимает 9 выставочных залов. Вы раскроете историю развития марионеток во Франции и увидите первые куклы Лорана Мурге, с которыми он показывал свои спектакли.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: взрослые — 8 евро, дети до 18 лет бесплатно
  • Для детей предусмотрен мини-квест
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро D, остановка Vieux Lyon.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу во Франции 8 лет. Когда я переехала в Лион, этот город настолько сильно поразил меня красотой и волшебной энергетикой, что я полностью изменила свою профессию. Из учителя русского языка я переквалифицировалась в гида-экскурсовода. И сейчас являюсь лицензированным специалистом. Я постоянно встречаюсь с искусствоведами, археологами и гидами из музеев Лиона. Они рассказывают мне об изюминках города, его тайнах и исторических фактах, о которых не прочесть в интернете или книгах. Я с большим удовольствием поделюсь этим с вами, дорогие путешественники. Также я знакома с одним из представителей Франко-Масонской ложи, поэтому раскрою вам секреты тайного общества Масонов.
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Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Бонжур, Лион!Бонжур, Лион!Бонжур, Лион!
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Любой путеводитель сообщит вам, что Лион — город с богатейшей историей. Я расскажу о ней без обилия дат, но с тайнами и мифами. С холма Фурвьер вы полюбуетесь городом и узнаете о судьбе одноименной базилики. Представите древнюю столицу Галлии, услышите о династии Капетингов и познакомитесь с особенностями лионских коридоров «трабуль». Разберетесь, почему Лион считается масонским, кто такие масоны и как они повлияли на развитие города. А для детей экскурсия превратится в увлекательный квест с погружением в историю Лиона!
Огни вечернего ЛионаОгни вечернего ЛионаОгни вечернего Лиона
113 за экскурсию
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Исследовать главные места и тайные улочки города в волшебном свете фонарей
Я покажу самые красивые площади, церкви, мосты и фонтаны Лиона. Расскажу о становлении города, периодах его подъемов и спадов, императорах и королях. О лионезской кухне, французских винах и особенностях местной жизни. А главное — помогу почувствовать сказочную и немного таинственную атмосферу вечернего города!
Вon appétit, Лион!Вon appétit, Лион!Вon appétit, Лион!
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4 часа
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