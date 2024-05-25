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Последние отзывы на экскурсии
- AAndrey25 мая 2024Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
- ДДенис25 мая 2024Это было очень крутое путешествие. 1. Ехали с комфортом, на отличной машине. Рустам приехал во время, не смотря на тяжелый трафик
- ИИгорь23 мая 2024Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
- ССветлана20 мая 2024Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!
- ММихаил20 мая 2024Все прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие места. Рекомендую
- ААндрей17 мая 2024Все было классно! Удобно и интересно!
- ДДарья13 мая 2024Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к мелким деталям для комфортной поездки. С вами было приятно, комфортно, обязательно буду рекомендовать друзьям
- ООлеся2 мая 2024Экскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время к отелю, в машине уже
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Замечательно съездили в Нормандию с Алёной. Комфортная машина, прекрасный водитель и отличное сопровождение поездки в очаровательный регион Франции.
- ООксана15 марта 2024Потрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочное место с потрясающей природой,
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Этрета»
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