30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
На нашей дружеской экскурсии по Ницце вы познакомитесь со всеми ее гранями: это город бутиков и старинных церквей, роскошных отелей и средневековых улочек.

Мы обойдем главные места от Английской набережной до Старого города, обсудим понятия «Ривьера» и «Лазурный берег», поговорим о русской Ницце.

А еще вы узнаете о жизни местных и получите полезные советы.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Массена
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У этой экскурсии30 отзывов
4.8
Ежедневная прогулка по Ницце
Ежедневная прогулка по Ницце

Что вас ожидает

Английская набережная и «Золотой квадрат» — под солнцем Ниццы
Прогулка начнется на красивейшей площади Массена, где горожане традиционно назначают свидания. Отсюда отправимся на оживленную улицу Рю дё Франс с шикарными бутиками и ресторанами. Кстати, вы обязательно услышите об особенностях средиземноморской кухни региона и жизни в этом престижном районе.

Проходя под пальмами Английской набережной, с одной стороны вы будете видеть пляжи, а с другой — величественные дворцы-отели: в том числе Негреско, где останавливались Коко Шанель и Пабло Пикассо. Отдельно поговорим о русской истории Ниццы. Конечно, вы узнаете о названии любимого всеми Променада и встретите его символ. По пути посмотрим на пляжи и на «замковую гору», место рождения Ниццы.

Лабиринты Старого города
Вторая часть экскурсии более расслабленная — будут частые остановки и возможность купить самое вкусное в Ницце мороженое) На извилистых улочках Старой Ниццы вы перенесетесь в Средневековье, увидите дома 17 и даже 16 вв. Маршрут охватит Оперу, Дворец правосудия, церковь Благовещения, барочный дворец Ласкари и Кафедральный собор. Вы раскроете секрет названия Дома Адама и Евы и заглянете на цветочный рынок, а закончим мы на площади Гарибальди, самого знаменитого героя Ниццы.

Ницца: инструкция по применению
За 2 часа вы не только проследите путь Ниццы и услышите о ее архитектуре, но прочувствуете пульс средиземноморского города. Как отличить настоящих нисуазцев от туристов? Какие традиции есть у местных жителей? Чем уникален микроклимат Ниццы? Гид расскажет о городе изнутри, о французских зарплатах, востребованных профессиях, пенсии и образовании. Посоветует, что привезти домой из солнечного города и куда заглянуть на обед или на кофе за 1 евро.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по одному и тому же маршруту каждый день. Карту вы можете посмотреть в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Ницце, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять головной убор и бутылку воды.
Ежедневная прогулка по Ницце
Ежедневная прогулка по Ницце
Ежедневная прогулка по Ницце
Ежедневная прогулка по Ницце
Ежедневная прогулка по Ницце
Ежедневная прогулка по Ницце
Ежедневная прогулка по Ницце
Ежедневная прогулка по Ницце
Ежедневная прогулка по Ницце

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Массена.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Лариса - эрудированный, очень вежливый и приятный и общительный человек. Меня восхитили её знания в датах событий, происходивших в Ницце. Я так все и не запомнила, но надеюсь в скором проштудировать. Экскурсия подойдёт всем, кому не безразлична история города. Гид помог подсказать, куда сходить пообедать, какая кухня здесь и много другого интересного. Очень рекомендую
1 марта 2020
Экскурсию провела Раиса. Она рассказала о городе в соответствии с интересами группы ( было всего 4 человека). Экскурсия продолжалась даже дольше заявленного времени. Раиса ответила на все вопросы а также дала полезные советы по поводу приобретения сувениров и выборе ресторанов. Нам понравилось и было полезно
27 февраля 2020
Великолепно! Я в восторге! Была в Ницце первый раз, одна, и даже не надеялась, что за одну экскурсию могу столько посмотреть, столько охватить. Экскурсию проводила-
Лариса, очень увлеченный рассказчик, знающий гид, рассказала много интересного из разных исторических эпох. Сразу видно, что ей нравится то дело, которым она занимается. Как говорится- "горят глаза". Экскурсия не утомительная, а скорее всего какая-то уютная, домашняя. Лариса очень внимательная, подсказала где можно купить сувениры, где вкусно поесть, что ещё самостоятельно можно посмотреть и на что стоит обратить внимание. ОЧЕНЬ довольна экскурсией и проведенным временем! Город за несколько часов стал родным. Всем очень советую посетить эту экскурсию и непременно приеду сюда ещё раз.
21 февраля 2020
Отличный гид . Интересная экскурсия.
18 февраля 2020
Раиса! Лучший гид!
Невероятный рассказчик, потрясающий человек!!! Большое спасибо!!! Мы получили большое удовольствие!!!
13 февраля 2020
Большое спасибо Раисе за содержательную экскурсию .
10 февраля 2020
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! За 2 часа узнали много интересных фактов, познакомились с городом, прогулявшись по основным улицам Ниццы с Екатериной. Советуем всем! Экскурсовод — интересная рассказчица, знаток своего дела! Было очень уютно, интересно и неутомительно. СПАСИБО!!!
24 января 2020
Экскурсия с Мариной прошла на одном дыхании. Это то, что мы ожидали от Трипстера. И даже больше. Первый наш визит в Ниццу был очень коротким. Хотелось узнать больше, проникнуться атмосферой города. Экскурсия с Мариной оказалась то, что надо. Только влюблённый в город человек может передать эту любовь. В результате мы очарованы Ниццей! Глубокие разносторонние знания, интересные детали о жизни и быте нисуазцев, рекомендации в области региональной кухни, которыми мы воспользовались в тот же вечер и получили громадное удовольствие. Маршрут прекрасный, собираемся повторить его самостоятельно, особенно по Старой Ницце. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым.
14 января 2020
Экскурсию проводила гид Раиса. Выражаем большую благодарность за проведённую экскурсию! С гидом нам просто несказанно повезло! Раиса провела экскурсию очень душевно. Отлично, когда человек любит свою работу и вкладывает энергию! Юлия и Аделина, с наилучшими пожеланиями в дальнейшей работе!
13 января 2020
Лариса - отличный экскурсовод, с прекрасным чувством юмора ! Рассказала не только об истории и достопримечательностях, но и оставила рекомендации по ресторанам, шоппингу и музеям, которые можно и нужно посетить самостоятельно. СПАСИБО !
Ещё 20 отзывов

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