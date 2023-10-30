В месте слияния рек в центре Лиона на искусственно насыпанной платформе находится ультрасовременный квартал Конфлюанс Smart Community — 150 гектаров новой эстетики жизни. Вы увидите поражающие воображение здания. Узнаете, как создавались самообеспечивающиеся системы. И поймёте, как квартал воплощает идею идеального места для жизни человека в рамках метрополии.

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Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите невероятные дома-трансформеры, разные по архитектурному решению, цвету и виду. Побываете в зоне отдыха — лагуне, создающей единое целое с рекой Соной и парком Ереван. Разберётесь, как энергетическая автономия поддерживает экологически чистую атмосферу. И узнаете:

Какие известнейшие архитекторы со всего мира имели честь возвести здесь свои шедевры

Что такое хрустальный ресторан и откуда открывается вид на реку и холм Фурвьер

Какие предприятия, офисы, рестораны, тренажёрные залы и выставочные центры располагаются в квартале

Как перестраивали заводы на этой территории и что из этого получилось

Организационные детали

Эта пешая экскурсия по кварталу без дополнительных расходов.