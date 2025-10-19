Мои заказы

О Париже с любовью

Прогулка по Парижу, где вдохновлялись Гюго и Гоген. Узнайте о секретах города и насладитесь его архитектурой и историей
Приготовьтесь к прогулке по Парижу, где жили Гюго и Гоген. Вы увидите Большой и Малый дворцы, узнаете о выставках и показах Шанель. На мосту Александра III откроются секреты, связанные с
читать дальше

русским императором.

Усыпальница Наполеона в Доме Инвалидов, история египетского обелиска на Площади Согласия и сокровища импрессионизма в Музее Орсе ждут вас.

Сады Тюильри и Пирамиды Лувра расскажут свои истории, а романтичный Мост искусств подарит вид на Собор Парижской Богоматери

5
57 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Великолепная архитектура дворцов
  • 🌉 Красота мостов и их истории
  • 🖼️ Уникальные музеи и их экспонаты
  • 🌳 Умиротворяющие сады Тюильри
  • 📸 Возможность фото в живописных местах
О Париже с любовью© Алина
О Париже с любовью
О Париже с любовью© Алина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Большой дворец
  • Малый дворец
  • Мост Александра III
  • Дом Инвалидов
  • Площадь Согласия
  • Музей Орсе
  • Сады Тюильри
  • Пирамиды Лувра
  • Мост искусств
  • Собор Парижской Богоматери

Описание экскурсии

Приглашаю вас на душевную прогулку по Парижу, где история переплетается с легендами, архитектура — с искусством, а каждый поворот хранит свою тайну. Мы пройдём от блистательных дворцов до величественного собора, знакомясь с тем Парижем, который вдохновлял художников, поэтов, революционеров и влюблённых.

В программе:

Большой и Малый дворцы

Мы начнём маршрут у великолепных фасадов дворцов Belle Époque. Вы узнаете, как здесь создавалась «ракета в тропиках», проходили показы мод дома Chanel и почему в этом месте Париж особенно любит удивлять.

Мост Александра III
Самый изящный мост Парижа назван в честь русского императора — но почему? Вы услышите историю о реках, нимфах, гербах и приметах, которые до сих пор соблюдают молодожёны.

Дом Инвалидов

Мы увидим место, где покоится Наполеон и где каждый камень хранит военную славу Франции. Я расскажу, что вас ждёт, если вы решите зайти внутрь — и на что там стоит обязательно обратить внимание.

Площадь Согласия

Здесь кровь королей смешалась с фонтанами, Есенин и Мария-Антуанетта — с отелем Крийон, а египетский обелиск так и не уехал обратно. Я расскажу, что происходит на этой площади днём и ночью — и чем она удивляет до сих пор.

Сады Тюильри

История этих садов — как пьеса: тут и Медичи, и революции, и философы на лавках. Я расскажу, почему этот парк особенно любим парижанами — и что осталось от дворца, который когда-то стоял здесь.

Пирамиды Лувра

Гениальное творение или пятно на лице Парижа? Вы узнаете, почему одна из главных достопримечательностей города чуть не стала зелёной, какие мифы с ней связаны, и где тот самый вход без очередей.

Мост Искусств

Романтичный и печальный. Мост, который едва не рухнул под весом влюблённых замочков. Здесь откроется один из самых красивых видов на Париж — и на остров, с которого всё началось.

Собор Парижской Богоматери

В финале нас ждёт величественный Нотр-Дам. Я расскажу о коронации Наполеона, о терновом венце, о гаргульях — и о том, как весь Париж молчал в ночь пожара. И что произошло потом.

Бонус

По вашему желанию я с удовольствием сделаю для вас несколько фото в самых живописных местах маршрута. Эти снимки станут красивым и тёплым воспоминанием о прогулке — и о Париже.

Организационные детали

— Пожалуйста, наденьте удобную обувь — прогулка будет длиться около двух часов, и мы будем много гулять по мостовым и паркам.
— Ориентируйтесь на погоду дня: летом пригодится головной убор и солнцезащитный крем, весной и осенью — лёгкая куртка и шарф, зимой — перчатки и тёплая обувь.
— Возьмите с собой бутылку воды, особенно в тёплое время года.

🍽️ А после прогулки…
После экскурсии я с удовольствием поделюсь с вами адресами вкусных и уютных мест — будь то аутентичное кафе, модная пекарня или тихий уголок с видом на Сену.
Расскажу, где берут лучший круассан, куда ходят сами парижане за обедом, и где можно выпить бокал вина без толпы туристов.
Как местный житель — по вкусу и настроению.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Champs-Élysées - Clemenceau, Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 391 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алина, я приехала в Париж в прошлом году и без памяти влюбилась в этот город. Позвольте показать его и вам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
4
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

О Париже с любовью (Вера)О Париже с любовью (Ekaterina)О Париже с любовью (Ekaterina)О Париже с любовью (Ekaterina)О Париже с любовью (Ekaterina)
A
Anna
19 окт 2025
Мы остались очень довольны экскурсией с Алиной! Алина очень приятная и доброжелательная девушка, мы очень весело и познавательно провели время вместе с ней. От души посоветовала бы ее своим друзьям❤️
Е
Екатерина
23 сен 2025
С большим удовольствием вспоминаю нашу экскурсию с Алиной. Легкая и хорошо запоминающаяся подача материала. Алина с удовольствием делится своим опытом и рекомендациями. Два часа пролетели на одном дыхании. Огромное спасибо!
П
Павел
19 сен 2025
Интересная экскурсия как по известным местам Парижа, так и по укромным улочкам.
Е
Елена
7 авг 2025
Были на экскурсии втроём с детьми. Прогулка пролетела незаметно! Очень понравилась подача — живо, увлекательно, с историями из жизни, с интересными архитектурными деталями, на которые обычно не обращаешь внимания. Париж
читать дальше

открылся с новой стороны.

Дети слушали с интересом, не скучали ни минуты — редкость для экскурсии! Всё прошло легко, на одном дыхании.

Подойдёт тем, кто хочет прочувствовать город, а не просто «пробежать» по достопримечательностям. Однозначно рекомендую!

А
Аружан
27 июл 2025
Благодарю нашего гида по Парижу Алину за интересную и содержательную экскурсию. Мы поближе узнали историю города: о французской революции, о первом президенте Шарле де Голле, о событиях, происходивших в Париже
читать дальше

в разные годы. Много интересного узнали о прекрасной архитектуре города. Алина настоящий профессионал своего дела: умеет с первой минуты заинтересовать слушателя, обладает глубокими и разносторонними знаниями. Спасибо Алине за прекрасно проведенное время!

В
Вера
24 июл 2025
Спасибо Алине за лёгкую, содержательную и увлекательную экскурсию!
Мы прошли около многих достопримечательностей, время пролетело незаметно т. к. Алина прекрасный рассказчик, было интересно мне и дочке 15 лет.
Спасибо Алине за лёгкую, содержательную и увлекательную экскурсию!
А
Анна
31 мая 2025
Экскурсия прошла в приятной дружеской атмосфере. За прогулкой, интересными историями и фактами о красивых местах легко и незаметно пролетели два часа. Спасибо Алине за чудесный день в Париже!!!
E
Ekaterina
4 мая 2025
Я осталась очень довольна прогулкой с Алиной, экскурсия не была перегружена историческими фактами, что позволить почувствовать атмосферу города. Алина приятный собеседник с богатым опытом жизни в городе. Спасибо ❤️
Я осталась очень довольна прогулкой с Алиной, экскурсия не была перегружена историческими фактами, что позволить почувствоватьЯ осталась очень довольна прогулкой с Алиной, экскурсия не была перегружена историческими фактами, что позволить почувствоватьЯ осталась очень довольна прогулкой с Алиной, экскурсия не была перегружена историческими фактами, что позволить почувствоватьЯ осталась очень довольна прогулкой с Алиной, экскурсия не была перегружена историческими фактами, что позволить почувствовать
Ксения
Ксения
6 мар 2020
Прекрасная прогулка по Парижу. Алина очень интересно и доступно все рассказала.
К
Ксения
6 мар 2020
Выражаю огромную благодарность за столь душевную прогулку. Сейчас остался восторг и приятное послевкусие после этого чудесного города и всей экскурсии! Лёгкое общение с Алиной и неперегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений. Советую всем!!!)
О
Ольга
2 мар 2020
Экскурсию проводила гид Алина, очень приветливая и отзывчивая девушка! Благодаря ей у меня сложилось положительное впечатление о первом знакомстве с Парижем (я только что приехала). Кроме того, она полностью сориентировала меня на предмет дальнейших прогулок по городу.
А
Алина
22 фев 2020
Алина просто потрясающий гид и собеседник! Экскурсия проходит очень приятно, интересно, живо. Очень рекомендую обратиться к Алине. Является приятном восторге, мало где работают такие приятные и компетентные гиды.
Л
Лариса
14 янв 2020
Проводила экскурсию обаятельная Девушка Алина. Даже не смотря на не очень хорошую погоду, атмосфера была тёплая. Я немножко потерялась по дороге, но Алина по телефону объяснила куда дальше двигаться и пошла мне на встречу. Дала много советов, а они ой как нужны человеку который первый раз в Париже.
Нилова
Нилова
26 дек 2019
17.12.19г. благодаря гиду Алине получили первое впечатление о Париже. Алина проявила себя как заботливый и чуткий человек. Беспокоилась о возможной отмене экскурсии,т. к. был период проведения забастовок,всегда была на связи. к счастью,все сложилась.
Для первого ознакомления с городом,если есть 2 часа свободного времени очень хороший вариант. Спасибо большое. все было интересно и познавательно.
Юлия
Юлия
15 дек 2019
Всем привет! В связи с имеющими место забастовками, моя обзорная экскурсия пришлась на последний день моего пребывания в Париже:). Звучит несколько курьезно. Но я обсолютно не пожалела. Алина прекрасный гид и лёгкий в общении человек! Я провела прекрасные 3 часа и с пользой и в приятной компании! Спасибо!!!

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
Пешая
3 часа
104 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
Прогуляться по очаровательному историческому центру до визитной карточки города
Начало: У Hôtel de Ville
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€52 за человека
Сердце Парижа: остров Сите и Нотр-Дам
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Парижа: остров Сите и Нотр-Дам
Добро пожаловать на остров Сите, где родился Париж. Узнайте тайны Нотр-Дама и прогуляйтесь по историческим улицам города
Начало: У станции метро Hotel de Ville
23 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
Пешая
2 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже