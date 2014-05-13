14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми красотами на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, что позволяет насладиться Парижем без толп туристов.

Прогулка по Маре и деревушке Сен-Поль - это возможность окунуться в атмосферу старинного Парижа. Вы увидите скрытые сады, исторические площади и уникальные музеи. Пройдёте по улочкам, где жили великие писатели и художники, и завершите день в уютном кафе с лучшим десертом. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть Париж с другой стороны и насладиться его уникальной атмосферой

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Описание экскурсии

Квартал Маре

Начнём от мэрии 4-го округа. Если вы попадёте на утро среды или субботы — вас встретит фермерский рынок с сезонными продуктами. Прогуляемся по главной артерии квартала, где смешались бары, кошерные пекарни и старинные особняки.

Площадь Вогезов и деревушка Сен-Поль

Вы увидите одну из красивейших площадей Парижа — на ней жил Виктор Гюго. По другую сторону улицы — скрытый лабиринт из дворов и галерей, так называемая «деревушка Сен-Поль», идеальное место для неторопливых прогулок и поиска винтажных сокровищ.

Музеи, сады и тайные парки

Мы пройдём мимо музея Пикассо, дома-архива Франции, необычного музея природы и охоты, а также спрятанного за фасадами парка Rosiers — настоящего городского оазиса. Ещё один укромный парк покажу ближе к концу — мимо него проходят даже парижане, не подозревая о его существовании.

Старейший рынок Парижа

Marché des Enfants Rouges — рынок, основанный в 1615 году, сегодня живёт активной жизнью. Здесь можно попробовать кухни всего мира — от марокканской до американской. Отличное место, чтобы сделать гастрономическую паузу.

Финальный аккорд — Merci

В завершение мы дойдём до культового парижского концепт-стора Merci — с кафе, винтажной библиотекой и уютными ресторанчиками. Здесь можно выпить кофе и насладиться десертом из свежих ягод — пожалуй, лучшим в Париже.

Организационные детали

По желанию — мастер-класс по мобильной фотографии или прогулка с фотосъёмкой (цена обсуждается индивидуально).