Совершите путешествие по 2 тысячелетиям истории во время круиза по Лиону и откройте для себя богатое наследие многогранного города, где смешаны древние и современные жемчужины.

Отправляйтесь на корабле в подробный тур по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО и взгляните на знаменитые памятники с нового ракурса во время часового круиза по реке Сона. Осмотрите здания эпохи Ренессанса в старой части города Вьё-Лион – политическом и религиозном центре Средних веков.

Полюбуйтесь на смелую архитектуру и узнайте об исключительных моментах, которые повлияли на судьбу города. Послушайте информативные комментарии гида о многовековой истории Лиона.