Экскурсия в дом-сад Клода Моне в Живерни: 100 лет бессмертия
Посетить владения великого импрессиониста в уникальный год (из Парижа)
В 2026 году исполняется ровно 100 лет со дня смерти знаменитого художника, отца импрессионизма. Это время, когда мир особенно пристально вглядывается в его наследие. Лучший способ прикоснуться к нему — пройти по тропам, где Моне провёл 43 года своей жизни.
Нормандия. Мы отправимся в уютную деревушку Живерни, где каждый уголок дышит искусством
Дом мастера. Вы увидите дом, который Моне выкрасил в любимый розовый цвет. Зайдёте в спальню, гостиную и столовую с коллекцией японских гравюр. Поймёте, каким человеком был Моне в быту, почему он коллекционировал японские эстампы и как Восток повлиял на его творчество.
Сад (Clos Normand). Вы прогуляетесь по участку, где буйство красок смешивается в живую палитру. Именно здесь художник писал свои лучшие полотна. Гид расскажет, как Моне спланировал сад так, чтобы цветение в нём не прекращалось с весны до первых заморозков.
Водный сад (Jardin d’Eau). Вы увидите знаменитый японский мостик, заросли глициний и пруд с кувшинками, которые стали главной темой позднего творчества Моне. Узнаете, как художник добивался разрешения изменить течение реки, чтобы создать этот пруд, и как потом, уже почти слепым, писал свои огромные панно с кувшинками.
Поездка пройдёт на автомобиле с просторным салоном и откидными сидениями. В машине есть питьевая вода, WI-FI и зарядка для телефона
В стоимость также включены занимательные материалы для детей
Дополнительно оплачиваются билеты — €13 за взрослого, €7 за детей от 7 до 18 лет. Билеты можно купить на месте, но мы рекомендуем сделать это заранее онлайн. При необходимости поможем вам
Можем провести экскурсию в индивидуальном формате — €450 за группу от 1 до 7 человек
С вами будут водитель и лицензированный гид-историк с аккредитацией
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже.
Наши гиды имеют
лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки.
Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге.
С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.
