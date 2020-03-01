Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Архитектура с итальянским оттенком

Упираясь стенами в холм Фурвьер, музей Гадань образует обширный и сложный архитектурный ансамбль. Войдя в него с площади «Маленький колледж», вы впечатлитесь большим и красивым внутренним двором и возведенными над ним галереями, позволяющими перемещаться из одной половины дома в другую. Я расскажу, кем и когда было построено это удивительное здание и какое отношение к нему имеет одна богатейшая семья банкиров из Флоренции.

Все грани истории Лиона

Коллекция музея Истории включает 80 тысяч экспонатов, отражающих основные области эволюции города: политику и социальную жизнь, экономику и культуру, интеллектуальную и духовную сферы. Вы узнаете о временах, когда Лион был столицей Галлии и центром восстания рабочих и ткачей. Кроме того, я расскажу, как он связан с кино, современным искусством, шелком, автомобилями и фармацевтикой.

Лион и марионетки

В середине 20 века в отеле Гадань открылся второй музей, первоначально посвященный одному созданному в Лионе марионеточному персонажу — Гиньолю. Сегодня музей Кукол занимает 9 выставочных залов. Вы раскроете историю развития марионеток во Франции и увидите первые куклы Лорана Мурге, с которыми он показывал свои спектакли.