Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Этот маршрут является прекрасным дополением к посещению Лиона. Вся программа проходит по департаменту Эн, что в 30 минутах езды от Лиона на северо-восток, по направлению к Женеве.

Первая часть программы посвящена королевскому монастырю Бру. Королевский монастырь Бру — символ любви и прославления династий! Возведённый в начале XVI века, этот монастырь знакомит нас, в первую очередь, с удивительной судьбой его основательницы — Маргариты Австрийской. Будучи пешкой на шахматной доске политических расчетов своего отца Максимилиана I, она трижды была выдана замуж. Когда ей было всего лишь три года, Маргарита Австрийская уже была помолвлена с Карлом VIII, будущим королём Франции. Но впоследствии по политическим причинам помолвка была расторгнута французской стороной. К 17 годам она была обручена с инфантом Хуаном, наследником испанского престола, но тот был слаб здоровьем и умер шесть месяцев спустя. Её последний брак с Филибертом II, герцогом Савойским, был самым счастливым в её жизни. Но в 1504 г., всего три года спустя после помолвки, Филиберт умирает, оставляя Маргариту вдовой. В память о своём любимом супруге и самых радостных годах своей жизни Маргарита Австрийская решает возвести монастырь в городке Бурк-ан-Бресс, в центре савойских владений на тот момент. При посещении этого архитектурного ансамбля мы уделим особое внимание монастырской церкви, в которой находятся три надгробия тончайшей работы фламандских и итальянских мастеров. Надгробные памятники самой Маргариты Австрийской, её последнего супруга, Филиберта II, и его матери, Маргариты де Бурбон, формируют единый ансамбль, являющийся наглядной иллюстрацией эволюции такого типа строений от средних веков к Возрождению. Витражи церкви, выполненные в начале XVI века по гравюрам Дюрера и Тициана, дошли до наших дней в состоянии уникальной сохранности и не могут не поразить яркостью и насыщенностью красок. Размах строений, тонкость и роскошь работы, всё это говорит о желании Маргариты Австрийской увековечить через этот монастырь последнюю и самую яркую любовь своей жизни, а также прославить целое сплетение могущественных династий, которые она представляла лично и через своего супруга.

На сегодняшний день Королевский Монастырь Бру является памятником истории 📖 и открыт для посещения вместе с внутренними помещениями монастырских клуатров, где представлена коллекция муниципального музея Бурк-ан-Бресса. В состав этой коллекции входят полотна, начиная с фламандских мастеров XV века, заканчивая современным искусством. Работы таких знаменитых художников, как Бернарт ван Орлей, Ян Брейгель, Гюстав Доре, Жан-Франсуа Милле, Гюстав Моро представлены в стенах этого музея. Кроме этого, музей 🖼 содержит обширную коллекцию скульптуры XII — XVI веков, а также интересную коллекцию фаянса.

После посещения королевского монастыря Бру мы выезжаем на обед, предусмотренный в рамках этого маршрута на традиционной бресской ферме, которая сохранила колорит, присущий местным фермерским хозяйствам. Во время обеда мы отведаем знаменитое блюдо из бресской курицы со сморчками в сливочном соусе. После обеда мы познакомимся с хозяином фермы, который расскажет нам об особенном, традиционном способе разведения бресской птицы, а также о её видах. Нужно сказать, что бресская курицу заслуживает отдельного внимания, ведь это единственная в мире курица AOP, а значит защищённая по месту происхождения (как вина, и многие другие продукты сельского хозяйства во Франции)!

А после обеда мы отправимся в знаменитый Перуж, живописную средневековую деревушку, которая на сегодняшний день является одной из самых красивых 🤩 древней Франции! Это место притягивает всех гостей региона Рона-Альпы своими знаменитыми пейзажами и видами, историей, кулинарными и винодельческими традициями близлежащих земель. История Перужа во многом была предопределена его стратегическим расположением, с одной стороны, на пути, соединявшем Женеву и Лион, а, с другой стороны, на границе Савойских и Дофинских владений. Входя с середины XIV ст. в состав земель герцогов Савойских, жителям Перужа пришлось не раз отражать нападения предприимчивых дофинских соседей. В 1601 г. Генрих IV подписывает Лионский договор согласно, которому Перуж входит в состав Французского королевства, теряя, таким образом, свою ключевую роль в рамках Савойских владений. К концу XIX ст. из Перужа намечается массовый отток населения, а вместе с этим ветшают и разрушаются деревенские дома и постройки. Но средневековая деревня была спасена группой местных активистов, создавших комитет по сохранению старого Перужа, что послужило отправной точкой в многолетней реставрационной работе. И труды эти были вознаграждены, ведь сегодня Перуж, не только знаменит среди гостей региона, но также регулярно превращается в съемочную площадку для исторических фильмов. Недаром здесь снимали такие знаменитые киноленты, как «Три Мушкетёра» и «Анжелика — маркиза ангелов»! Ну и, конечно, поездка в Перуж сопровождается дегустацией знаменитой перужской галеты с бокалом местного игристого вина, Сердон! Согласитесь, это самое подходящее заключение для насыщенного экскурсионного дня!