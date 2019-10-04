12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия поведает о том, как из маленького поселения Париж превратился в прекрасный город. Вы услышите рассказ о Латинском квартале и его знаменитых жителях, узнаете, как во Франции развивалось образование и, конечно, о самом старом и знаменитом университете Франции — Сорбонне.

Вы удивитесь контрастности этого небольшого квартала и посетите три совершенно непохожие друг на друга церкви, которые были свидетельницами революций, восстаний, битв, королевских и паломнических процессий.

Я расскажу, почему квартал называется Латинским и чем он так популярен; какими были первые преподаватели и кто стал их учениками; кто из известных людей здесь жил и учился, почему люди со всего мира хотят учиться в Париже и в чем секрет популярности Сорбонны.

Программа

Наша экскурсия начнется возле Собора Парижской Богоматери, откуда мы направимся в Латинский квартал.

Мы посетим церковь Святого Юлиана Бедняка, и вы узнаете трагическую историю его жизни, узнаете в чем необычность данной церкви, увидите самое старое дерево Парижа.

Затем мы свернем в квартал Святого Серевина, где вы увидите часть чудом сохранившегося средневекового Парижа с самой узкой улицей в городе. Узнаете о методах преподавания в Средние века и о методах лечения, поскольку тут находится одно из самых необычных мест в Париже, связанное с медициной.

Далее мы направимся к музею Клюни (музею Средневековья), где я расскажу Вам об особенностях клюнийского ордена и о жизни парижан в Средние века. Вы также увидите римские термы, которые датируются первым веком нашей эры, и я расскажу, как римляне изменили этот город и чему Париж им обязан.

После мы переместимся к Сорбонне — самому старому университету Парижа — и поговорим о его основании и эволюции образования. Вы увидите часовню Сорбонны с ее уникальной гробницей, в которой покоится прах Ришелье, я расскажу трагическую историю о легендарном кардинале и его племяннице — мадам Дегильон.

Затем мы поднимемся на холм Святой Женевьевы и пройдем через удивительный магазин, в котором сразу после Революции в России (в 1917 году) был открыт первый издательский дом русской книги. На холме мы зайдем в церковь Святого Стефана, где вы посмотрите на мощи Святой Женевьевы и узнаете, почему русские со всего мира считают ее своей покровительницей.

Пройдем мимо величественного Пантеона, и вы узнаете, почему бывшая маленькая церковь превратилась в роскошную усыпальницу лучших детей Франции.

Завершится наша прогулка в Люксембургском саду, где вы узнаете, почему король Франции Роберт Благочестивый был проклят и вынужден покинуть свой замок, стоявший когда-то на этой территории. Увидите один из самых красивых фонтанов Парижа — фонтан Медичи, и раскроете секрет его оптической иллюзии, пройдетесь по галерее королев и услышите самые яркие истории из их жизни.

Кроме того, в Латинском квартале множество уютных кафе, ресторанов и забегаловок на любой вкус и кошелек, и я с удовольствием их вам покажу.