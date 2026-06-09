Мы пройдём по старому центру Ниццы с его особой атмосферой. Заглянем на площадь Россетти и дальше будем бродить по небольшим улочкам.
Я поймаю красоту моментов на профессиональную камеру и покажу места, где любят проводить время местные.
Я поймаю красоту моментов на профессиональную камеру и покажу места, где любят проводить время местные.
Описание фото-прогулки
На нашем маршруте будут набережная, колоритные южные улочки, уютные террасы кафе. Во всех этих местах я поснимаю вас, помогу расслабиться и выбрать естественную позу.
Организационные детали
- Я снимаю на Fujifilm TX20
- После прогулки я отправлю вам около 60 оригиналов, из которых обработаю 7–10 на ваш выбор
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Живу в Париже несколько лет. Училась здесь в театральной школе и несколько лет занималась фотографией. Люблю совмещать всё это вместе, поэтому с радостью поделюсь опытом и историями о Париже, посоветую интересные места и запечатлю лучшие моменты нашей прогулки.
Входит в следующие категории Ниццы
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