Я покажу вам уютный Латинский квартал через вкус. Мы пройдём по его узким улочкам, где жизнь парижан крутится вокруг булочных, сырных лавок, рынков и винных бутиков. Каждая остановка — это часть гастрономической истории Парижа: от свежего багета с аппетитной корочкой до чашечки ароматного кофе с видом на Нотр-Дам.

Описание экскурсии

Булочная La Maison d’Isabelle

Здесь с раннего утра пахнет свежим тестом и сливочным маслом, а парижане покупают выпечку к завтраку. Я раскрою секрет правильного багета и расскажу, почему круассаны так разные.

Сырная лавка Fromagerie Laurent Dubois

Десятки сортов французских сыров — мягких и острых, молодых и выдержанных. Тут сыр — не просто продукт, а часть культуры и повседневной жизни Парижа.

Кондитерская Odette Paris

Напоследок — немного сладкого: кофе, профитроли и Нотр-Дам за окном.

Винная лавка Les Caves du Panthéon (посещение по желанию)

Если захотите, заглянем в винную лавку недалеко от Пантеона. Здесь можно попробовать бокал вина и узнать, как парижане выбирают вино для уютного вечера.

Организационные детали