42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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мне просто интересно), было любопытно увидеть воочию то, что представлялось только в теории. Мной совершенно случайно в Трипстере выбор пал на экскурсию, организованную Александрой в этом музее. Как оказалось, действительность превзошла все ожидания. Понятно, что в Лувре сложно объять необъятное, когда не располагаешь достаточно большим количеством времени, поэтому мы с Александрой заранее определили темы и временные рамки нашей экскурсии. Поэтому мы спокойно и вдумчиво, поскольку гид, представляя ту или иную картину, скульптуру, тот или иной экспонат, позволял нам (настолько это было профессионально и интересно) сопереживать по поводу сюжета создания образа(картины, скульптуры) и даже что-то домысливать… Рассказ про такие сюжеты сопровождался передачей истории той эпохи, иногда в мельчайших деталях, а на все наши возникающие вопросы, давались исключительно исчерпывающие ответы. Резюмирую- это профессионально, это интересно (и если вы с ребенком определенного возраста, в том числе), это познавательно, и на самом деле…. незабываемо. Что это действительно так (что впечатления незабываемы), мы убедились, проводя и другие экскурсии в Париже (приезжая в этом великолепный город и в последующем), в сопровождении Александры. Это и посещение музея Помпиду, и музея "Дорсе" (извините за такую транскрипцию, с позволения сказать), и поездка в Версаль. Или просто променад по Парижу с Александрой, когда ты понимаешь, что этот город величественен, загадочен, с особенной атмосферой и запахом, и он манит… в т. ч. и потому, что тебе так подробно и с такой любовью рассказывают о нем. Если вам хочется умиротворения, и при этом, сопереживать увиденному, если вам хочется эстетики, и при этом прикоснуться и к грехопадению, если ваш вкус изящен и безупречен, и если для вас Париж это мистика - то конечно же, вам к Александре.