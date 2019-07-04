Прокатитесь на уникальном и стильном трамвае «Круа-Русс», маршрут которого проходит по нехарактерному району Лиона. Познакомьтесь с городом по-особенному в рамках 60-минутного тура.

По пути вы увидите Лионскую оперу, Амфитеатр трёх Галлий, Гро-Кайу, Круа-Русс, дом с фреской «Стена ткачей», рынок Круа-Русс и, конечно, знаменитую растительную стену.

Экскурсия длится примерно 1 час и сопровождается комментариями аудиогида на французском, английском, немецком, итальянском и испанском языках.