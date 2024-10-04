А Андрей Из Ниццы - в княжество Монако Мария прекрасный гид, разносторонний, образованный, профессиональный. Экскурсия было очень интересная и хорошо организованна.

Э Эмиль Из Ниццы - в княжество Монако Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!

Т Тамара Лучшие виды от Ниццы до Монако Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную.. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!