42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии по Лувру гид расскажет секреты и подробности создания трёх главных шедевров музея, которые по давней традиции принято называть «Три дамы Лувра» (картина Мона Лиза, статуя богини победы Ники и статуя Венеры Милосской).
Кроме того, вы узнаете детали насыщенной истории Лувра и посетите залы, посвященные крупным полотнам французских и итальянских художников.
Кроме того, вы узнаете детали насыщенной истории Лувра и посетите залы, посвященные крупным полотнам французских и итальянских художников.
Описание экскурсии
Проведение экскурсий — это моя профессия и любимое дело. Я горжусь тем, что чувствую себя в Лувре, как у себя дома, и что я легко ориентируюсь в его залах. Лувр — один из самых известных и культовых музеев в мире, и я с удовольствием познакомлю вас с его главными шедеврами.
Что вас ожидает
Три дамы Лувра
- Я расскажу вам, что скрывается за загадочной улыбкой Джоконды, какие легенды и мифы окутывают культовую картину Леонардо да Винчи, существовал ли персонаж Мона Лизы на самом деле и почему ее взгляд будоражит тысячи туристов ежедневно.
- Мы обсудим, кто сотворил статую крылатой греческой богини победы Ники, из-за кого богиня победы «потеряла голову» и какова ее интригующая история.
- Вы узнаете, как и кем была создана «пресвятая дева красоты» Венера Милосская. Какие секреты окутывают раскопки знаменитой статуи, как богине красоты после долгих путешествий удалось оказаться на французской земле и какая связь между греческой богиней красоты и Евой, женой Адама.
История Лувра
- Я расскажу о подробностях насыщенной истории Лувра, которая насчитывает более восьми веков. Вы узнаете, как из бывшей первой в Европе крепости Лувр превратился в музей, какую роль в его развитии сыграл король Филипп Август и какое отношение он имел к Ричарду Львиное Сердце.
Французские и итальянские художники
- Мы посетим залы, посвященные крупным полотнам французских и итальянских художников: Делакруа, Жерико, Давид, Энгр и Гро. Без нашего внимания также не останутся шедевры мастеров итальянского Возрождения: Мантенья, да Винчи, Тициан, Рафаель, Веронезе. Мы посмотрим, только ли у Леонардо да Винчи все персонажи похожи друга на друга?
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: €28 со взрослого, детям до 18 лет бесплатно, а также право голоса €20. Билеты приобретаются по инструкции от гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3000 туристов
Я родилась в Фергане, городе, название которого переводят как «страна пери», мифических существ персидских легенд. В детстве моими героями были не только Василиса Премудрая, но и Шахерезада с Ходжой Насреддином.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Самая суперская экскурсия по Лувру. Все было легко, просто, доступно, быстро зашли, без очередей. Александра человек душа. Эрудированная, объяснила все сложное простыми словами, нашла подход к супругу😊 мы просто остались в восторге и советуем всем!
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Мне и друзьям очень понравилось экскурсия!!! Знания с юмором гремучая смесь. Мы отлично провели время. Спасибо, Александра!!!
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Е
Абсолютно точно рекомендую 🔥
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D
Просто отличная экскурсия для тех, кто хочет быстро пробежаться по главным шедеврам Лувра и узнать массу интересных подробностей. Александра обладает огромным багажом знаний, которые она адаптирует к требованиям группы и
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Т
Хотим поблагодарить (еще раз) Алекскндру за чудесную экскурсию! И не только за это. Мы перепутали время встречи. В результате на место встречи мы примчались на 40 минут позже, чем нужно
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В
Первоначально, когда планировал поехать в Париж несколько лет назад, в обязательном порядке хотел посетить Лувр. Т. к. изучая курс "история искусств", не являясь, при этом, профессионалом в этой области (это
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