По нашему мнению Лувр — лучший музей в мире, и в компании профессионального гида можно раскрыть всё его великолепие.
Необъятные коллекции, блеск королевских апартаментов, наглядная история искусств — всего за полтора часа мы охватим главное. В результате вы получите прекрасный фундамент для дальнейшего погружения в экспозицию Лувра.
Необъятные коллекции, блеск королевских апартаментов, наглядная история искусств — всего за полтора часа мы охватим главное. В результате вы получите прекрасный фундамент для дальнейшего погружения в экспозицию Лувра.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Роли Лувра: проследим его историю от средневекового замка до королевского дворца.
Королевские интерьеры: пройдемся по роскошным апартаментам 15 и 17 веков, попадём в утилитарные пространства Лувра.
Блеск сокровищ. Вас ждут Корона Французской монархии и личные коллекции драгоценностей, гобеленов и произведений искусства Мазарини и Людовика XIV.
Искусство в Лувре. Насладимся коллекциями античной Греции и Рима, итальянского Ренессанса и французского романтизма. Познакомимся с двумя луврскими гречанками, не обойдём стороной сеньору Джоконду. Научимся читать религиозные полотна и позволим сердцу растаять перед шедевром Антонио Кановы.
За 1,5 часа мы охватим самое главное в Лувре.
В нашей программе:
- Тронные залы 16 и 17 веков
- Венера Милосская и Ника Самофракийская — два редчайших греческих оригинала
- Самая поразительная скульптура в мире
- Самая необычная картина в мире
- Мона Лиза
- Чувственная скульптура Канова
- Первая в мире скульптура с вуалью
- Подлинные драгоценности французской монархии
- и это ещё не всё:)
Организационные детали
- Экскурсия проводится для группы от 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточните в переписке, состоится ли экскурсия
- Билеты в Лувр — 22 € с человека — приобретаются дополнительно. Вам необходимо купить их онлайн на официальном сайте музея после подтверждения бронирования. Если возникнут сложности с приобретением билетов, дайте знать, мы найдём решение
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание
- Транспорт в Париже работает плохо, особенно такси и убер (иногда можно ждать 15 минут и потом приходит отмена), поэтому пользуйтесь метро или пешком — это самый верный способ добраться до музея без опозданий!
- В Лувр на вход очереди, поэтому приходить нужно за 30 минут до начала экскурсии. При опоздании более 10 минут на экскурсию мы будем вынуждены начать экскурсию без вас
в среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€67
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в музее Лувр
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 783 туристов
Диломированный историк искусства (СПБГУ + школа Лувра) и национальный сертифицированный гид во Франции. Я специализируюсь на искусстве XVII века, предметах декоративно-прикладного искусства, мебели и сервировке стола, а также антиквариате. ИмеяЗадать вопрос
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