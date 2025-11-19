читать дальше

Наполеона 1, которого мы все привыкли величать Бонапартом. Здесь и кроется изюминка, которую мы узнали, поехав во дворец Фонтебло. Сохраню интригу и не буду описывать исторические пристрастия французов. Наш гид прекрасно разбирается в тонкостях дворцовых интриг и архитектуре.

Экскурсия предполагает довольно длительное пешее перемещение. Это надо принимать во внимание. Несмотря на это, красота дворца и прилегающих парков завораживает.

Так же мы немного задержались при возвращении домой из-за забастовки таксистов, которые перекрыли скоростную магистраль. Так как экскурсия проходит в 70 км. от Парижа, не рекомендую планировать какие либо мероприятия после неё. В целом, осталось приятное послевкусие.