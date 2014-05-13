14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пройдёте по улочкам, где жили великие писатели и художники, и завершите день в уютном кафе с лучшим десертом.
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть Париж с другой стороны и насладиться его уникальной атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные скрытые сады
- 🏛 Исторические площади и дворцы
- 🎨 Музеи и галереи
- 🍰 Лучшие десерты Парижа
- 🛍 Винтажные бутики и рынки
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Площадь Вогезов
- Музей Пикассо
- Парк Rosiers
- Marché des Enfants Rouges
Описание экскурсии
Квартал Маре
Начнём от мэрии 4-го округа. Если вы попадёте на утро среды или субботы — вас встретит фермерский рынок с сезонными продуктами. Прогуляемся по главной артерии квартала, где смешались бары, кошерные пекарни и старинные особняки.
Площадь Вогезов и деревушка Сен-Поль
Вы увидите одну из красивейших площадей Парижа — на ней жил Виктор Гюго. По другую сторону улицы — скрытый лабиринт из дворов и галерей, так называемая «деревушка Сен-Поль», идеальное место для неторопливых прогулок и поиска винтажных сокровищ.
Музеи, сады и тайные парки
Мы пройдём мимо музея Пикассо, дома-архива Франции, необычного музея природы и охоты, а также спрятанного за фасадами парка Rosiers — настоящего городского оазиса. Ещё один укромный парк покажу ближе к концу — мимо него проходят даже парижане, не подозревая о его существовании.
Старейший рынок Парижа
Marché des Enfants Rouges — рынок, основанный в 1615 году, сегодня живёт активной жизнью. Здесь можно попробовать кухни всего мира — от марокканской до американской. Отличное место, чтобы сделать гастрономическую паузу.
Финальный аккорд — Merci
В завершение мы дойдём до культового парижского концепт-стора Merci — с кафе, винтажной библиотекой и уютными ресторанчиками. Здесь можно выпить кофе и насладиться десертом из свежих ягод — пожалуй, лучшим в Париже.
Организационные детали
По желанию — мастер-класс по мобильной фотографии или прогулка с фотосъёмкой (цена обсуждается индивидуально).