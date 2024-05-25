Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Моя экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в прошлое Франции, побывать на площади, где казнили Орлеанскую деву, погулять по берегу Ла-Манша и увидеть природные чудеса в Этрета. Я составил комфортный маршрут, чтобы за 1 день вы охватили все локации в удобном темпе.
Расскажу об исторических событиях, которыми богато прошлое Нормандии, и покажу красивые видовые места.
09:00–11:30 — прогулка по Руану. Вы увидите готический собор 12 века, астрономические часы, легендарную площадь, на которой в 1431 году была казнена Жанна д’Арк, а позднее возведена церковь в её честь. Узнаете об архитектурных особенностях города, промысле её жителей, событиях во время 100-летней войны с Англией и немецкой оккупации.
11:30–13:00 — трансфер до Этрета
13:00–15:30 — прогулка по Этрета и обед. Вы посетите самый популярный на Алебастровом побережье городок, полюбуетесь белыми меловыми скалами, по желанию прогуляетесь по садам Этрета и поймёте, почему Клод Монэ любил рисовать эти места.
15:30–16:30 — трансфер до Онфлёра
16:30–18:30 — прогулка по Онфлёру. Вы окажетесь в «самом русском» городе Нормандии. Я объясню, почему его так называют. Покажу самую большую деревянную церковь во Франции, старый порт, вдохновлявший многих художников, вантовый мост и часовню Нотр-Дам-де-Грас. Расскажу, как Онфлёр связан с открытием Канады и какие пейзажисты в своё время облюбовали этот городок. 18:30–20:30 — возвращение в Париж
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне Volkswagen и услуги гида
Дополнительно (по желанию) оплачиваются обед — от €15/чел. и билеты в сад Этрета — €12,5/взрослый, €10/подростки 15–17 лет, €7,5/дети 7–14 лет
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 25 туристов
Бонжур! Меня зовут Рустам. Более 6 лет я проживаю во Франции. За это время успел посетить немало европейских стран и городов. Основываясь на своём опыте, начал проводить экскурсии и туры по французским достопримечательностям. Я знаю, как грамотно и комфортно организовать для вас путешествие по Франции.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Денис
25 мая 2024
Это было очень крутое путешествие. 1. Ехали с комфортом, на отличной машине. Рустам приехал во время, не смотря на тяжелый трафик в Париже. 2. Рустам отличный собеседник и гид, поэтому дорога прошла читать дальше
незаметно. 3. Очень красивые места, каждое место по-своему особенное, волшебное и загадочное. 4. Достаточно времени, чтобы погулять и сфотографировать все знаковые точки. 5. В Этрете времени более чем достаточно, главное не засиживаетесь на обеде, ведь с двух сторон безумно красивая локация.
Итого, трип просто пушка! 100% рекомендации.
Дарья
13 мая 2024
Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к мелким деталям для комфортной поездки. С вами было приятно, комфортно, обязательно буду рекомендовать друзьям
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Олеся
2 мая 2024
Экскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время к отелю, в машине уже была вода: газированная и обычная, свежие круассаны! Мы побывали в читать дальше
Руане, затем в Этрете, где пообедали с красивым видом, далее поехали в Онфлер и нам посчастливилось заехать в Довиль, посмотреть первый магазин Коко Шанель. Рустам интересно рассказал про каждый город, побывали на смотровых. Вождение очень комфортное. Отдельное спасибо за вайфай!!! Очень рекомендуем!!!