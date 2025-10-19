Приготовьтесь к прогулке по Парижу, где жили Гюго и Гоген. Вы увидите Большой и Малый дворцы, узнаете о выставках и показах Шанель. На мосту Александра III откроются секреты, связанные с

русским императором. Усыпальница Наполеона в Доме Инвалидов, история египетского обелиска на Площади Согласия и сокровища импрессионизма в Музее Орсе ждут вас. Сады Тюильри и Пирамиды Лувра расскажут свои истории, а романтичный Мост искусств подарит вид на Собор Парижской Богоматери

Описание экскурсии

Приглашаю вас на душевную прогулку по Парижу, где история переплетается с легендами, архитектура — с искусством, а каждый поворот хранит свою тайну. Мы пройдём от блистательных дворцов до величественного собора, знакомясь с тем Парижем, который вдохновлял художников, поэтов, революционеров и влюблённых.

В программе:

Большой и Малый дворцы

Мы начнём маршрут у великолепных фасадов дворцов Belle Époque. Вы узнаете, как здесь создавалась «ракета в тропиках», проходили показы мод дома Chanel и почему в этом месте Париж особенно любит удивлять.

Мост Александра III

Самый изящный мост Парижа назван в честь русского императора — но почему? Вы услышите историю о реках, нимфах, гербах и приметах, которые до сих пор соблюдают молодожёны.

Дом Инвалидов

Мы увидим место, где покоится Наполеон и где каждый камень хранит военную славу Франции. Я расскажу, что вас ждёт, если вы решите зайти внутрь — и на что там стоит обязательно обратить внимание.

Площадь Согласия

Здесь кровь королей смешалась с фонтанами, Есенин и Мария-Антуанетта — с отелем Крийон, а египетский обелиск так и не уехал обратно. Я расскажу, что происходит на этой площади днём и ночью — и чем она удивляет до сих пор.

Сады Тюильри

История этих садов — как пьеса: тут и Медичи, и революции, и философы на лавках. Я расскажу, почему этот парк особенно любим парижанами — и что осталось от дворца, который когда-то стоял здесь.

Пирамиды Лувра

Гениальное творение или пятно на лице Парижа? Вы узнаете, почему одна из главных достопримечательностей города чуть не стала зелёной, какие мифы с ней связаны, и где тот самый вход без очередей.

Мост Искусств

Романтичный и печальный. Мост, который едва не рухнул под весом влюблённых замочков. Здесь откроется один из самых красивых видов на Париж — и на остров, с которого всё началось.

Собор Парижской Богоматери

В финале нас ждёт величественный Нотр-Дам. Я расскажу о коронации Наполеона, о терновом венце, о гаргульях — и о том, как весь Париж молчал в ночь пожара. И что произошло потом.

Бонус

По вашему желанию я с удовольствием сделаю для вас несколько фото в самых живописных местах маршрута. Эти снимки станут красивым и тёплым воспоминанием о прогулке — и о Париже.

Организационные детали

— Пожалуйста, наденьте удобную обувь — прогулка будет длиться около двух часов, и мы будем много гулять по мостовым и паркам.

— Ориентируйтесь на погоду дня: летом пригодится головной убор и солнцезащитный крем, весной и осенью — лёгкая куртка и шарф, зимой — перчатки и тёплая обувь.

— Возьмите с собой бутылку воды, особенно в тёплое время года.

🍽️ А после прогулки…

После экскурсии я с удовольствием поделюсь с вами адресами вкусных и уютных мест — будь то аутентичное кафе, модная пекарня или тихий уголок с видом на Сену.

Расскажу, где берут лучший круассан, куда ходят сами парижане за обедом, и где можно выпить бокал вина без толпы туристов.

Как местный житель — по вкусу и настроению.