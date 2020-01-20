42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Главные шедевры Лувра

Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров

Александра
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Александра – ваш гид
Я — сертифицированный гид, который любит и хорошо знает свою работу.

Во время экскурсии по Лувру расскажу секреты и подробности создания трех главных шедевров музея, которые по давней традиции принято называть «Три дамы Лувра» (картина Мона Лиза, статуя богини победы Ники и статуя Венеры Милосской).

Кроме того, вы узнаете детали насыщенной истории Лувра и посетите залы, посвященные крупным полотнам французских и итальянских художников.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии42 отзыва
4.76
Главные шедевры Лувра
Главные шедевры Лувра

Проведение экскурсий — это моя профессия и любимое дело. Я горжусь тем, что чувствую себя в Лувре, как у себя дома, и что я легко ориентируюсь в его залах. Лувр — один из самых известных и культовых музеев в мире, и я с удовольствием познакомлю вас с его главными шедеврами.

Что вас ожидает

Три дамы Лувра

  • Я расскажу вам, что скрывается за загадочной улыбкой Джоконды, какие легенды и мифы окутывают культовую картину Леонардо да Винчи, существовал ли персонаж Мона Лизы на самом деле и почему ее взгляд будоражит тысячи туристов ежедневно.
  • Мы обсудим, кто сотворил статую крылатой греческой богини победы Ники, из-за кого богиня победы «потеряла голову» и какова ее интригующая история.
  • Вы узнаете, как и кем была создана «пресвятая дева красоты» Венера Милосская. Какие секреты окутывают раскопки знаменитой статуи, как богине красоты после долгих путешествий удалось оказаться на французской земле и какая связь между греческой богиней красоты и Евой, женой Адама.

История Лувра

  • Я расскажу о подробностях насыщенной истории Лувра, которая насчитывает более восьми веков. Вы узнаете, как из бывшей первой в Европе крепости Лувр превратился в музей, какую роль в его развитии сыграл король Филипп Август и какое отношение он имел к Ричарду Львиное Сердце.

Французские и итальянские художники

  • Мы посетим залы, посвященные крупным полотнам французских и итальянских художников: Делакруа, Жерико, Давид, Энгр и Гро. Без нашего внимания также не останутся шедевры мастеров итальянского Возрождения: Мантенья, да Винчи, Тициан, Рафаель, Веронезе. Мы посмотрим, только ли у Леонардо да Винчи все персонажи похожи друга на друга?

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: 12 евро со взрослого, детям до 18 лет бесплатно
  • При желании после экскурсии вы сможете продолжить прогулку по залам Лувра самостоятельно — билет в музей действителен в течение всего дня. В среду и в пятницу Лувр открыт до 10 вечера.
Главные шедевры Лувра
Главные шедевры Лувра
Главные шедевры Лувра
Главные шедевры Лувра
Главные шедевры Лувра
Главные шедевры Лувра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Александра - прекрасный экскурсовод. Конечно два часа на Лувр это не о чем, но основное увидели и историю подтянули). Спасибо!
8 января 2020
Просто отличная экскурсия для тех, кто хочет быстро пробежаться по главным шедеврам Лувра и узнать массу интересных подробностей. Александра обладает огромным багажом знаний, которые она адаптирует к требованиям группы и рассказывает интересные подробности, которые не вычитаешь в интернете. Экскурсия подходит как для новичков, так и для подготовленных любителей искусства. Увлекательный и прекрасно структурированный рассказ, подробные ответы на вопросы, отличная организация (даже с учётом больших очередей и гигантской площади самого большого в мире музея) - всё это делает экскурсию незабываемой. Очень рекомендую!
21 декабря 2019
Александра очень милая девушка. С прекрасными знаниями и легкой речью. Понравилось практически все. Спасибо.
13 мая 2019
Экскурсия в целом нам понравилась! Александра знаток своего дела, очень приветливая и приятная девушка. Мы опоздали на 30 мин по не зависящим от нас причинам, но Александра подождала нас и экскурсия была проведена в полном объёме по времени, за что я очень ей благодарна. От самого Лувра я, правда, ожидала немного большего), хотя весь Лувр, конечно, не видела. Из пожеланий к наполнению информации экскурсии: возможно меньше времени посвятить истории постройки самого Лувра (мне немного было скучновато это слушать), я бы с удовольствием послушала бы истории ещё о каких-нибудь шедеврах. Спасибо.
28 апреля 2019
Нам очень понравилось.Александра настоящий знаток своего дела и очень приятный человек.Все рекомендуем такую экскурсию
10 апреля 2019
То что мне было нужно, знания у гида очень глубокие, кране увлечена своим делом!!! 😊 спасибо 🙏
3 марта 2019
Несколько дней назад посетили экскурсию Главные шедевры Лувра с гидом Александрой. Хочу поблагодарить ее за отлично проведенную экскурсию и порекомендовать Александру, как отличного экскурсовода, просто влюбленного во Францию, Лувр и свою профессию.
Особенно рассказ Александры понравился нашей десятилетней дочери.
Спасибо
11 января 2019
Александра очень начитанный человек! Можно спокойно говорить обо всем! Рекомендую!
5 января 2019
Добрый день,Александра. Пишу обещанный отзыв- Вы превосходный гид . Экскурсии в Вашем сопровождении идеальны ,максимальная подача материала,идеальное чувство юмора,приятное общение. Для меня немаловажно,когда гид чувствует своего клиента ,когда есть диалог - Вы то качество ,за которое не жалко платить =). Рекомендуем и до встречи. С Ув.Марина.
22 октября 2018
Александра - прекрасный гид. Лувр посещали не первый раз, но такой интересной, яркой и глубокой экскурсии не встречали. В следующий раз - только с Александрой!
Ещё 32 отзыва

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