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Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
«Вы будете наслаждаться панорамами и делать фотографии с лучших ракурсов, а я — рассказывать об истории окрестностей»
29 июня в 14:00
30 июня в 09:30
€499 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Ницце: исследуйте красоту города через объектив
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Начало: На площади Массена
«Во время фотопрогулки вы можете сменить образ, переодеть платье или добавить новые аксессуары, шляпу, накинуть на плечи жакет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€105 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
«При желании мы доберёмся до порта или виллы в греческом стиле, или устроим фотосессию на самом красивом пляже, где всевозможные оттенки голубого создают вдохновляющие пейзажи»
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
€139 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина11 апреля 2024Искренне рада знакомству с Евгенией! Очень быстро фотограф чувствует вас и ваше настроение, ваш lifestyle и понимает, что вы хотите
- ННаталия7 апреля 2024Великолепная прогулка. Очень рекомендую. Евгения очень приятный человек! И профессионал своего дела! Потрясающие локации! Фото как память на всю жизнь останутся. Красота😍🤍
- ААнна12 марта 2024Фотографии отличные, получила их в срок, во время фотопрогулки успели захватить как город, так и собственно Лазурный берег❤️
- ТТамара12 сентября 2021Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную.. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!
- ИИрина7 мая 2019Была на экскурсии 4 мая. Всё очень понравилось, удобное время начала (14 часов по местному времени). Удалось посмотреть очень многое, начиная от местного порта и Замкового холма, заканчивая горами. Время пролетело очень быстро. Экскурсию, однозначно, рекомендую, как и гида Марию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
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