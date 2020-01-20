42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лувр: полное погружение
Академическая экскурсия с уклоном в историю по самым интересным залам
Лувр — музей, про который всегда говорят «самый»: самый большой в мире, самый главный в Париже, с самыми значимыми коллекциями... Ходить по этому универсальному музею можно годами, и все равно не увидеть всего. Если вы чувствуете, что хотите посмотреть больше и «проголодались» по музеям до такой степени, что сможете «кушать», то есть слушать гида в течение четырех часов, то эта большая экскурсия для вас. Вы познакомитесь не только с самыми главными символами Лувра, но и пройдёте по залам искусства этрусков, Древней Греции и Древнего Рима, научитесь ориентироваться в огромном музее-дворце.