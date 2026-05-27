В 2026 году исполняется ровно 100 лет со дня смерти знаменитого художника, отца импрессионизма. Это время, когда мир особенно пристально вглядывается в его наследие. Лучший способ прикоснуться к нему — пройти по тропам, где Моне провёл 43 года своей жизни.

Нормандия. Мы отправимся в уютную деревушку Живерни, где каждый уголок дышит искусством

Дом мастера. Вы увидите дом, который Моне выкрасил в любимый розовый цвет. Зайдёте в спальню, гостиную и столовую с коллекцией японских гравюр. Поймёте, каким человеком был Моне в быту, почему он коллекционировал японские эстампы и как Восток повлиял на его творчество.

Сад (Clos Normand). Вы прогуляетесь по участку, где буйство красок смешивается в живую палитру. Именно здесь художник писал свои лучшие полотна. Гид расскажет, как Моне спланировал сад так, чтобы цветение в нём не прекращалось с весны до первых заморозков.

Водный сад (Jardin d’Eau). Вы увидите знаменитый японский мостик, заросли глициний и пруд с кувшинками, которые стали главной темой позднего творчества Моне. Узнаете, как художник добивался разрешения изменить течение реки, чтобы создать этот пруд, и как потом, уже почти слепым, писал свои огромные панно с кувшинками.

