Лион: круиз по достопримечательностям с гидом

Познакомьтесь с Лионом и местными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО во время часового круиза по реке Сона

4.6
688 отзывов
Круиз
в группе до 9 чел.
Познакомьтесь с Лионом и местными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО во время часового круиза по реке Сона.

Полюбуйтесь с воды на памятники, оцените здания эпохи Ренессанса в старой части города Вьё-Лион и многое другое.
Лион: круиз по достопримечательностям с гидом
Лион: круиз по достопримечательностям с гидом
Лион: круиз по достопримечательностям с гидом
Лион: круиз по достопримечательностям с гидом
Лион: круиз по достопримечательностям с гидом
Лион: круиз по достопримечательностям с гидом
Лион: круиз по достопримечательностям с гидом
Лион: круиз по достопримечательностям с гидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в часовой круиз по Соне
  2. Полюбуйтесь на смелую архитектуру на слиянии 2 рек
  3. Узнайте о событиях, которые сформировали историю Лиона
Совершите путешествие по 2 тысячелетиям истории во время круиза по Лиону и откройте для себя богатое наследие многогранного города, где смешаны древние и современные жемчужины.
Отправляйтесь на корабле в подробный тур по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО и взгляните на знаменитые памятники с нового ракурса во время часового круиза по реке Сона. Осмотрите здания эпохи Ренессанса в старой части города Вьё-Лион – политическом и религиозном центре Средних веков.
Полюбуйтесь на смелую архитектуру и узнайте об исключительных моментах, которые повлияли на судьбу города. Послушайте информативные комментарии гида о многовековой истории Лиона.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1-часовая экскурсия с гидом
  • Бумажный путеводитель на нескольких языках
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
Важная информация
  • Пожалуйста, подойдите к месту встречи не позднее чем за 20 минут до времени отправления
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 688 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
419
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228
3
32
2
2
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
T
12 ноя 2019
(Канада)
Тони - отличный гид. Он написал нам по электронной почте, как только мы подписались на тур, а затем он отправил нам сообщение в WhatsApp утром в тур, чтобы напомнить нам о месте встречи. Тони дал нам много справочной информации о различных достопримечательностях, теперь мы действительно ЛЮБИМ Лион и с нетерпением ждем возможности снова посетить этот город. Он также дал рекомендации по ресторанам.
E
31 июля 2019
(Франция)
Pleasant boat, lots of upstairs outdoor seating. Commentary very clear above engine noise.
Highlight for me was going right down to where the Saone joins the Rhone. You can actually see the difference in the rivers, both flow and colour.
Dome very quirky buildings to be seen in the new Confluence district, probably at their best from the river.
Good value for money.
Only omission, that is really important, was that there was no announcement of safely measures or what to do in the event of accident, capsized, etc, or where life jackets may be found. Or indeed, if there were any.
А
5 ноя 2021
(Швейцария)

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