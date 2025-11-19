Мои заказы

Фонтенбло – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтенбло» в Париже на русском языке, цены от €347. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Версаль Великолепный
Пешая
3 часа
74 отзыва
Билеты
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
18 дек в 14:30
19 дек в 08:30
€347 за всё до 4 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
Разобраться в истории и архитектуре этого великолепного замка
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 09:30
12 дек в 09:00
€525 за всё до 4 чел.
Фонтенбло - ослепительный дворец
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Фонтенбло - ослепительный дворец
Откройте для себя историю Франции в Фонтенбло: от роскошных интерьеров до личных вещей Наполеона. Это путешествие перенесет вас в эпоху королей
Начало: На Лионском вокзале
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
от €390 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    19 ноября 2025
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Ездили с Александром на экскурсию во дворец Фонтенбло. Понравилось всё: содержательный рассказ с историческим экскурсом по залам дворца, красивая речь,
    

    грамотная подача материала, приятное общение. Александр забрал нас на машине из отеля, а после экскурсии отвез куда мы попросили, посоветовал хороший ресторан по-близости. Спасибо за интересный день в Париже!

  • Д
    Дарья
    15 августа 2025
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Нам повезло провести заключительный день в Париже с Александром, он забрал нас с чемоданами после выселения, провел автомобильную экскурсию, а
    

    затем отвез в аэропорт, получилось очень удобно и интересно. Александр провел нам отличную экскурсию по Фонтенбло, он знает очень много фактов и интересно и увлеченно отвечал на самые разные вопросы, а так же был внимателен к нашим потребностям.

  • О
    Оксана
    22 июня 2025
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Интересная экскурсия. В первый раз за несколько посещений Франции мы решили отойти от стандартных решений и поехали в загородную резиденцию
    

    Наполеона 1, которого мы все привыкли величать Бонапартом. Здесь и кроется изюминка, которую мы узнали, поехав во дворец Фонтебло. Сохраню интригу и не буду описывать исторические пристрастия французов. Наш гид прекрасно разбирается в тонкостях дворцовых интриг и архитектуре.
    Экскурсия предполагает довольно длительное пешее перемещение. Это надо принимать во внимание. Несмотря на это, красота дворца и прилегающих парков завораживает.
    Так же мы немного задержались при возвращении домой из-за забастовки таксистов, которые перекрыли скоростную магистраль. Так как экскурсия проходит в 70 км. от Парижа, не рекомендую планировать какие либо мероприятия после неё. В целом, осталось приятное послевкусие.

  • С
    Светлана
    8 апреля 2025
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Эта поездка нам всем очень понравилась. Мы были семьей, муж, жена, сын и внучка 11 лет. Фонтенбло - красивый дворец,
    

    с богатыми интерьерами и большим парком. Самое главное, очень приятный для посещения, поскольку совсем мало туристов. Александр, экскурсовод, он же водитель, провел нас по всем залам, рассказал много всего интересного об этом месте и не только. Александр отлично организовал поездку, вовремя забрал нас из отеля, и после экскурсии доставил нас в центр Парижа, куда нам было удобно. У нас остались приятные впечатления. Всем рекомендую!

  • А
    Анна
    22 марта 2025
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Благодаря Александру сумели увидеть два значимых места в окрестностях Парижа: Фонтенбло и Во-ле-Виконт. Удобно, что все передвижения происходят на машине.
    

    Относительно материала и подачи: Александр очень интересно и выразительно, местами с юмором рассказывает не только о посещаемых местах и их истории, но и в целом о жизни во Франции.
    Впечатления исключительно положительные, благодарим Вас за отличный отдых!

  • А
    Анна
    13 февраля 2025
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Александр, добрый день! Гостям очень понравилась экскурсия - передают привет и благодарность за прекрасную программу!
  • А
    Анна
    7 января 2025
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Отличная экскурсия. Нам понравилось. Детям то же. Очень красивый дворец.
  • М
    Мила
    29 декабря 2024
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    С Александром это вторая экскурсия, очень интересно, легко и увлекательно. Замок действительно стоит просмотра, как с точки зрения архитектуры и
    

    истории, так и с точки зрения внутреннего убранства. Александр в пути к замку рассказал предысторию создания и использования замка и провел прекрасную экскурсию внутри замка. Александр, спасибо! Всем рекомендую!

  • K
    Katja
    29 октября 2024
    Фонтенбло - ослепительный дворец
    Путешествовали с Александрой в Фонтенбло. Это была замечательная экскурсия. Александра - лёгкая, веселая, умная. Разложила по полочкам историю французских королей,
    

    живущих во дворце, ответила на все наши вопросы, а по дороге туда-обратно дала массу полезных советов по прибывания в Париже. Получив наш телефон подробно описала дорогу и все ньюансы путешествия. Кстати, дорога на поезде была очень комфортной. Миновали все пробки, в которых бы могли простоять. Горячо рекомендуем Александру для путешествия во дворец в Фонтенбло. Катя и Таня, октябрь, 2024 г.

  • E
    Elena
    21 августа 2024
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Александр, спасибо Вам большое за экскурсию в Фонтенбло! С Вами было очень интересно и познавательно. Рассказ об истории дворца и
    

    его обитателях, описанные исторические факты отражают Ваши глубокие академические познания и качественную подготовку к встрече с экскурсантами. Надеемся на новые интересные путешествии с Вами.

  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2024
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Александр осень хороший экскурсовод Интересный рассказчик и знающий историк Мы с удовольствием и интересом его слушали Экскурсия прошла великолепно Спасибо
  • А
    Анна
    14 марта 2024
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Интерьеры Фонтебло дивной красоты. Это надо видеть! Экскурсия интересная, спасибо Александру!
  • Е
    Елена
    1 февраля 2024
    Фонтенбло - резиденция французских королей и Наполеона I
    Это было очень познавательно и интересно. Александр отличный организатор и рассказчик. Замок Фонтенбло очень интересный и содержит редкие коллекции, в том числе личных вещей Наполеона I. Особенно удобно добираться до него на машине с Александром, а не на общественном транспорте.
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2019
    Фонтенбло - ослепительный дворец
    Очень благодарна Александре за советы! Экскурсия была прекрасной! Одно неприятное обстоятельство: настолько ярко выраженая русофобия, что пришлось делать замечание. Если это не смущает, то в остальном - все просто великолепно!
  • С
    Светлана
    2 мая 2019
    Фонтенбло - ослепительный дворец
    Если бы можно было поставить "великолепно" я бы поставила, а так просто "отлично". Если вы оказались на страничке Александры- выбирайте
    

    любую экскурсию, она будет "вишенкой" на торте вашего путешествия, и желательно, чтобы вы познакомились с Францией, историей и менталитетом французов с Александрой в первые же дни. То что во дворец пришлось ехать на поезде даже добавило изюминку путешествию. И я редко встречаю таких интересных и профессиональных гидов:). Все таки образование+ харизма+жизнь во французской среде дает очень много нам, как слушателям. Когда меня занесет еще раз в Париж, я обязательно обращусь к Александре.

  • Н
    Надежда
    18 октября 2017
    Фонтенбло - ослепительный дворец
    Большое спасибо за интересную экскурсию! Александра супер профессиональный гид и прекрасный рассказчик! Узнали много интересных подробностей. В Фонтенбло мы ездили
    

    на электричке и уже по дороге слушали рассказ Александры. История французских монархов, великолепный дворец и парк запомнится надолго, как волшебная сказка! В следующий приезд хочется пойти с Александрой в Версаль.

Сколько стоит экскурсия по Парижу в декабре 2025
Сейчас в Париже в категории "Фонтенбло" можно забронировать 3 экскурсии от 347 до 525. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Фонтенбло», 90 ⭐ отзывов, цены от €347. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль