Моя экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в прошлое Франции, побывать на площади, где казнили Орлеанскую деву, погулять по берегу Ла-Манша и увидеть природные чудеса в Этрета. Я составил комфортный маршрут, чтобы за 1 день вы охватили все локации в удобном темпе. Расскажу об исторических событиях, которыми богато прошлое Нормандии, и покажу красивые видовые места.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:30–09:00 — трансфер от вашего отеля до Руана

09:00–11:30 — прогулка по Руану. Вы увидите готический собор 12 века, астрономические часы, легендарную площадь, на которой в 1431 году была казнена Жанна д’Арк, а позднее возведена церковь в её честь. Узнаете об архитектурных особенностях города, промысле её жителей, событиях во время 100-летней войны с Англией и немецкой оккупации.

11:30–13:00 — трансфер до Этрета

13:00–15:30 — прогулка по Этрета и обед. Вы посетите самый популярный на Алебастровом побережье городок, полюбуетесь белыми меловыми скалами, по желанию прогуляетесь по садам Этрета и поймёте, почему Клод Монэ любил рисовать эти места.

15:30–16:30 — трансфер до Онфлёра

16:30–18:30 — прогулка по Онфлёру. Вы окажетесь в «самом русском» городе Нормандии. Я объясню, почему его так называют. Покажу самую большую деревянную церковь во Франции, старый порт, вдохновлявший многих художников, вантовый мост и часовню Нотр-Дам-де-Грас. Расскажу, как Онфлёр связан с открытием Канады и какие пейзажисты в своё время облюбовали этот городок.

18:30–20:30 — возвращение в Париж

Организационные детали