Вечер придаёт Ницце особый вкус, и эта экскурсия — маленькое удовольствие, которым можно приятно завершить день.
Сияющие огни завораживают — вы это почувствуете и убедитесь, что город не зря называют жемчужиной Лазурного берега. Вас ждёт лёгкая прогулка, которая раскрывает Ниццу с новой стороны и оставляет сладкое послевкусие. Готовы попробовать?
Описание экскурсии
- Встретимся у легендарного отеля «Негреско» и пройдёмся по Английской набережной, которая прославила Ниццу на весь мир
- Заглянем в казино и поднимемся на смотровую площадку с панорамой города, от которой захватывает дух
- Побываем на центральной площади и, конечно же, погуляем по узким улочкам Старого города
- Завершим день на Цветочном рынке — вечером он превращается в ресторан под открытым небом и задаёт настроение ночи
Если захочется продлить удовольствие, мы с радостью подскажем, куда заглянуть: уютные бары под пальмами, террасы, места, где местные встречают закат и туристов почти не бывает.
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у команды гидов, состоится ли экскурсия в этот день
- Экскурсия полностью пешеходная, проводится без наушников.
- В конце прогулки вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду вопросы о Ницце и обменяться впечатлениями
- По желанию можно выпить бокал местного вина или аперитив в кафе на обзорной площадке (оплачиваете самостоятельно)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 19:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель «Негреско»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Ницце
Провели экскурсии для 88168 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
