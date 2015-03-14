12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка начинается у Собора Парижской Богоматери и ведет через Латинский квартал, где можно увидеть старейшие церкви и узнать
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Латинского квартала
- 📚 Посетить старейший университет Франции
- ⛪ Увидеть уникальные церкви
- 🌳 Прогуляться по Люксембургскому саду
- 🗺️ Открыть для себя средневековый Париж
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Собор Парижской Богоматери
- Церковь Святого Юлиана Бедняка
- Квартал Святого Серевина
- Музей Клюни
- Сорбонна
- Пантеон
- Люксембургский сад
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наша экскурсия начнётся возле Собора Парижской Богоматери, откуда мы направимся в Латинский квартал.
Мы посетим церковь Святого Юлиана Бедняка. Вы узнаете трагическую историю его жизни и увидите самое старое дерево Парижа.
Свернём в квартал Святого Северена, где сохранился дух средневекового Парижа. Вы пройдёте по самой узкой улице города, узнаете, как обучали студентов в Средние века и как тогда лечили болезни, ведь неподалёку находится одно необычное медицинское место.
Далее направимся к музею Клюни (музею Средневековья). Вы рассмотрите римские термы, которые датируются первым веком нашей эры, а я расскажу, как римляне изменили Париж.
Переместимся к Сорбонне — самому старому университету Парижа. Поговорим о его основании и эволюции образования. Вы увидите часовню Сорбонны с её уникальной гробницей, в которой покоится прах Ришелье. И услышите трагическую историю о легендарном кардинале и его племяннице — мадам Дегильон.
Поднимемся на холм Святой Женевьевы и заглянем в удивительный магазин, где сразу после революции 1917 года открылся первый издательский дом русской книги за границей. На холме зайдём в церковь Святого Стефана, где вы посмотрите на мощи Святой Женевьевы и узнаете, почему русские считают её своей покровительницей.
Пройдём мимо величественного Пантеона. Обсудим, как бывшая церквушка превратилась в роскошную усыпальницу лучших детей Франции.
Завершится наша прогулка в Люксембургском саду. Мы выясним, почему король Франции Роберт Благочестивый был проклят и вынужден покинуть свой замок, стоявший когда-то на этой территории. Насладимся красотой фонтана Медичи, пройдёмся по галерее королев и погрузимся в самые яркие истории из их жизни.
Кроме того, в Латинском квартале множество уютных кафе, ресторанов и забегаловок на любой вкус и кошелёк, и я с удовольствием их вам покажу.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Были в Париже первый раз а хотелось посмотреть все или почти все:)
При этом было очень мало времени т. к. смотрели город на пересадке между