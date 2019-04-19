14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль

Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое

Anna
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Anna – ваш гид
Здесь вы найдете дизайнерские и антикварные лавочки, музей магии, здание зимнего цирка и самый старый рынок Парижа, построенный еще в 1615 году.

А на сладкое — самый вкусный в городе десерт из свежих ягод!
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 9 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.64
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль

Программа

Марэ — мое самое любимое место в Париже! Давайте встретимся у мэрии 4-го округа. Если это утро среды или субботы, здесь будет прекрасный фермерский рынок. Мы пройдем через этот старинный квартал насквозь, и вы увидите, где тусуются геи, а где евреи-ортодоксы делают самый вкусный фалафель в городе!

Я покажу вам один из самых маленьких театров Парижа, один из вкуснейших ресторанов домашней французской кухни les Philosophes, мы пройдем к площади Вогезов, где жил Виктор Гюго. С другой стороны улицы Rivoli спряталась во дворах деревушка Saint-Paul, куда просто необходимо заглянуть пошляться по броканту (нечто среднее между блошиным рынком и гаражной распродажей). Множество кафешек, дизайнерских и антикварных лавочек, музей магии…

Потом маленькими улочками пройдем мимо музея Пикассо и переполненного в любое время суток кафе La Perle к саду за зданием архива (уверяю вас, не каждый парижанин знает об этом оазисе). И раз уж зашла речь об оазисах, я покажу вам на шумной и магазинной улочке еще один маленький и очень уютный парк, о котором знают только те, кто живет рядом! По улице vielle du temple мы дойдем, минуя дизайнерские магазины и уютные ресторанчики, до улицы Bretagne, где почти нет туристов (они обычно застревают в магазинах или музее Пикассо).

Я непременно покажу вам самый старый рынок Парижа Marche Des Enfants Rouge, построенный аж в 1615 году! Он мало того, что сохранился, он еще как процветает, благодаря всем лавочкам со свежайшими продуктами страны, а главное — кучей ресторанчиков прямо на территории рынка. Надеюсь, к этому времени вы проголодаетесь, тогда вы сможете пообедать марокканской, французской, африканской, итальянской или американской кухней. После чего я отведу вас к зданию зимнего цирка и покажу один из самых стильных магазинов Парижа Merci, с его кафе и ресторанчиками, где так прекрасно пьется кофе и мгновенно съедается десерт из свежих ягод!

Я профессиональный фотограф, так что если вам интересно, то за отдельную плату можно совместить прогулку с фотосессией.

По дороге:

  • Музей Пикассо
  • Архив Франции
  • Музей Carnavalet
  • Музей природы и охоты
  • Галерея фотографа Эрвина Олафа
  • Площадь Вогезов
  • Парк Rosiers
  • Самый вкусный хот-дог в городе
  • Деревушка Saint-Paul

Организационные детали

Дополнительные услуги: мастер-класс по мобильной фотографии или фотосъемка по ходу прогулки (цена договорная).

Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 14 лет. Сейчас готовлю к изданию свой иллюстрированный гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Евгения
19 апреля 2019
Большое спасибо Анне за интересную и информативную экскурсию. Очень советую всем, особенно тем, кто, как и мы, остановился в Марэ жить - можно за несколько часов досконально изучить район и узнать все его фишки, чтобы потом не терять время на самостоятельное освоение. Вдобавок, Анна - очень интересный собеседник и творческий человек, который не просто расскажет вам про исторические факты, а покажет настоящую атмосферу этого района - богемную, творческую и раскрепощенную.
3 апреля 2019
У нас получилась очень приятная прогулка. Именно прогулка, не экскурсия. Если вам нужна история, сведения о проживавших здесь известных людях - это не сюда. Если ищете приятные места для прогулок, живописные местечки для душевно отдохнуть и вкусно поесть, то прогулка с Аней - это именно то, что вам нужно! Аня приятный собеседник, с ней было легко. И именно в таком качестве с удовольствием ее рекомендую всем желающим!
Татьяна
10 апреля 2018
Узнала много нового и интересного для себя! Аня конечно может зарядить и заразить и прекрасным настроением и увлекательным рассказом! Много из жизни парижан узнали, интересные «вкусные» нюансы услышали! Анечка! Спасибо от всей нашей компашки ) 😘😘😘 мы обязательно вернёмся и друзьям посоветуем! Только в этом году открыла Марэ! Хоть мне казалось, что я уже трижды его вдоль и поперёк исходила...
26 сентября 2016
Об экскурсии и Анне остались очень хорошие впечатления, много информации из самых различных областей знания от человека, который живет в Париже, дышит им и готов делиться своими впечатлениями. Спасибо!
23 апреля 2015
Были на экскурсии в марте. Анна провела по своим любимым местам этого района. Сами тихие дворики и парки хороши, за это Ане спасибо. Информации об истории и известных людях однако было немного. Параллельно провели фотосессию. Абсолютно не стоит сногшибательной суммы в 350 евро. На троих получили 50 фото, из которых 5 штук можно вспомнить. Остальные не резкие, сняты так издалека, что теряется смысл, кого же всё-таки снимали. Очень разочарованы.
15 января 2015
Экскурсия по кварталу Марэ с Анной прошла в чудесной непринужденной обстановке. Аня показала потайные места квартала, о которых даже искушенные туристы ничего не знают. Заходили в офис, посмотрели несколько фотовыставок, выпили чаю с домашней шведской выпечкой, много смеялись и вообще прекрасно провели время. Аня очень приятный и легкий в общении человек. Ей большой привет из Сургута.
13 октября 2014
Bonjur! экскурсия понравилась! Такая легкая и познавательная прогулка Увидели другой Париж Прогулялись Сделали кучу фото Анна, молодец! В общении легка Очень приятна и вежлива!
Спасибо тебе, Анечка за этот прекрасный день!
13 мая 2014
Спасибо большое Анне за прогулку по невероятному кварталу Марэ! Мы были в Париже впервые, назначили экскурсию на последний 5-ый день пребывания, и казалось бы, что удивление всему должно было пройти или войти в привычку. Но нет, Квартал удивил, это совершенно иной Париж, не тот, который мы наблюдали в предыдущие дни. Особенно поразили и вонзились в душу сады квартала. Просто пойти самим и найти эти роскошные островки зелени в таком количестве- невозможно. Аня, спасибо за атмосферу, за истории, рассказы, дух и ресторан! Еда была ооочень вкусной! Особенно рыба. Всем, кто хочет открыть для себя неизведанный, другой Париж- строго рекомендую Анну в качестве гида!=)
12 мая 2014
Большое спасибо Ане за прекрасную прогулку по кварталу Марэ. Аня - очень позитивный и творческий человек. И экскурсия с ней - такая же: веселая, с интересной информацией, с нестандартным подходом и чудными местечками, где обычно не ступает нога туриста.
13 марта 2014
На мой взгляд, редкий случай, когда экскурсия оказывается интересной всем. Аня и Марэ были на высоте - вместо скучных дат и персонажей, мы знакомились с мало кому известными двориками, входами-выходами, лавками и даже огородами. Было немного жаль проходить мимо кондитерских и харчевен, но Аня упорно следовала намеченному заранее маршруту. А в финале подвела нас к традиционному ресторану, полному местного народа, где потолкавшись локтями за тарелку супа дня мы и завершили свой первый опыт экскурсий для маленькой такой компании.
Ещё 4 отзыва

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