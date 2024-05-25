Этрета – экскурсии в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «Этрета» в Париже на русском языке, цены от €554, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
555 за всё до 4 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615554 за всё до 3 чел.
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне
Начало: Рядом с Триумфальной аркой
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
570 за всё до 4 чел.
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Популярное предложение
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
12 июня в 09:30
17 июня в 09:30
790 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrey
    25 мая 2024
    Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
    Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
    Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!Экскурсия была подстроена под наши пожелания, без углубления в историю и заунывных рассказов. Спасибо!
  • Д
    Денис
    25 мая 2024
    Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
    Это было очень крутое путешествие. 1. Ехали с комфортом, на отличной машине. Рустам приехал во время, не смотря на тяжелый трафик
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    в Париже. 2. Рустам отличный собеседник и гид, поэтому дорога прошла незаметно. 3. Очень красивые места, каждое место по-своему особенное, волшебное и загадочное. 4. Достаточно времени, чтобы погулять и сфотографировать все знаковые точки. 5. В Этрете времени более чем достаточно, главное не засиживаетесь на обеде, ведь с двух сторон безумно красивая локация. Итого, трип просто пушка! 100% рекомендации.

    Это было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествиеЭто было очень крутое путешествие
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору
  • М
    Михаил
    20 мая 2024
    Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
    Все прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие места. Рекомендую
    Все прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие местаВсе прекрасно, очень внимательный гид, покажет лучшие места
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Все было классно! Удобно и интересно!
  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
    Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к мелким деталям для комфортной поездки. С вами было приятно, комфортно, обязательно буду рекомендовать друзьям
    Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к
  • О
    Олеся
    2 мая 2024
    Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
    Экскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время к отелю, в машине уже
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    была вода: газированная и обычная, свежие круассаны! Мы побывали в Руане, затем в Этрете, где пообедали с красивым видом, далее поехали в Онфлер и нам посчастливилось заехать в Довиль, посмотреть первый магазин Коко Шанель. Рустам интересно рассказал про каждый город, побывали на смотровых. Вождение очень комфортное. Отдельное спасибо за вайфай!!! Очень рекомендуем!!!

    Экскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время кЭкскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время кЭкскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время кЭкскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время к
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Замечательно съездили в Нормандию с Алёной. Комфортная машина, прекрасный водитель и отличное сопровождение поездки в очаровательный регион Франции.
    Замечательно съездили в Нормандию с Алёной. Комфортная машина, прекрасный водитель и отличное сопровождение поездки в очаровательный регион ФранцииЗамечательно съездили в Нормандию с Алёной. Комфортная машина, прекрасный водитель и отличное сопровождение поездки в очаровательный регион Франции
  • О
    Оксана
    15 марта 2024
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Потрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочное место с потрясающей природой,
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    очень советую посетить сады, и прогуляться наверх за красивыми видами скал. Большое спасибо Роману, приятный собеседник, он отлично организовал наш день!

    Потрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочноеПотрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочноеПотрясающее путешествие, город Руан - милый и уютный город с богатой историей, Этрэта - просто сказочное

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Этрета»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
  2. Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
  3. Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
  4. VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Этрета" можно забронировать 4 экскурсии от 554 до 790 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Этрета», 16 ⭐ отзывов, цены от €554. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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