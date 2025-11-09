Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Ниццей, её историей и культурой.
Прогулка по Английской набережной, посещение храма Святого Николая и Средиземноморского дворца оставят незабываемые впечатления. Узнайте о римском прошлом в Симье и насладитесь прогулкой по оливковой роще. Это путешествие откроет перед вами очарование города, сохранившееся с начала XX века
5 причин купить эту экскурсию
- 🏖️ Прогулка по Английской набережной
- ⛪ Храм Святого Николая
- 🏛️ Средиземноморский дворец
- 🏨 Легендарный отель Негреско
- 🌿 Оливковая роща в Симье
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВам расскажу об уникальной истории Ниццы, которая более 500 лет являлась центром итальянского епископата и принадлежала сначала савойским графам, а затем сардинским королям. Эта экскурсия приоткроет вам удивительное очарование Ниццы, которое сохранилось с начала XX-го века. Вы увидите знаменитую Английскую Набережную в Ницце, знаменитый на весь мир храм Святого Николая 1912 года, Средиземноморский Дворец, легендарный отель Негреско, чей металлический каркас купола был выполнен по проекту Гюстова Эйфеля, автора знаменитого проекта Эйфейлевой Башни в Париже. Так же, вы сможете совершить экскурсию в древнеримский Симье, который находится в верхней части города. Там вы узнаете о далёком римском прошлом Ниццы. Вы сможете прогуляться по оливковой роще и садику при Францисканском монастыре Всё это только очень небольшая толика того, что Вам откроет индивидуальный гид.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- По желанию билеты в музей Марка Шагола 10е
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около вашего отеля или в центре Ниццы
Завершение: Центр Ниццы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
