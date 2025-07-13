читать дальше

её ответы были быстрыми, вежливыми и по существу.



Нам пришлось изменить время и место встречи из-за особого мероприятия в Нотр-Даме, и для меня это прошло легко и без стресса. В личном общении Анна оказалась лёгкой и приятной собеседницей. Было видно, что она знает гораздо больше, чем успевает рассказать за время экскурсии, поэтому мы задавали много вопросов, чтобы глубже разобраться в интересующих нас темах и историческом контексте.



Анна училась в этом районе несколько лет и знает его вдоль и поперёк. После трёхчасовой прогулки осталось чувство наполненности — мы почувствовали себя ближе к этому району и его историческим жителям.