12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы удивитесь контрастности этого небольшого квартала и посетите три совершенно непохожие друг на друга церкви, которые были свидетельницами революций, восстаний, битв, королевских и паломнических процессий.
Я расскажу, почему квартал называется Латинским и чем он так популярен; какими были первые преподаватели и кто стал их учениками; кто из известных людей здесь жил и учился, почему люди со всего мира хотят учиться в Париже и в чем секрет популярности Сорбонны.
Программа
Наша экскурсия начнется возле Собора Парижской Богоматери, откуда мы направимся в Латинский квартал.
Мы посетим церковь Святого Юлиана Бедняка, и вы узнаете трагическую историю его жизни, узнаете в чем необычность данной церкви, увидите самое старое дерево Парижа.
Затем мы свернем в квартал Святого Серевина, где вы увидите часть чудом сохранившегося средневекового Парижа с самой узкой улицей в городе. Узнаете о методах преподавания в Средние века и о методах лечения, поскольку тут находится одно из самых необычных мест в Париже, связанное с медициной.
Далее мы направимся к музею Клюни (музею Средневековья), где я расскажу Вам об особенностях клюнийского ордена и о жизни парижан в Средние века. Вы также увидите римские термы, которые датируются первым веком нашей эры, и я расскажу, как римляне изменили этот город и чему Париж им обязан.
После мы переместимся к Сорбонне — самому старому университету Парижа — и поговорим о его основании и эволюции образования. Вы увидите часовню Сорбонны с ее уникальной гробницей, в которой покоится прах Ришелье, я расскажу трагическую историю о легендарном кардинале и его племяннице — мадам Дегильон.
Затем мы поднимемся на холм Святой Женевьевы и пройдем через удивительный магазин, в котором сразу после Революции в России (в 1917 году) был открыт первый издательский дом русской книги. На холме мы зайдем в церковь Святого Стефана, где вы посмотрите на мощи Святой Женевьевы и узнаете, почему русские со всего мира считают ее своей покровительницей.
Пройдем мимо величественного Пантеона, и вы узнаете, почему бывшая маленькая церковь превратилась в роскошную усыпальницу лучших детей Франции.
Завершится наша прогулка в Люксембургском саду, где вы узнаете, почему король Франции Роберт Благочестивый был проклят и вынужден покинуть свой замок, стоявший когда-то на этой территории. Увидите один из самых красивых фонтанов Парижа — фонтан Медичи, и раскроете секрет его оптической иллюзии, пройдетесь по галерее королев и услышите самые яркие истории из их жизни.
Кроме того, в Латинском квартале множество уютных кафе, ресторанов и забегаловок на любой вкус и кошелек, и я с удовольствием их вам покажу.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Статуя Карла Великого на коне перед входом в Собор Парижской Богоматери.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Надежда и я с удовольствием познакомлю Вас с одним из самых необыкновенных городов на Планете — Парижем. Профессии туристического гида, истории искусства и истории Франции я училась у лучших преподавателей Парижа и Франции. Стараюсь им соответствовать. Имею государственную лицензию гида и поэтому со мной Вы можете попасть в любой музей города без очереди. Считаю, что работа гида — это призвание и я с большой любовью и ответственностью отношусь к своей профессии.
Для меня и моих друзей Париж начинается с прогулок с Надей. Это самый лучший гид, это уже наш добрый друг. Мы влюбились в Надю и в ее Париж в прошлую поездку, и в этот раз, не раздумывая, взяли следующую экскурсию. Надежда не просто профессиональный гид, великолепно владеющий историческим материалом и знающий историю города, она сможет рассказать вам об этом чудесном городе так интересно и тонко, с юмором и красками, что вы запомните эту прогулку навсегда. Спасибо Надя, до новых встреч!!!
Бахыт
22 сентября 2019
Больше спасибо Надежде!!! Она супер-гид!!! Второй раз в Париже и второй раз берём экскурсию у Надежды! Рекомендую всем, оооочень интересно рассказывает, знает много нюансов истории, много подробностей, всегда уделяет внимание каждому! туристу!!! Время пролетает как один миг!!!
Адель
26 мая 2018
С Надеждой , мы полюбили Париж !!!
Было просто замечательно !
Любовь
6 декабря 2015
Надежда, огромное спасибо за интересную экскурсию.
Очень приятно и познавательно было с Вами!
Обязательно встретимся еще раз!
Tatiana
12 ноября 2015
Хотим поблагодарить Надежду за проведенную экскурсию по Латинскому кварталу Парижа (включая собор Нотр Дам)! За четыре с лишним часа мы получили массу информации, море удовольствия и позитива! Хочется отметить профессиональные качества Надежды, как гида: глубокие знания по истории, умение доступно, качественно и лаконично подать информацию, отличные дикция и артикуляция. И отдельно отметить, что Надежда очень симпатичная девушка, легкая в общении и просто очень позитивный человек! Однозначно рекомендуем при выборе гида по Парижу!
Ольга
1 августа 2015
С Надеждой мы кроме Латинского квартала путешествовали ещё по Лувру и Орсе. Все экскурсии были хорошо организованы, Надежда - ответственный, внимательный, эрудированный человек. 3 часа в Лувре пролетают незаметно, да на всех своих экскурсиях Надежда рассказывает непрерывно, акцентируя внимание на главном. Много интересных фактов, продуманный маршрут. Спасибо Надежде, экскурсии понравились.
Лола
18 июня 2015
Замечательная экскурсия, нам очень понравилось, было очень интересно, время пролетело незаметно! Спасибо большое Надежде; отличное начало знакомства с Парижем!
Яна
30 апреля 2015
Экскурсия замечательная , много интересной информации. Как раз то , что нужно для первого дня прибывания в Париже. Надежда очень приятная в общении. Нам понравилось, рекомендую!
Светлана
23 апреля 2015
Огромное спасибо. Все прошло идеально. Надежда замечательный гид, которому нравится то, чем она занимается. Это очень заметно. Рассказывает очень интересно и хорошо ориентируется по ситуации. Ребенку было очень интересно.
Маргарита
20 апреля 2015
Надежда, большое Вам спасибо за познавательную и удобно организованную экскурсию. Все было очень интересно, мы в восторге!
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Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
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