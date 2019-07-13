8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Многогранный Париж

Такой французскую столицу вы еще не видели! И вообще Париж ли это: низкорослые домики с островерхими крышами, увитые плющом заборы, бармены, обращающиеся «на ты», яблони-дички вдоль тротуара, открытый бассейн, кооперативный ресторан с «сердитым» сервисом и свежайшим мясом, походы за водой к артезианскому колодцу и целые стены граффити? Мы прогуляемся по широко известному в узких кругах Бют-о-Каю (он же Перепелиный холм) — кварталу «вечно молодых и вечно пьяных», пристанищу бедных студентов и бессребреников, эпицентру гошистских идей, юдоли коммунаров и революционеров.

Живая история

Как и знаменитый Монмартр, этот рабочий пригород, где обитали прачки, мельники и старьевщики, был присоединен к столице всего полтора века назад и сумел законсервировать свой буколический внешний вид и деревенский уклад. А душещипательных историй у простых людей не меньше, чем у королей. Здесь бежавшие из России белогвардейцы учили расположение парижских улиц по картонному макету, чтобы сдать экзамен на таксиста. Здесь в подпольной типографии опальный Ленин встретился с Инессой Арманд, благодаря чему история коммунизма обогатилась элементами французской мелодрамы. Здесь парижские стрит-артеры вышли из подполья и стали называть себя городскими художниками. И именно здесь появилось самое красивое соцжильё столицы, а Коммуна, разбитая королевскими солдатами в других кварталах города, победила и до сих пор рулит!

За два часа вы пропитаетесь революционными идеями, наполнитесь задором студенческих бунтов и проникнитесь эстетикой андерграундного искусства 1980-х. Чтобы лучше переварить информацию, запьете все это одним из двадцати видов ромовой настойки – вам на лайме, гуаве или карамели?