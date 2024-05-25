Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день

Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Моя экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в прошлое Франции, побывать на площади, где казнили Орлеанскую деву, погулять по берегу Ла-Манша и увидеть природные чудеса в Этрета. Я составил комфортный маршрут, чтобы за 1 день вы охватили все локации в удобном темпе.

Расскажу об исторических событиях, которыми богато прошлое Нормандии, и покажу красивые видовые места.
5
3 отзыва
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:30–09:00 — трансфер от вашего отеля до Руана

09:00–11:30 — прогулка по Руану. Вы увидите готический собор 12 века, астрономические часы, легендарную площадь, на которой в 1431 году была казнена Жанна д’Арк, а позднее возведена церковь в её честь. Узнаете об архитектурных особенностях города, промысле её жителей, событиях во время 100-летней войны с Англией и немецкой оккупации.

11:30–13:00 — трансфер до Этрета

13:00–15:30 — прогулка по Этрета и обед. Вы посетите самый популярный на Алебастровом побережье городок, полюбуетесь белыми меловыми скалами, по желанию прогуляетесь по садам Этрета и поймёте, почему Клод Монэ любил рисовать эти места.

15:30–16:30 — трансфер до Онфлёра

16:30–18:30 — прогулка по Онфлёру. Вы окажетесь в «самом русском» городе Нормандии. Я объясню, почему его так называют. Покажу самую большую деревянную церковь во Франции, старый порт, вдохновлявший многих художников, вантовый мост и часовню Нотр-Дам-де-Грас. Расскажу, как Онфлёр связан с открытием Канады и какие пейзажисты в своё время облюбовали этот городок.
18:30–20:30 — возвращение в Париж

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на минивэне Volkswagen и услуги гида
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются обед — от €15/чел. и билеты в сад Этрета — €12,5/взрослый, €10/подростки 15–17 лет, €7,5/дети 7–14 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
Д
25 мая 2024
Это было очень крутое путешествие.
1. Ехали с комфортом, на отличной машине. Рустам приехал во время, не смотря на тяжелый трафик в Париже.
2. Рустам отличный собеседник и гид, поэтому дорога прошла
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незаметно.
3. Очень красивые места, каждое место по-своему особенное, волшебное и загадочное.
4. Достаточно времени, чтобы погулять и сфотографировать все знаковые точки.
5. В Этрете времени более чем достаточно, главное не засиживаетесь на обеде, ведь с двух сторон безумно красивая локация.

Итого, трип просто пушка! 100% рекомендации.

Это было очень крутое путешествие.Это было очень крутое путешествие.Это было очень крутое путешествие.Это было очень крутое путешествие.Это было очень крутое путешествие.Это было очень крутое путешествие.Это было очень крутое путешествие.
Дарья
13 мая 2024
Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к мелким деталям для комфортной поездки. С вами было приятно, комфортно, обязательно буду рекомендовать друзьям
Спасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание кСпасибо за отличную поездку - прекрасно спланированный маршрут и чёткий тайминг, содержательную экскурсию и внимание к
О
2 мая 2024
Экскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время к отелю, в машине уже была вода: газированная и обычная, свежие круассаны! Мы побывали в
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Руане, затем в Этрете, где пообедали с красивым видом, далее поехали в Онфлер и нам посчастливилось заехать в Довиль, посмотреть первый магазин Коко Шанель. Рустам интересно рассказал про каждый город, побывали на смотровых. Вождение очень комфортное. Отдельное спасибо за вайфай!!! Очень рекомендуем!!!

Экскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время кЭкскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время кЭкскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время кЭкскурсия очень понравилась и уже многие хотят повторить наш маршрут! Гид приехал в назначенное время к

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