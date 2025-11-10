Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный андеграунд Лиона
Исследуйте недооценённые уголки Лиона: от граффити до заброшенной церкви. Узнайте, как архитектура и искусство формируют городскую память
Начало: Метро Croix Paquet
«Галерею Блё дю Сьель (Galerie Bleu du Ciel) — пространство современного искусства в жилом квартале»
11 дек в 09:00
13 дек в 10:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
«Поход по трабулям — это настоящий квест: толкнув дверь, можно наткнутся на тупик или увидеть старинные галереи»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
- ДДенис10 ноября 2025Отличная прогулка с прекрасным человеком. Тонко, с чувством и по делу. Спасибо Екатерине, что показывает город с другой стороны. Очень рекомендую!
