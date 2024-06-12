По нашему мнению Лувр — лучший музей в мире, и в компании профессионального гида можно раскрыть всё его великолепие. Необъятные коллекции, блеск королевских апартаментов, наглядная история искусств — всего за полтора часа мы охватим главное. В результате вы получите прекрасный фундамент для дальнейшего погружения в экспозицию Лувра.

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Ваш гид в Париже

Евгения Ваш гид в Париже

Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Роли Лувра: проследим его историю от средневекового замка до королевского дворца.

Королевские интерьеры: пройдемся по роскошным апартаментам 15 и 17 веков, попадём в утилитарные пространства Лувра.

Блеск сокровищ. Вас ждут Корона Французской монархии и личные коллекции драгоценностей, гобеленов и произведений искусства Мазарини и Людовика XIV.

Искусство в Лувре. Насладимся коллекциями античной Греции и Рима, итальянского Ренессанса и французского романтизма. Познакомимся с двумя луврскими гречанками, не обойдём стороной сеньору Джоконду. Научимся читать религиозные полотна и позволим сердцу растаять перед шедевром Антонио Кановы.

За 1,5 часа мы охватим самое главное в Лувре.

В нашей программе:

Тронные залы 16 и 17 веков

Венера Милосская и Ника Самофракийская — два редчайших греческих оригинала

Самая поразительная скульптура в мире

Самая необычная картина в мире

Мона Лиза

Чувственная скульптура Канова

Первая в мире скульптура с вуалью

Подлинные драгоценности французской монархии

и это ещё не всё:)

Организационные детали

Экскурсия проводится для группы от 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточните в переписке, состоится ли экскурсия

Билеты в Лувр — 22 € с человека — приобретаются дополнительно. Вам необходимо купить их онлайн на официальном сайте музея после подтверждения бронирования. Если возникнут сложности с приобретением билетов, дайте знать, мы найдём решение

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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