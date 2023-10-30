Прогуляться по футуристическому городу и увидеть, как фантастика становится реальностью
В месте слияния рек в центре Лиона на искусственно насыпанной платформе находится ультрасовременный квартал Конфлюанс Smart Community — 150 гектаров новой эстетики жизни. Вы увидите поражающие воображение здания. Узнаете, как создавались самообеспечивающиеся системы. И поймёте, как квартал воплощает идею идеального места для жизни человека в рамках метрополии.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы осмотрите невероятные дома-трансформеры, разные по архитектурному решению, цвету и виду. Побываете в зоне отдыха — лагуне, создающей единое целое с рекой Соной и парком Ереван. Разберётесь, как энергетическая автономия поддерживает экологически чистую атмосферу. И узнаете:
- Какие известнейшие архитекторы со всего мира имели честь возвести здесь свои шедевры
- Что такое хрустальный ресторан и откуда открывается вид на реку и холм Фурвьер
- Какие предприятия, офисы, рестораны, тренажёрные залы и выставочные центры располагаются в квартале
- Как перестраивали заводы на этой территории и что из этого получилось
Организационные детали
Эта пешая экскурсия по кварталу без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лионе
Провела экскурсии для 158 туристов
Я живу во Франции с 2003 года, с 2009 работаю на себя в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В 2009 окончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов вплоть до звёздных. Я покажу вам красоты края Божоле, Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиона
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Похожие туры из Лиона
Индивидуальная
4 часа
Лион с первого взгляда
Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
по договоренности
Сегодня
Завтра
29 окт
30 окт
€130 за всё до 10 чел.
Квест
4 часа
Бонжур, Лион
Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, тамплиерах и королях на экскурсии-квесте
На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вon appétit, Лион
Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города
на рынке Поля Бокюза
29 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
€65 за всё до 10 чел.