Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по удивительным городам Франции! Первый город по маршруту — Руан — историческая столица Нормандии и пятый по величине порт во Франции, расположенный всего в 135 км. от Парижа. Этот невероятно красивый городок богат на достопримечательности, которые впечатлят любого путешественника.

Достопримечательности Руана

Вы увидите Собор Нотр-Дам-де-Руан — жемчужина города, являющаяся отражением целой истории готического искусства. В этом величественном соборе хранится сердце короля Ричарда Львиное Сердце, что добавляет ему особую значимость. Полюбуетесь на Площадь Вью Марше, где в 1431 году была сожжена Жанна д’Арк, представляет историческую и культурную важность и стоит вашего внимания. Увидите средневековые улочки, готический особняк Sublime, собор Сан Маклу и множество других интересных мест также ждут вашего посещения. После увлекательной прогулки по Руану у вас будет время для обеденного перерыва или покупки сувениров, чтобы увезти с собой частичку этого удивительного города.

Этрета

Следующая остановка — город Этрета. Это уникальное место на алебастровом побережье Франции славится своими необыкновенными скалами, образующими многочисленные природные арки. Здесь вас ждут потрясающие виды и возможность насладиться природной красотой. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя волшебство французских городов! Важная информация: