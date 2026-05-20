Я покажу вам уютный Латинский квартал через вкус.
Мы пройдём по его узким улочкам, где жизнь парижан крутится вокруг булочных, сырных лавок, рынков и винных бутиков.
Каждая остановка — это часть гастрономической истории Парижа: от свежего багета с аппетитной корочкой до чашечки ароматного кофе с видом на Нотр-Дам.
Описание экскурсии
Булочная La Maison d’Isabelle
Здесь с раннего утра пахнет свежим тестом и сливочным маслом, а парижане покупают выпечку к завтраку. Я раскрою секрет правильного багета и расскажу, почему круассаны так разные.
Сырная лавка Fromagerie Laurent Dubois
Десятки сортов французских сыров — мягких и острых, молодых и выдержанных. Тут сыр — не просто продукт, а часть культуры и повседневной жизни Парижа.
Кондитерская Odette Paris
Напоследок — немного сладкого: кофе, профитроли и Нотр-Дам за окном.
Винная лавка Les Caves du Panthéon (посещение по желанию)
Если захотите, заглянем в винную лавку недалеко от Пантеона. Здесь можно попробовать бокал вина и узнать, как парижане выбирают вино для уютного вечера.
Организационные детали
- Угощения в булочной, сырной лавке и кондитерской входят в стоимость
- Если заходим в винную лавку, вино вы оплачиваете самостоятельно по ценам меню
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€250
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Латинском квартале
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Путешествия для меня — это не просто отдых, а способ узнавать себя и мир. Я жила в Италии и Китае, сейчас живу во Франции, побывала в 48 странах и продолжаю
