42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия в целом нам понравилась! Александра знаток своего дела, очень приветливая и приятная девушка. Мы опоздали на 30 мин по не зависящим от нас причинам, но Александра подождала нас и экскурсия была проведена в полном объёме по времени, за что я очень ей благодарна. От самого Лувра я, правда, ожидала немного большего), хотя весь Лувр, конечно, не видела. Из пожеланий к наполнению информации экскурсии: возможно меньше времени посвятить истории постройки самого Лувра (мне немного было скучновато это слушать), я бы с удовольствием послушала бы истории ещё о каких-нибудь шедеврах. Спасибо.