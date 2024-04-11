Фотосессии в Ницце с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Ницце на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие виды от Ниццы до Монако
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
«Вы будете наслаждаться панорамами и делать фотографии с лучших ракурсов, а я — рассказывать об истории окрестностей»
29 июня в 14:00
30 июня в 09:30
499 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Ницце
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
4 отзыва
Фотопрогулка по Ницце: исследуйте красоту города через объектив
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Начало: На площади Массена
«Во время фотопрогулки вы можете сменить образ, переодеть платье или добавить новые аксессуары, шляпу, накинуть на плечи жакет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
105 за человека
Лазурный Берег в ярких кадрах: познавательная прогулка-фотосессия (на вашем авто)
Фотопрогулка
2 часа
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
«При желании мы доберёмся до порта или виллы в греческом стиле, или устроим фотосессию на самом красивом пляже, где всевозможные оттенки голубого создают вдохновляющие пейзажи»
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
139 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    11 апреля 2024
    Фотопрогулка по Ницце
    Искренне рада знакомству с Евгенией! Очень быстро фотограф чувствует вас и ваше настроение, ваш lifestyle и понимает, что вы хотите
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    увидеть на фото! За час мы побывали в самых красивых локациях, наснимали море красоты. С нетерпением жду финальную подборку фотографий. Евгения - супер! ♥️

  • Н
    Наталия
    7 апреля 2024
    Фотопрогулка по Ницце
    Великолепная прогулка. Очень рекомендую. Евгения очень приятный человек! И профессионал своего дела! Потрясающие локации! Фото как память на всю жизнь останутся. Красота😍🤍
    Великолепная прогулкаВеликолепная прогулкаВеликолепная прогулка
  • А
    Анна
    12 марта 2024
    Фотопрогулка по Ницце
    Фотографии отличные, получила их в срок, во время фотопрогулки успели захватить как город, так и собственно Лазурный берег❤️
    Фотографии отличные, получила их в срок, во время фотопрогулки успели захватить как город, так и собственно Лазурный берег❤️
  • Т
    Тамара
    12 сентября 2021
    Лучшие виды от Ниццы до Монако
    Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную.. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!
  • И
    Ирина
    7 мая 2019
    Лучшие виды от Ниццы до Монако
    Была на экскурсии 4 мая. Всё очень понравилось, удобное время начала (14 часов по местному времени). Удалось посмотреть очень многое, начиная от местного порта и Замкового холма, заканчивая горами. Время пролетело очень быстро. Экскурсию, однозначно, рекомендую, как и гида Марию.

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучшие виды от Ниццы до Монако
  2. Фотопрогулка по Ницце
  3. Лазурный Берег в ярких кадрах: познавательная прогулка-фотосессия (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 499. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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