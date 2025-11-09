Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Ниццей, её историей и культурой.



Прогулка по Английской набережной, посещение храма Святого Николая и Средиземноморского дворца оставят незабываемые впечатления. Узнайте о римском прошлом в Симье и насладитесь прогулкой по оливковой роще. Это путешествие откроет перед вами очарование города, сохранившееся с начала XX века 5 причин купить эту экскурсию 🏖️ Прогулка по Английской набережной

⛪ Храм Святого Николая

🏛️ Средиземноморский дворец

🏨 Легендарный отель Негреско

🌿 Оливковая роща в Симье

Татьяна Ваш гид в Ницце Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком €350 за человека

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Вам расскажу об уникальной истории Ниццы, которая более 500 лет являлась центром итальянского епископата и принадлежала сначала савойским графам, а затем сардинским королям. Эта экскурсия приоткроет вам удивительное очарование Ниццы, которое сохранилось с начала XX-го века. Вы увидите знаменитую Английскую Набережную в Ницце, знаменитый на весь мир храм Святого Николая 1912 года, Средиземноморский Дворец, легендарный отель Негреско, чей металлический каркас купола был выполнен по проекту Гюстова Эйфеля, автора знаменитого проекта Эйфейлевой Башни в Париже. Так же, вы сможете совершить экскурсию в древнеримский Симье, который находится в верхней части города. Там вы узнаете о далёком римском прошлом Ниццы. Вы сможете прогуляться по оливковой роще и садику при Францисканском монастыре Всё это только очень небольшая толика того, что Вам откроет индивидуальный гид.

