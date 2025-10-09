Эта программа — идеальный способ за несколько часов погрузиться в атмосферу самых знаковых мест Лазурного побережья: Ниццы и Монако. Вы увидите главные достопримечательности и откроете секреты, о которых не пишут в путеводителях.
Никаких сухих фактов — только живые истории и курьёзные детали, которые оживят прошлое и настоящее этих мест.
Описание экскурсии
Прогулка по столице Лазурного Берега
Начнём с пешеходной экскурсии по старинным улочкам Ниццы. Вы узнаете:
- как город, более 500 лет принадлежавший Италии, стал французским и изменил историю всего региона
- почему 48% жителей Ниццы родились за её пределами
- где искать русский след — от вилл «белых эмигрантов» до храма в память о погибшем наследнике российского престола
По пути вы увидите:
- Английскую набережную и знаменитый Отель Негреско
- Цветочный рынок Cours Saleya — сердце Ниццы
- Собор Святой Репараты и другие архитектурные жемчужин
Дорога в Монако: живописные остановки
По пути сделаем паузы в двух очаровательных городках:
- Вильфранш-сюр-Мер — бухта с бирюзовой водой и историями о пиратах
- Сен-Жан-Кап-Ферра — курорт миллионеров с виллами звёзд и политиков
Княжество роскоши и тайн
В Монако вас ждёт:
- Старый город (Монако-Вилль), с историями о династии Гримальди и трагической судьбе Грейс Келли
- Княжеский дворец — смена караула и лучшие виды на порт
- Монте-Карло — район казино, где решались судьбы миллионов
Вы раскроете немало загадок княжества:
- как один из князей увеличил территорию страны на 25 гектаров
- почему тюрьма Монако считается самой комфортной и сколько стоит провести сутки в ней
- где находится крупнейший винный погреб в мире
- как Коко Шанель изменила казино Монте-Карло
Примерный тайминг поездки
9:00–11:00 — пешеходная прогулка по Ницце (набережная, рынки)
11:00–12:00 — живописная дорога вдоль моря с остановками над бухтой Вильфранша
12:00–14:00 — Монако (Старый город, княжеский дворец, казино)
14:00–15:00 — обратный путь в Ниццу
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле Tesla.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Массена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара — ваш гид в Ницце
Провела экскурсии для 397 туристов
Я лицензированный гид и с 2010 г. живу на Лазурном Берегу. За это время я изучила и полюбила этот регион, он стал для меня родным. Именно здесь я получила степень
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
арсоу
9 окт 2025
👍🏻
