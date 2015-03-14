12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии по Латинскому кварталу - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Париже наиболее благоприятная, что позволяет насладиться прогулками по историческим улицам и посещением церквей и музеев. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прохладнее и дождливее, но это не мешает посещению закрытых объектов, таких как музеи и церкви, что делает экскурсию возможной в любое время года.

Экскурсия «Париж: с чего все начиналось» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города.Прогулка начинается у Собора Парижской Богоматери и ведет через Латинский квартал, где можно увидеть старейшие церкви и узнать

о знаменитых жителях. Посещение Сорбонны и музея Клюни откроет тайны средневекового Парижа. Завершение в Люксембургском саду позволит насладиться атмосферой и красотой города. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру Парижа

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша экскурсия начнётся возле Собора Парижской Богоматери, откуда мы направимся в Латинский квартал.

Мы посетим церковь Святого Юлиана Бедняка. Вы узнаете трагическую историю его жизни и увидите самое старое дерево Парижа.

Свернём в квартал Святого Северена, где сохранился дух средневекового Парижа. Вы пройдёте по самой узкой улице города, узнаете, как обучали студентов в Средние века и как тогда лечили болезни, ведь неподалёку находится одно необычное медицинское место.

Далее направимся к музею Клюни (музею Средневековья). Вы рассмотрите римские термы, которые датируются первым веком нашей эры, а я расскажу, как римляне изменили Париж.

Переместимся к Сорбонне — самому старому университету Парижа. Поговорим о его основании и эволюции образования. Вы увидите часовню Сорбонны с её уникальной гробницей, в которой покоится прах Ришелье. И услышите трагическую историю о легендарном кардинале и его племяннице — мадам Дегильон.

Поднимемся на холм Святой Женевьевы и заглянем в удивительный магазин, где сразу после революции 1917 года открылся первый издательский дом русской книги за границей. На холме зайдём в церковь Святого Стефана, где вы посмотрите на мощи Святой Женевьевы и узнаете, почему русские считают её своей покровительницей.

Пройдём мимо величественного Пантеона. Обсудим, как бывшая церквушка превратилась в роскошную усыпальницу лучших детей Франции.

Завершится наша прогулка в Люксембургском саду. Мы выясним, почему король Франции Роберт Благочестивый был проклят и вынужден покинуть свой замок, стоявший когда-то на этой территории. Насладимся красотой фонтана Медичи, пройдёмся по галерее королев и погрузимся в самые яркие истории из их жизни.

Кроме того, в Латинском квартале множество уютных кафе, ресторанов и забегаловок на любой вкус и кошелёк, и я с удовольствием их вам покажу.