Латинский квартал в Париже - это не просто район, а настоящая легенда! Здесь, среди старинных улочек, можно почувствовать дух времени.
Гости смогут увидеть знаменитые достопримечательности, такие как Сорбонна и Пантеон, прогуляться по уютным улочкам и заглянуть в книжные магазины.
Это место, где история и современность переплетаются в удивительной гармонии, создавая уникальную атмосферу. Не упустите шанс окунуться в культурное наследие Парижа
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальная история Латинского квартала
- 🏛️ Архитектурные шедевры Парижа
- 📖 Легендарные книжные магазины
- ☕ Уютные кофейни для отдыха
- 🗺️ Погружение в атмосферу Парижа
Что можно увидеть
- Сорбонна
- Пантеон
- Римские Арены
- Старинная церковь
- Магазин книг
Описание экскурсии
В Латинском квартале особенно чувствуется пульс города — здесь живой и настоящий Париж, в который мы окунёмся! А если вы при этом влюблены в архитектуру, то вас ждёт бонусный экскурс в историю французского зодчества.
Итак, вы увидите:
- Живописный сквер, в котором растёт самое старое дерево города
- Старинную церковь, где собирались средневековые профессора Парижского университета
- Легендарный магазин книг, служивший гостиницей для писателей со всего света
- Улицу магазинов с комиксами на любой вкус
- Альма-матер Сорбонны
- Университетскую церковь, где похоронен кардинал Ришелье
- Площадь Пантеон с шедеврами архитектуры
- Римские Арены, где бились гладиаторы
Вы узнаете:
- Как устроен мир Парижского университета с момента его основания в 1215 году
- Как Святая Женевьева спасла Париж от гуннов
- Попала ли душа кардинала Ришелье в рай
- Каким виделся Париж Осипу Мандельштаму и Эрнесту Хемингуэю и где они жили
Организационные детали
- Мы можем зайти в кафе за очень вкусным кофе или чаем — напитки оплачиваются отдельно (около €3–6)
- Экскурсия также может проходить на английском или французском языках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нотр-Дама
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Париже
Я журналист и искусствовед. Живу во Франции с 2009 года, закончила магистерскую программу по истории архитектуры в одном из парижских университетов. С 2022 года начала работать гидом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжела
13 июл 2025
Спасибо большое было очень познавательно.
С
Светлана
30 июн 2025
Нас подкупило то, что у Анны профильное образование по теме, а значит — глубокое понимание и широкая перспектива в интерпретации различных явлений. С самого момента бронирования Анна располагала к себе:
I
IURII
29 июн 2025
На днях мы посетили экскурсию по Парижу с замечательным экскурсоводом Анной! Так как во Франции мы недавно, искала экскурсовода полагаясь исключительно на интуицию и она меня не подвела! Замечательная Анна
I
Inna
29 июн 2025
Отличная экскурсия по Латинскому кварталу! Анна знает множество историй и замечательно их рассказывает. С ней я открыла для себя новые места, хотя уже бывала в Париже много раз до этого.
Входит в следующие категории Парижа
