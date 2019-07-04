Лион: 60-минутный тур по городу на трамвае с аудиогидом

Познакомьтесь с достопримечательностями района Круа-Русс в рамках тура на трамвае

4.2
210 отзывов
В группе
до 100 чел.
Познакомьтесь с достопримечательностями района Круа-Русс в рамках тура на трамвае.

Панорамная крыша трамвая позволит вам в деталях рассмотреть район, который называют «деревней в городе» и его расписанные стены.

Узнайте об истории города из аудиогида.
Лион: 60-минутный тур по городу на трамвае с аудиогидом
Лион: 60-минутный тур по городу на трамвае с аудиогидом
Лион: 60-минутный тур по городу на трамвае с аудиогидом
Лион: 60-минутный тур по городу на трамвае с аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь на уникальном и стильном трамвае «Круа-Русс», маршрут которого проходит по нехарактерному району Лиона. Познакомьтесь с городом по-особенному в рамках 60-минутного тура.
По пути вы увидите Лионскую оперу, Амфитеатр трёх Галлий, Гро-Кайу, Круа-Русс, дом с фреской «Стена ткачей», рынок Круа-Русс и, конечно, знаменитую растительную стену.
Экскурсия длится примерно 1 час и сопровождается комментариями аудиогида на французском, английском, немецком, итальянском и испанском языках.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур с аудиогидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 210 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
74
3
31
2
7
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
4 июля 2019
(США)
Это хорошая ваша первая цена. Это запись, которую вы услышите, чтобы она соответствовала тому, что вы видите. Трамвай уникальный космический поцелуй получит удовольствие от езды в нем. На маршруте было не на что посмотреть, но время от времени будет что-то стоящее, поэтому тур стоит того. O также совершил прогулку на лодке, которая была действительно хороша. Различный взгляд на разные части города.
J
29 июля 2020
(Испания)
Nos ha gustado mucho todo, muy bien los diferentes idiomas para seguir la explicación del audio guía, solo le pondría una cosa a mejorar el volumen no es suficiente aunque este al máximo, hay que poner más volumen al audio guía y que cada cual lo pueda regular, lo tuvimos al máximo y costaba seguir las explicaciones.
А
16 сен 2019
(США)
It was extremely hot, especially in closed front areas of the tram, but it was very informative and enjoyable otherwise. It would be very nice, however, if one could get off at the « plateau » to wander around, rather than having to stay on for entire circuit. I did get ripped off money-wise with this online ticket purchase where I didn’t see the option to buy a two-day hop on and hop off bus pass that also included the tram excursion! That’s why my value for money rating is so low below!

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