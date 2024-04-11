М Марина Фотопрогулка по Ницце читать дальше увидеть на фото! За час мы побывали в самых красивых локациях, наснимали море красоты. С нетерпением жду финальную подборку фотографий. Евгения - супер! ♥️ Искренне рада знакомству с Евгенией! Очень быстро фотограф чувствует вас и ваше настроение, ваш lifestyle и понимает, что вы хотите

Н Наталия Фотопрогулка по Ницце Великолепная прогулка. Очень рекомендую. Евгения очень приятный человек! И профессионал своего дела! Потрясающие локации! Фото как память на всю жизнь останутся. Красота😍🤍

А Анна Фотопрогулка по Ницце Фотографии отличные, получила их в срок, во время фотопрогулки успели захватить как город, так и собственно Лазурный берег❤️

Т Тамара Лучшие виды от Ниццы до Монако Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную.. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!