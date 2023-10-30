Лион - будущий экомегаполис

Прогуляться по футуристическому городу и увидеть, как фантастика становится реальностью

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
В месте слияния рек в центре Лиона на искусственно насыпанной платформе находится ультрасовременный квартал Конфлюанс Smart Community — 150 гектаров новой эстетики жизни. Вы увидите поражающие воображение здания. Узнаете, как создавались самообеспечивающиеся системы. И поймёте, как квартал воплощает идею идеального места для жизни человека в рамках метрополии.
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Лион - будущий экомегаполис
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите невероятные дома-трансформеры, разные по архитектурному решению, цвету и виду. Побываете в зоне отдыха — лагуне, создающей единое целое с рекой Соной и парком Ереван. Разберётесь, как энергетическая автономия поддерживает экологически чистую атмосферу. И узнаете:

  • Какие известнейшие архитекторы со всего мира имели честь возвести здесь свои шедевры
  • Что такое хрустальный ресторан и откуда открывается вид на реку и холм Фурвьер
  • Какие предприятия, офисы, рестораны, тренажёрные залы и выставочные центры располагаются в квартале
  • Как перестраивали заводы на этой территории и что из этого получилось

Организационные детали

Эта пешая экскурсия по кварталу без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние

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