Мои заказы

Один день на Ривьере: Ницца и Монако

По главным городам Лазурного Берега: от богемных кварталов до закулисных уголков
Эта программа — идеальный способ за несколько часов погрузиться в атмосферу самых знаковых мест Лазурного побережья: Ниццы и Монако. Вы увидите главные достопримечательности и откроете секреты, о которых не пишут в путеводителях.

Никаких сухих фактов — только живые истории и курьёзные детали, которые оживят прошлое и настоящее этих мест.
5
1 отзыв
Один день на Ривьере: Ницца и Монако© Лара
Один день на Ривьере: Ницца и Монако© Лара
Один день на Ривьере: Ницца и Монако© Лара

Описание экскурсии

Прогулка по столице Лазурного Берега

Начнём с пешеходной экскурсии по старинным улочкам Ниццы. Вы узнаете:

  • как город, более 500 лет принадлежавший Италии, стал французским и изменил историю всего региона
  • почему 48% жителей Ниццы родились за её пределами
  • где искать русский след — от вилл «белых эмигрантов» до храма в память о погибшем наследнике российского престола

По пути вы увидите:

  • Английскую набережную и знаменитый Отель Негреско
  • Цветочный рынок Cours Saleya — сердце Ниццы
  • Собор Святой Репараты и другие архитектурные жемчужин

Дорога в Монако: живописные остановки

По пути сделаем паузы в двух очаровательных городках:

  • Вильфранш-сюр-Мер — бухта с бирюзовой водой и историями о пиратах
  • Сен-Жан-Кап-Ферра — курорт миллионеров с виллами звёзд и политиков

Княжество роскоши и тайн

В Монако вас ждёт:

  • Старый город (Монако-Вилль), с историями о династии Гримальди и трагической судьбе Грейс Келли
  • Княжеский дворец — смена караула и лучшие виды на порт
  • Монте-Карло — район казино, где решались судьбы миллионов

Вы раскроете немало загадок княжества:

  • как один из князей увеличил территорию страны на 25 гектаров
  • почему тюрьма Монако считается самой комфортной и сколько стоит провести сутки в ней
  • где находится крупнейший винный погреб в мире
  • как Коко Шанель изменила казино Монте-Карло

Примерный тайминг поездки

9:00–11:00 — пешеходная прогулка по Ницце (набережная, рынки)
11:00–12:00 — живописная дорога вдоль моря с остановками над бухтой Вильфранша
12:00–14:00 — Монако (Старый город, княжеский дворец, казино)
14:00–15:00 — обратный путь в Ниццу

Организационные детали

Поездка проходит на легковом автомобиле Tesla.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Массена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара
Лара — ваш гид в Ницце
Провела экскурсии для 397 туристов
Я лицензированный гид и с 2010 г. живу на Лазурном Берегу. За это время я изучила и полюбила этот регион, он стал для меня родным. Именно здесь я получила степень
читать дальше

магистра по туризму и неоценимый опыт работы в департаменте туризма города Ниццы. Кроме того, моя многонациональная семья обогатила меня новыми знаниями. Всё это помогло мне найти свое призвание — сегодня я с энтузиазмом знакомлю путешественников с потрясающими местами, культурой Франции, занимательными фактами и раскрываю секреты обыденной жизни местного населения. Если вы ищете нескучные, живые, экскурсии обязательно записывайтесь ко мне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
а
арсоу
9 окт 2025
👍🏻

Входит в следующие категории Ниццы

Похожие экскурсии из Ниццы

Фотопрогулка по Ницце
Пешая
1 час
9 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Ницце: исследуйте красоту города через объектив
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Начало: На площади Массена
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Шарм Лазурного Берега
На машине
5 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
27 ноя в 09:00
€534 за всё до 4 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €120 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ницце. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ницце