8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все

Исследовать Перепелиный холм и найти последних коммунаров, свежие граффити и запретную любовь Ленина

Дарья
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Дарья – ваш гид
Бют-о-Кай — это квартал архитектурных чудачеств.

В рамках одной прогулки вы побываете в викторианской Англии и лондонском Ноттинг-Хилле, увидите маленький Эльзас, маленькую Россию, а если повезет, то и микро-Индонезию!
От 91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — у метро Place d'Italie
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все
Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все

Что вас ожидает

Многогранный Париж
Такой французскую столицу вы еще не видели! И вообще Париж ли это: низкорослые домики с островерхими крышами, увитые плющом заборы, бармены, обращающиеся «на ты», яблони-дички вдоль тротуара, открытый бассейн, кооперативный ресторан с «сердитым» сервисом и свежайшим мясом, походы за водой к артезианскому колодцу и целые стены граффити? Мы прогуляемся по широко известному в узких кругах Бют-о-Каю (он же Перепелиный холм) — кварталу «вечно молодых и вечно пьяных», пристанищу бедных студентов и бессребреников, эпицентру гошистских идей, юдоли коммунаров и революционеров.

Живая история
Как и знаменитый Монмартр, этот рабочий пригород, где обитали прачки, мельники и старьевщики, был присоединен к столице всего полтора века назад и сумел законсервировать свой буколический внешний вид и деревенский уклад. А душещипательных историй у простых людей не меньше, чем у королей. Здесь бежавшие из России белогвардейцы учили расположение парижских улиц по картонному макету, чтобы сдать экзамен на таксиста. Здесь в подпольной типографии опальный Ленин встретился с Инессой Арманд, благодаря чему история коммунизма обогатилась элементами французской мелодрамы. Здесь парижские стрит-артеры вышли из подполья и стали называть себя городскими художниками. И именно здесь появилось самое красивое соцжильё столицы, а Коммуна, разбитая королевскими солдатами в других кварталах города, победила и до сих пор рулит!

За два часа вы пропитаетесь революционными идеями, наполнитесь задором студенческих бунтов и проникнитесь эстетикой андерграундного искусства 1980-х. Чтобы лучше переварить информацию, запьете все это одним из двадцати видов ромовой настойки – вам на лайме, гуаве или карамели?

Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все
Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все
Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все
Бют-о-Кай: прогулка для тех, кто думает, что знает о Париже все

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у метро Place d'Italie.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости, дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное – всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки - "Как жить с французом?" и "Делать детей с французом". Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране - испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 июля 2019
Даша, огромное спасибо за замечательную экскурсию. Я как будто бы побывала на спектакле одного актера. Это было завораживающее действие и длилось как одно мгновение. До новых встреч! Я уже рассказала моим друзьям о ваших знаниях и потрясающей манере рассказа. Спасибо что вы разделили свою любовь к Парижу со мной.
5 февраля 2019
Не пожалела о своем выборе! Огромное спасибо Дарье!
11 июля 2018
Даша, спасибо большое тебе! Встреча с Дарьей для нас уже не первая, да и не вторая! Экскурсии которые она проводит не забываемые. Мы познакомились с другим Парижем. Эти знакомства с городом, его районами всегда содержательны и интересны!!!! Каждая поездка в Париж- это обязательная встреча с Дашей и ее историями! Даша, мы вернёмся!!!!
25 мая 2016
Мне очень понравилась экскурсия с Дарьей, даже несмотря на мое состояние после 10-часового перелета. Дарья - увлекательный рассказчик и очень эрудированный и приятный человек. Ее личный интерес к теме и месту событий\экскурсии заразителен и не может оставить слушателя равнодушным. Дарьин стиль, как экскурсовода, базируется на захватывающих и, зачастую, забавных исторических анекдотах. В итоге, эти анекдоты очень изящно подвязываются к сегодняшней жизни этой самой «деревушки» внутри большого мегаполиса, и у слушателя появляется понимание того, как исторические процессы и по сей день влияют на дух этого необычного парижского района. От всего сердца рекомендую как экскурсию, так и экскурсовода!
23 января 2015
Это уже вторая экскурсия, на которую мы ходили с Дашей. Мы в Париже седьмой раз и поэтому хотели посмотреть места, не истоптанные туристическими тропами. Надо понимать, что Даша – журналист очень высокого уровня, который сотрудничает со многими ведущими изданиями. Поэтому ее экскурсии совершенно уникальны. Она рассказывает о таких вещах, о которых вы не прочтете ни в одном путеводителе. Второй раз мы были в полном восторге от прогулки с Дашей. Очень надеемся погулять с ней по новым местам в следующем году. Спасибо Даше огромное за удивительный день!
Светлана
9 января 2014
Я решилась на прогулку по району Парижа, о котором, как правило, не упоминается в путеводителях, и не пожалела! Дарья - интересный рассказчик, чувствуется, что сама очень увлечённый человек, к тому же, видно было, что для экскурсии она перерыла много материала, чтобы рассказ был информативным и увлекательным. Без такого проводника район никогда бы так не раскрылся для меня. Интересные исторические факты, потайные переулки со «сказочными» домиками, симпатичные лавки со всякой всячиной, необычные кафе, любопытнейшие граффити на стенах и даже источник с артезианской водой – всё это было на экскурсии! К тому же Дарья посоветовала и отметила на карте места, которые могли бы нас заинтересовать, чтобы мы могли дальше уже посетить их сами. За что ей отдельное спасибо!
Ольга
28 ноября 2013
Отдельная благодарность Даше за замечательно составленный маршрут и интересные истории в течение всей прогулки, касающиеся не только истории Butte aux Cailles, но и всего Парижа. Своеобразие 13го округа не оставляет равнодушным, а Дашин профессионализм и внимание к деталям позволяют заметить неожиданные подробности повседневной жизни этого уютного квартала.

Рекомендую эту прогулку тем, кто интересуется историей Парижа вне стандартных маршрутов и хочет посмотреть на уголки, мало известные широкой туристической публике.
Анна
25 ноября 2013
Благодаря Даше, открыла для себя новый квартал! Экскурсия превратилась в приятную прогулку по его живописным уголкам, во время которой я узнала много нового и интересного, о существовании некоторых вещей я просто не подозревала! Даша заражает своим энтузиазмом!!! Рекомендую!

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