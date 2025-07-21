42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные шедевры Лувра

Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
Во время экскурсии по Лувру гид расскажет секреты и подробности создания трёх главных шедевров музея, которые по давней традиции принято называть «Три дамы Лувра» (картина Мона Лиза, статуя богини победы Ники и статуя Венеры Милосской).

Кроме того, вы узнаете детали насыщенной истории Лувра и посетите залы, посвященные крупным полотнам французских и итальянских художников.
4.8
53 отзыва
Главные шедевры Лувра
Главные шедевры Лувра
Главные шедевры Лувра

Описание экскурсии

Проведение экскурсий — это моя профессия и любимое дело. Я горжусь тем, что чувствую себя в Лувре, как у себя дома, и что я легко ориентируюсь в его залах. Лувр — один из самых известных и культовых музеев в мире, и я с удовольствием познакомлю вас с его главными шедеврами.

Что вас ожидает

Три дамы Лувра

  • Я расскажу вам, что скрывается за загадочной улыбкой Джоконды, какие легенды и мифы окутывают культовую картину Леонардо да Винчи, существовал ли персонаж Мона Лизы на самом деле и почему ее взгляд будоражит тысячи туристов ежедневно.
  • Мы обсудим, кто сотворил статую крылатой греческой богини победы Ники, из-за кого богиня победы «потеряла голову» и какова ее интригующая история.
  • Вы узнаете, как и кем была создана «пресвятая дева красоты» Венера Милосская. Какие секреты окутывают раскопки знаменитой статуи, как богине красоты после долгих путешествий удалось оказаться на французской земле и какая связь между греческой богиней красоты и Евой, женой Адама.

История Лувра

  • Я расскажу о подробностях насыщенной истории Лувра, которая насчитывает более восьми веков. Вы узнаете, как из бывшей первой в Европе крепости Лувр превратился в музей, какую роль в его развитии сыграл король Филипп Август и какое отношение он имел к Ричарду Львиное Сердце.

Французские и итальянские художники

  • Мы посетим залы, посвященные крупным полотнам французских и итальянских художников: Делакруа, Жерико, Давид, Энгр и Гро. Без нашего внимания также не останутся шедевры мастеров итальянского Возрождения: Мантенья, да Винчи, Тициан, Рафаель, Веронезе. Мы посмотрим, только ли у Леонардо да Винчи все персонажи похожи друга на друга?

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: €28 со взрослого, детям до 18 лет бесплатно, а также право голоса €20. Билеты приобретаются по инструкции от гида.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3000 туристов
Я родилась в Фергане, городе, название которого переводят как «страна пери», мифических существ персидских легенд. В детстве моими героями были не только Василиса Премудрая, но и Шахерезада с Ходжой Насреддином.
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Наверное, именно тогда я полюбила истории и научилась их рассказывать. Путь к профессии гида оказался не самым прямым: юридический факультет СПбГУ, магистратура по международному праву во Франции, стажировка в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Но в итоге я вернулась к тому, что люблю больше всего — рассказывать. Сегодня я лицензированный французский гид (guide-conférencier) и провожу экскурсии по Парижу, Лувру, Орсе, Версалю и Фонтенбло. Мне интересно не просто показывать достопримечательности, а оживлять историю через судьбы людей, которые её создавали.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
3
3
3
2
1
1
Н
Самая суперская экскурсия по Лувру. Все было легко, просто, доступно, быстро зашли, без очередей. Александра человек душа. Эрудированная, объяснила все сложное простыми словами, нашла подход к супругу😊 мы просто остались в восторге и советуем всем!
Самая суперская экскурсия по Лувру. Все было легко, просто, доступно, быстро зашли, без очередей. Александра человек
Самая суперская экскурсия по Лувру. Все было легко, просто, доступно, быстро зашли, без очередей. Александра человек
Самая суперская экскурсия по Лувру. Все было легко, просто, доступно, быстро зашли, без очередей. Александра человек
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Маржан
Мне и друзьям очень понравилось экскурсия!!! Знания с юмором гремучая смесь. Мы отлично провели время. Спасибо, Александра!!!
Мне и друзьям очень понравилось экскурсия!!! Знания с юмором гремучая смесь. Мы отлично провели время. Спасибо, Александра!!!
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Е
Абсолютно точно рекомендую 🔥
Абсолютно точно рекомендую 🔥
Абсолютно точно рекомендую 🔥
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D
Просто отличная экскурсия для тех, кто хочет быстро пробежаться по главным шедеврам Лувра и узнать массу интересных подробностей. Александра обладает огромным багажом знаний, которые она адаптирует к требованиям группы и
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рассказывает интересные подробности, которые не вычитаешь в интернете. Экскурсия подходит как для новичков, так и для подготовленных любителей искусства. Увлекательный и прекрасно структурированный рассказ, подробные ответы на вопросы, отличная организация (даже с учётом больших очередей и гигантской площади самого большого в мире музея) - всё это делает экскурсию незабываемой. Очень рекомендую!

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Т
Хотим поблагодарить (еще раз) Алекскндру за чудесную экскурсию! И не только за это. Мы перепутали время встречи. В результате на место встречи мы примчались на 40 минут позже, чем нужно
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было. Мы ожидали наткнуться на вежливо сдерживаемое раздражение, потому что Александра уже провела до нас две экскурсии (6 часов!), к тому же жара, толпы туристов вокруг и вообще, кому такое понравиться. Александра жу встретила нас очень приветливо, отнеслась с пониманием, в момент успокоила нас (мы очень нервничали), настроила на "культурную волну" и провела полную экскурсию. Спасибо! Сама Александра очень позитивный и открытый человек, с ней было очень приятно общаться. Очень много знает. Информацию умеет донести в увлекательной форме. Почти все, что она рассказывала, было для меня ново, некоторые факты неожиданны. Маршрут был составлен оптимально, мы каким-то чудом быстро перемещались от одного выдающегося экспоната к другому. После экскурсии мы пытались сами добраться до этих экспонатов, пришлось очень долго плутать по залам. Большой плюс, что не нужно было стоять в очереди (мы на одном этом сэкономили минимум час времени). Было очень интересно! Однозначно советую всем!

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В
Первоначально, когда планировал поехать в Париж несколько лет назад, в обязательном порядке хотел посетить Лувр. Т. к. изучая курс "история искусств", не являясь, при этом, профессионалом в этой области (это
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мне просто интересно), было любопытно увидеть воочию то, что представлялось только в теории. Мной совершенно случайно в Трипстере выбор пал на экскурсию, организованную Александрой в этом музее. Как оказалось, действительность превзошла все ожидания. Понятно, что в Лувре сложно объять необъятное, когда не располагаешь достаточно большим количеством времени, поэтому мы с Александрой заранее определили темы и временные рамки нашей экскурсии. Поэтому мы спокойно и вдумчиво, поскольку гид, представляя ту или иную картину, скульптуру, тот или иной экспонат, позволял нам (настолько это было профессионально и интересно) сопереживать по поводу сюжета создания образа(картины, скульптуры) и даже что-то домысливать… Рассказ про такие сюжеты сопровождался передачей истории той эпохи, иногда в мельчайших деталях, а на все наши возникающие вопросы, давались исключительно исчерпывающие ответы. Резюмирую- это профессионально, это интересно (и если вы с ребенком определенного возраста, в том числе), это познавательно, и на самом деле…. незабываемо. Что это действительно так (что впечатления незабываемы), мы убедились, проводя и другие экскурсии в Париже (приезжая в этом великолепный город и в последующем), в сопровождении Александры. Это и посещение музея Помпиду, и музея "Дорсе" (извините за такую транскрипцию, с позволения сказать), и поездка в Версаль. Или просто променад по Парижу с Александрой, когда ты понимаешь, что этот город величественен, загадочен, с особенной атмосферой и запахом, и он манит… в т. ч. и потому, что тебе так подробно и с такой любовью рассказывают о нем. Если вам хочется умиротворения, и при этом, сопереживать увиденному, если вам хочется эстетики, и при этом прикоснуться и к грехопадению, если ваш вкус изящен и безупречен, и если для вас Париж это мистика - то конечно же, вам к Александре.

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