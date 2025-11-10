Мои заказы

Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви

Исследуйте недооценённые уголки Лиона: от граффити до заброшенной церкви. Узнайте, как архитектура и искусство формируют городскую память
Экскурсия предлагает прогулку по району Круа-Паке, где скрыты следы шелкоткачей и уличных художников.

Участники увидят неоготическую церковь Сен-Бернар, улицы-лестницы, фотогалерею Ревербер и скрытые трабули. Обсуждаются темы архитектурных фантомов, женских протестов и городской хронологии. Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет, но не для колясок. Остановки в галереях и перерывы на фото делают её комфортной и познавательной
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные граффити и уличное искусство
  • 🏛️ Архитектурные фантомы и их история
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🗺️ Погружение в культурные слои Лиона
  • 👟 Прогулка по историческим улицам
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви© Екатерина
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви© Екатерина
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви© Екатерина

Что можно увидеть

  • Неоготическая церковь Сен-Бернар
  • Улицы-лестницы Рю де Фарж
  • Фотогалерея Ревербер
  • Трабули
  • Бывшая мастерская подъёмников
  • Галерея Блё дю Сьель

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Неоготическую церковь Сен-Бернар (Église Saint-Bernard), которая так и не стала действующей — архитектурный фантом и символ вытесненного и подавленного
  • Улицы-лестницы Рю де Фарж (Rue des Farges) и Монте Сен-Себастьен (Montée Saint-Sébastien), где проступает «рыбий хребет» Лиона
  • Фотогалерею Ревербер (Galerie Le Réverbère) — одну из старейших во Франции, встроенную в жилую ткань города
  • Трабули (Traboules) — скрытые переходы между улицами и корпусами. Следы ткацкой логистики и студенческого протеста
  • Бывшую мастерскую подъёмников (Atelier Remontées mécaniques), ставшую примером индустриальной адаптации
  • Уличную типографику и граффити — от шелкографии до женских заявлений на стенах
  • Галерею Блё дю Сьель (Galerie Bleu du Ciel) — пространство современного искусства в жилом квартале

Мы поговорим:

  • о послевоенной архитектуре Лиона, её материальности, балках, бетоне и стекле
  • закрытой церкви и феномене архитектурных фантомов
  • женских формах протеста, которые оставляют следы на фасадах
  • трабулях и скрытой логистике города
  • «рыбьем хребте» — загадочных подземельях
  • как уличные типографии, шелкография и граффити стали новой городской хронологией

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые в Лионе — или уже давно здесь, но хочет взглянуть на город иначе: через неформальные, забытые и протестные слои. Кто интересуется архитектурой, современным искусством, городскими исследованиями и ищет альтернативу открыткам и путеводителям.

Организационные детали

  • Мы поднимаемся вверх по не очень длинным лестницам, прогулка требует удобной обуви и готовности к разным типам покрытий (мощёные тротуары, бетон, камень). Возможно, будут остановки в галереях и перерывы на фото
  • Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет. Однако маршрут не приспособлен для колясок и людей с ограниченной подвижностью
  • После прогулки можно остаться в галерее Bleu du Ciel

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Croix Paquet
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Лионе
Почему со мной? Я — историк искусства, преподаватель архитектуры и городской сторителлер. Живу в Лионе с 2012 года и всё это время изучаю его не с открыток, а снизу — с
читать дальше

подвальных галерей, забытых лестниц, перекрытых трабуль. Я веду курсы о памяти в архитектуре, телесности городского пространства и феминистских маршрутах. С моими студентами мы десятки раз проходили эти улицы: искали следы прошлого, подслушивали шёпот стен, всматривались в адаптивную архитектуру. Я провожу такие прогулки, потому что верю: у каждого города есть второй слой — его нужно не просто увидеть, а почувствовать ногами, запахом краски, наклоном стены, тенью в арке. И если вы хотите услышать, как Лион звучит внизу — я покажу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Денис
10 ноя 2025
Отличная прогулка с прекрасным человеком. Тонко, с чувством и по делу. Спасибо Екатерине, что показывает город с другой стороны. Очень рекомендую!
Отличная прогулка с прекрасным человеком. Тонко, с чувством и по делу. Спасибо Екатерине, что показывает город с другой стороны. Очень рекомендую!Отличная прогулка с прекрасным человеком. Тонко, с чувством и по делу. Спасибо Екатерине, что показывает город с другой стороны. Очень рекомендую!

Входит в следующие категории Лиона

Похожие экскурсии из Лиона

Огни вечернего Лиона
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
€170 за всё до 10 чел.
Вкус Лиона
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический тур по Лиону
Отправляйтесь в Лион, чтобы узнать историю Франции через её кулинарию. Гастрономическая столица Франции ждёт вас с местными специалитетами и знаменитым вином
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лионе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лионе