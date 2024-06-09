Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по Франции, начиная с Руана, исторической столицы Нормандии, где вы увидите собор Нотр-Дам-де-Руан с сердцем Ричарда Львиное Сердце, площадь Вью Марше и средневековые улочки. Затем отправимся в Этрета, знаменитый своими уникальными скалами и природными арками. Присоединяйтесь и откройте для себя волшебство этих удивительных городов!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Руан
- Этрета
Описание экскурсии
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по удивительным городам Франции! Первый город по маршруту — Руан — историческая столица Нормандии и пятый по величине порт во Франции, расположенный всего в 135 км. от Парижа. Этот невероятно красивый городок богат на достопримечательности, которые впечатлят любого путешественника.
Достопримечательности Руана
Вы увидите Собор Нотр-Дам-де-Руан — жемчужина города, являющаяся отражением целой истории готического искусства. В этом величественном соборе хранится сердце короля Ричарда Львиное Сердце, что добавляет ему особую значимость. Полюбуетесь на Площадь Вью Марше, где в 1431 году была сожжена Жанна д’Арк, представляет историческую и культурную важность и стоит вашего внимания. Увидите средневековые улочки, готический особняк Sublime, собор Сан Маклу и множество других интересных мест также ждут вашего посещения. После увлекательной прогулки по Руану у вас будет время для обеденного перерыва или покупки сувениров, чтобы увезти с собой частичку этого удивительного города.
Этрета
Следующая остановка — город Этрета. Это уникальное место на алебастровом побережье Франции славится своими необыкновенными скалами, образующими многочисленные природные арки. Здесь вас ждут потрясающие виды и возможность насладиться природной красотой. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя волшебство французских городов! Важная информация:
- Данная экскурсия возможна также для мини-групп до 8 чел. Цена договорная.
- Экскурсию проведу для вас я, или мой коллега из нашей команды!
- Вы сможете самостоятельно посетить сады Этрета.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|с водителем-сопровождающим
|€520
|с гидом
|€750
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руан
- Этрета
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида или водителя-сопровождающего
Что не входит в цену
- Входной билет в сад Этрета
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле вашего отеля в Париже
Завершение: В парадной двери вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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