Экскурсия предлагает прогулку по району Круа-Паке, где скрыты следы шелкоткачей и уличных художников.
Участники увидят неоготическую церковь Сен-Бернар, улицы-лестницы, фотогалерею Ревербер и скрытые трабули. Обсуждаются темы архитектурных фантомов, женских протестов и городской хронологии. Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет, но не для колясок. Остановки в галереях и перерывы на фото делают её комфортной и познавательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные граффити и уличное искусство
- 🏛️ Архитектурные фантомы и их история
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🗺️ Погружение в культурные слои Лиона
- 👟 Прогулка по историческим улицам
Что можно увидеть
- Неоготическая церковь Сен-Бернар
- Улицы-лестницы Рю де Фарж
- Фотогалерея Ревербер
- Трабули
- Бывшая мастерская подъёмников
- Галерея Блё дю Сьель
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Неоготическую церковь Сен-Бернар (Église Saint-Bernard), которая так и не стала действующей — архитектурный фантом и символ вытесненного и подавленного
- Улицы-лестницы Рю де Фарж (Rue des Farges) и Монте Сен-Себастьен (Montée Saint-Sébastien), где проступает «рыбий хребет» Лиона
- Фотогалерею Ревербер (Galerie Le Réverbère) — одну из старейших во Франции, встроенную в жилую ткань города
- Трабули (Traboules) — скрытые переходы между улицами и корпусами. Следы ткацкой логистики и студенческого протеста
- Бывшую мастерскую подъёмников (Atelier Remontées mécaniques), ставшую примером индустриальной адаптации
- Уличную типографику и граффити — от шелкографии до женских заявлений на стенах
- Галерею Блё дю Сьель (Galerie Bleu du Ciel) — пространство современного искусства в жилом квартале
Мы поговорим:
- о послевоенной архитектуре Лиона, её материальности, балках, бетоне и стекле
- закрытой церкви и феномене архитектурных фантомов
- женских формах протеста, которые оставляют следы на фасадах
- трабулях и скрытой логистике города
- «рыбьем хребте» — загадочных подземельях
- как уличные типографии, шелкография и граффити стали новой городской хронологией
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто впервые в Лионе — или уже давно здесь, но хочет взглянуть на город иначе: через неформальные, забытые и протестные слои. Кто интересуется архитектурой, современным искусством, городскими исследованиями и ищет альтернативу открыткам и путеводителям.
Организационные детали
- Мы поднимаемся вверх по не очень длинным лестницам, прогулка требует удобной обуви и готовности к разным типам покрытий (мощёные тротуары, бетон, камень). Возможно, будут остановки в галереях и перерывы на фото
- Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет. Однако маршрут не приспособлен для колясок и людей с ограниченной подвижностью
- После прогулки можно остаться в галерее Bleu du Ciel
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Croix Paquet
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Лионе
Почему со мной? Я — историк искусства, преподаватель архитектуры и городской сторителлер. Живу в Лионе с 2012 года и всё это время изучаю его не с открыток, а снизу — с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
10 ноя 2025
Отличная прогулка с прекрасным человеком. Тонко, с чувством и по делу. Спасибо Екатерине, что показывает город с другой стороны. Очень рекомендую!
