Лара — ваш гид в Ницце

Провела экскурсии для 397 туристов

читать дальше магистра по туризму и неоценимый опыт работы в департаменте туризма города Ниццы. Кроме того, моя многонациональная семья обогатила меня новыми знаниями. Всё это помогло мне найти свое призвание — сегодня я с энтузиазмом знакомлю путешественников с потрясающими местами, культурой Франции, занимательными фактами и раскрываю секреты обыденной жизни местного населения. Если вы ищете нескучные, живые, экскурсии обязательно записывайтесь ко мне!

Я лицензированный гид и с 2010 г. живу на Лазурном Берегу. За это время я изучила и полюбила этот регион, он стал для меня родным. Именно здесь я получила степень