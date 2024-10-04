6 часов
Индивидуальная
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
4 янв в 14:00
5 янв в 10:00
от €299 за человека
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
4 янв в 14:00
5 янв в 09:30
€499 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€230 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 октября 2024Мария прекрасный гид, разносторонний, образованный, профессиональный. Экскурсия было очень интересная и хорошо организованна.
- ЭЭмиль29 мая 2024Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
- ТТамара12 сентября 2021Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную.. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!
- ИИрина7 мая 2019Была на экскурсии 4 мая. Всё очень понравилось, удобное время начала (14 часов по местному времени). Удалось посмотреть очень многое, начиная от местного порта и Замкового холма, заканчивая горами. Время пролетело очень быстро. Экскурсию, однозначно, рекомендую, как и гида Марию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Самое главное»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в январе 2025
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