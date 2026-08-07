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Лион - будущий экомегаполис

Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер
В центре Лиона, на искусственно насыпанной платформе, расположен ультрасовременный квартал Конфлюанс Smart Community.

На площади 150 гектаров вы увидите поражающие воображение здания и узнаете, как создавались самообеспечивающиеся системы. Побываете в зоне
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отдыха - лагуне, создающей единое целое с рекой Соной и парком Ереван. Разберётесь, как энергетическая автономия поддерживает экологически чистую атмосферу.

Узнаете, какие известнейшие архитекторы со всего мира возводили здесь свои шедевры, что такое хрустальный ресторан и откуда открывается вид на реку и холм Фурвьер.

Откроете для себя предприятия, офисы, рестораны, тренажёрные залы и выставочные центры квартала, а также узнаете, как перестраивали заводы на этой территории и что из этого получилось

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Ультрасовременные здания
  • 🏞️ Зона отдыха у реки
  • 🔋 Энергетическая автономия
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🍽️ Хрустальный ресторан

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Лиона и квартала Конфлюанс - с апреля по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками и видами на реку и холм Фурвьер, а также посетить многочисленные мероприятия и выставки.
Сейчас август — это идеальное время.
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис

Что можно увидеть

  • Дома-трансформеры
  • Лагуна
  • Хрустальный ресторан
  • Заводы

Описание экскурсии

Вы осмотрите невероятные дома-трансформеры, разные по архитектурному решению, цвету и виду. Побываете в зоне отдыха — лагуне, создающей единое целое с рекой Соной и парком Ереван. Разберётесь, как энергетическая автономия поддерживает экологически чистую атмосферу. И узнаете:

  • Какие известнейшие архитекторы со всего мира имели честь возвести здесь свои шедевры
  • Что такое хрустальный ресторан и откуда открывается вид на реку и холм Фурвьер
  • Какие предприятия, офисы, рестораны, тренажёрные залы и выставочные центры располагаются в квартале
  • Как перестраивали заводы на этой территории и что из этого получилось

Организационные детали

Эта пешая экскурсия по кварталу без дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 241 туриста
Я живу во Франции с 2003 года, с 2009 работаю на себя в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В
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2009 окончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов вплоть до звёздных. Я покажу вам красоты края Божоле, Южной Бургундии и, конечно, Лиона.

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