14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Марэ — мое самое любимое место в Париже! Давайте встретимся у мэрии 4-го округа. Если это утро среды или субботы, здесь будет прекрасный фермерский рынок. Мы пройдем через этот старинный квартал насквозь, и вы увидите, где тусуются геи, а где евреи-ортодоксы делают самый вкусный фалафель в городе!

Я покажу вам один из самых маленьких театров Парижа, один из вкуснейших ресторанов домашней французской кухни les Philosophes, мы пройдем к площади Вогезов, где жил Виктор Гюго. С другой стороны улицы Rivoli спряталась во дворах деревушка Saint-Paul, куда просто необходимо заглянуть пошляться по броканту (нечто среднее между блошиным рынком и гаражной распродажей). Множество кафешек, дизайнерских и антикварных лавочек, музей магии…

Потом маленькими улочками пройдем мимо музея Пикассо и переполненного в любое время суток кафе La Perle к саду за зданием архива (уверяю вас, не каждый парижанин знает об этом оазисе). И раз уж зашла речь об оазисах, я покажу вам на шумной и магазинной улочке еще один маленький и очень уютный парк, о котором знают только те, кто живет рядом! По улице vielle du temple мы дойдем, минуя дизайнерские магазины и уютные ресторанчики, до улицы Bretagne, где почти нет туристов (они обычно застревают в магазинах или музее Пикассо).

Я непременно покажу вам самый старый рынок Парижа Marche Des Enfants Rouge, построенный аж в 1615 году! Он мало того, что сохранился, он еще как процветает, благодаря всем лавочкам со свежайшими продуктами страны, а главное — кучей ресторанчиков прямо на территории рынка. Надеюсь, к этому времени вы проголодаетесь, тогда вы сможете пообедать марокканской, французской, африканской, итальянской или американской кухней. После чего я отведу вас к зданию зимнего цирка и покажу один из самых стильных магазинов Парижа Merci, с его кафе и ресторанчиками, где так прекрасно пьется кофе и мгновенно съедается десерт из свежих ягод!

Я профессиональный фотограф, так что если вам интересно, то за отдельную плату можно совместить прогулку с фотосессией.

По дороге: