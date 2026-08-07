В центре Лиона, на искусственно насыпанной платформе, расположен ультрасовременный квартал Конфлюанс Smart Community.На площади 150 гектаров вы увидите поражающие воображение здания и узнаете, как создавались самообеспечивающиеся системы. Побываете в зоне

отдыха - лагуне, создающей единое целое с рекой Соной и парком Ереван. Разберётесь, как энергетическая автономия поддерживает экологически чистую атмосферу. Узнаете, какие известнейшие архитекторы со всего мира возводили здесь свои шедевры, что такое хрустальный ресторан и откуда открывается вид на реку и холм Фурвьер. Откроете для себя предприятия, офисы, рестораны, тренажёрные залы и выставочные центры квартала, а также узнаете, как перестраивали заводы на этой территории и что из этого получилось

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Лиона и квартала Конфлюанс - с апреля по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками и видами на реку и холм Фурвьер, а также посетить многочисленные мероприятия и выставки.

Сейчас август — это идеальное время.