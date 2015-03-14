12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Париж: с чего всё начиналось

Познакомьтесь с историей Парижа, прогуливаясь по Латинскому кварталу. Узнайте о знаменитых жителях и развитии образования в сердце Франции
Экскурсия «Париж: с чего все начиналось» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города.

Прогулка начинается у Собора Парижской Богоматери и ведет через Латинский квартал, где можно увидеть старейшие церкви и узнать
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о знаменитых жителях. Посещение Сорбонны и музея Клюни откроет тайны средневекового Парижа. Завершение в Люксембургском саду позволит насладиться атмосферой и красотой города. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру Парижа

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Латинского квартала
  • 📚 Посетить старейший университет Франции
  • ⛪ Увидеть уникальные церкви
  • 🌳 Прогуляться по Люксембургскому саду
  • 🗺️ Открыть для себя средневековый Париж

Лучшее время для посещения

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июн
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Лучшее время для экскурсии по Латинскому кварталу - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Париже наиболее благоприятная, что позволяет насладиться прогулками по историческим улицам и посещением церквей и музеев. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прохладнее и дождливее, но это не мешает посещению закрытых объектов, таких как музеи и церкви, что делает экскурсию возможной в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Париж: с чего всё начиналось
Париж: с чего всё начиналось
Париж: с чего всё начиналось

Что можно увидеть

  • Собор Парижской Богоматери
  • Церковь Святого Юлиана Бедняка
  • Квартал Святого Серевина
  • Музей Клюни
  • Сорбонна
  • Пантеон
  • Люксембургский сад

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша экскурсия начнётся возле Собора Парижской Богоматери, откуда мы направимся в Латинский квартал.

Мы посетим церковь Святого Юлиана Бедняка. Вы узнаете трагическую историю его жизни и увидите самое старое дерево Парижа.

Свернём в квартал Святого Северена, где сохранился дух средневекового Парижа. Вы пройдёте по самой узкой улице города, узнаете, как обучали студентов в Средние века и как тогда лечили болезни, ведь неподалёку находится одно необычное медицинское место.

Далее направимся к музею Клюни (музею Средневековья). Вы рассмотрите римские термы, которые датируются первым веком нашей эры, а я расскажу, как римляне изменили Париж.

Переместимся к Сорбонне — самому старому университету Парижа. Поговорим о его основании и эволюции образования. Вы увидите часовню Сорбонны с её уникальной гробницей, в которой покоится прах Ришелье. И услышите трагическую историю о легендарном кардинале и его племяннице — мадам Дегильон.

Поднимемся на холм Святой Женевьевы и заглянем в удивительный магазин, где сразу после революции 1917 года открылся первый издательский дом русской книги за границей. На холме зайдём в церковь Святого Стефана, где вы посмотрите на мощи Святой Женевьевы и узнаете, почему русские считают её своей покровительницей.

Пройдём мимо величественного Пантеона. Обсудим, как бывшая церквушка превратилась в роскошную усыпальницу лучших детей Франции.

Завершится наша прогулка в Люксембургском саду. Мы выясним, почему король Франции Роберт Благочестивый был проклят и вынужден покинуть свой замок, стоявший когда-то на этой территории. Насладимся красотой фонтана Медичи, пройдёмся по галерее королев и погрузимся в самые яркие истории из их жизни.

Кроме того, в Латинском квартале множество уютных кафе, ресторанов и забегаловок на любой вкус и кошелёк, и я с удовольствием их вам покажу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Парижской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2392 туристов
Я работаю гидом в Париже с 2010 года. Люблю этот город и его жителей — за смелость, свободу и изобретательность. Знаю и принимаю его несовершенства, но именно это делает Париж
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живым и настоящим. По первой профессии я учёный и исследователь с педагогической жилкой. Постоянно раскапываю новые темы и особенно люблю Средние века за принципиальность, а 18–19 века — за силу разума и перекличку с нашим временем. Училась у лучших преподавателей Франции истории, искусства и туризма, имею государственную лицензию гида. Считаю свою работу призванием и отношусь к ней с большой любовью и ответственностью. У меня есть способность вовлекать в переживание рассказа, поэтому и дети, и чувствительные взрослые меня любят. Я не делаю заключительных выводов, не предсказываю будущее, не склоняю к своим убеждениям, даю разные точки зрения, не спорю — и стараюсь, чтобы даже грустная история оставляла позитивную и обнадёживающую ноту.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Спасибо Надежде. Экскурсия прошла на одном дыхании!
Были в Париже первый раз а хотелось посмотреть все или почти все:)
При этом было очень мало времени т. к. смотрели город на пересадке между
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рейсами и переживали, чтоб не опоздать в порт. Надежда подготовилась выше всяких похвал!
Не только продумав маршрут с учетом всех наших пожеланий, но и обширные дополнительные материалы, попутно отвечая на всевозможные вопросы из жизни страны и города. Ни одной драгоценной минуты не потратили зря.
Узнали много нового за короткий промежуток времени!
Спасибо за Вашу проделанную работу.
Отлично,что есть такие люди влюбленные в свое дело и в свой город!

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Tatiana
Хотим поблагодарить Надежду за проведенную экскурсию по Латинскому кварталу Парижа (включая собор Нотр Дам)! За четыре с лишним часа мы получили массу информации, море удовольствия и позитива! Хочется отметить профессиональные
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качества Надежды, как гида: глубокие знания по истории, умение доступно, качественно и лаконично подать информацию, отличные дикция и артикуляция. И отдельно отметить, что Надежда очень симпатичная девушка, легкая в общении и просто очень позитивный человек! Однозначно рекомендуем при выборе гида по Парижу!

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Л
Для меня и моих друзей Париж начинается с прогулок с Надей. Это самый лучший гид, это уже наш добрый друг. Мы влюбились в Надю и в ее Париж в прошлую
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поездку, и в этот раз, не раздумывая, взяли следующую экскурсию. Надежда не просто профессиональный гид, великолепно владеющий историческим материалом и знающий историю города, она сможет рассказать вам об этом чудесном городе так интересно и тонко, с юмором и красками, что вы запомните эту прогулку навсегда. Спасибо Надя, до новых встреч!!!

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О
С Надеждой мы кроме Латинского квартала путешествовали ещё по Лувру и Орсе. Все экскурсии были хорошо организованы, Надежда - ответственный, внимательный, эрудированный человек. 3 часа в Лувре пролетают незаметно, да на всех своих экскурсиях Надежда рассказывает непрерывно, акцентируя внимание на главном. Много интересных фактов, продуманный маршрут. Спасибо Надежде, экскурсии понравились.
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Е
Думаю, что могу крайне рекомендовать гида. У меня экскурсия прошла чудесно, несмотря на дождливую погоду. Однозначно, при следующем посещении Парижа буду брать экскурсии с Надеждой. Она компетентный экскурсовод, действительно владеющий знанием, легко подстраивается под ситуацию, человека. Было интересно провести с ней время.
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Б
Больше спасибо Надежде!!! Она супер-гид!!! Второй раз в Париже и второй раз берём экскурсию у Надежды! Рекомендую всем, оооочень интересно рассказывает, знает много нюансов истории, много подробностей, всегда уделяет внимание каждому! туристу!!! Время пролетает как один миг!!!
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