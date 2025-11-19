Билеты
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
18 дек в 14:30
19 дек в 08:30
€347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 09:30
12 дек в 09:00
€525 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Фонтенбло - ослепительный дворец
Откройте для себя историю Франции в Фонтенбло: от роскошных интерьеров до личных вещей Наполеона. Это путешествие перенесет вас в эпоху королей
Начало: На Лионском вокзале
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
от €390 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей19 ноября 2025Ездили с Александром на экскурсию во дворец Фонтенбло. Понравилось всё: содержательный рассказ с историческим экскурсом по залам дворца, красивая речь,
- ДДарья15 августа 2025Нам повезло провести заключительный день в Париже с Александром, он забрал нас с чемоданами после выселения, провел автомобильную экскурсию, а
- ООксана22 июня 2025Интересная экскурсия. В первый раз за несколько посещений Франции мы решили отойти от стандартных решений и поехали в загородную резиденцию
- ССветлана8 апреля 2025Эта поездка нам всем очень понравилась. Мы были семьей, муж, жена, сын и внучка 11 лет. Фонтенбло - красивый дворец,
- ААнна22 марта 2025Благодаря Александру сумели увидеть два значимых места в окрестностях Парижа: Фонтенбло и Во-ле-Виконт. Удобно, что все передвижения происходят на машине.
- ААнна13 февраля 2025Александр, добрый день! Гостям очень понравилась экскурсия - передают привет и благодарность за прекрасную программу!
- ААнна7 января 2025Отличная экскурсия. Нам понравилось. Детям то же. Очень красивый дворец.
- ММила29 декабря 2024С Александром это вторая экскурсия, очень интересно, легко и увлекательно. Замок действительно стоит просмотра, как с точки зрения архитектуры и
- KKatja29 октября 2024Путешествовали с Александрой в Фонтенбло. Это была замечательная экскурсия. Александра - лёгкая, веселая, умная. Разложила по полочкам историю французских королей,
- EElena21 августа 2024Александр, спасибо Вам большое за экскурсию в Фонтенбло! С Вами было очень интересно и познавательно. Рассказ об истории дворца и
- ТТатьяна9 апреля 2024Александр осень хороший экскурсовод Интересный рассказчик и знающий историк Мы с удовольствием и интересом его слушали Экскурсия прошла великолепно Спасибо
- ААнна14 марта 2024Интерьеры Фонтебло дивной красоты. Это надо видеть! Экскурсия интересная, спасибо Александру!
- ЕЕлена1 февраля 2024Это было очень познавательно и интересно. Александр отличный организатор и рассказчик. Замок Фонтенбло очень интересный и содержит редкие коллекции, в том числе личных вещей Наполеона I. Особенно удобно добираться до него на машине с Александром, а не на общественном транспорте.
- ННаталья7 сентября 2019Очень благодарна Александре за советы! Экскурсия была прекрасной! Одно неприятное обстоятельство: настолько ярко выраженая русофобия, что пришлось делать замечание. Если это не смущает, то в остальном - все просто великолепно!
- ССветлана2 мая 2019Если бы можно было поставить "великолепно" я бы поставила, а так просто "отлично". Если вы оказались на страничке Александры- выбирайте
- ННадежда18 октября 2017Большое спасибо за интересную экскурсию! Александра супер профессиональный гид и прекрасный рассказчик! Узнали много интересных подробностей. В Фонтенбло мы ездили
