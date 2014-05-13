14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Потайные сады квартала Маре и деревушка Сен-Поль

Прогулка по старинному кварталу Маре, где дворцы соседствуют с уютными кафе, а история оживает на каждом шагу. Уникальный опыт для всех
Прогулка по Маре и деревушке Сен-Поль - это возможность окунуться в атмосферу старинного Парижа. Вы увидите скрытые сады, исторические площади и уникальные музеи.

Пройдёте по улочкам, где жили великие писатели и художники, и завершите день в уютном кафе с лучшим десертом.

Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть Париж с другой стороны и насладиться его уникальной атмосферой
4.7
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные скрытые сады
  • 🏛 Исторические площади и дворцы
  • 🎨 Музеи и галереи
  • 🍰 Лучшие десерты Парижа
  • 🛍 Винтажные бутики и рынки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми красотами на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, что позволяет насладиться Парижем без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Потайные сады квартала Маре и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Маре и деревушка Сен-Поль
Потайные сады квартала Маре и деревушка Сен-Поль

Что можно увидеть

  • Площадь Вогезов
  • Музей Пикассо
  • Парк Rosiers
  • Marché des Enfants Rouges

Описание экскурсии

Квартал Маре

Начнём от мэрии 4-го округа. Если вы попадёте на утро среды или субботы — вас встретит фермерский рынок с сезонными продуктами. Прогуляемся по главной артерии квартала, где смешались бары, кошерные пекарни и старинные особняки.

Площадь Вогезов и деревушка Сен-Поль

Вы увидите одну из красивейших площадей Парижа — на ней жил Виктор Гюго. По другую сторону улицы — скрытый лабиринт из дворов и галерей, так называемая «деревушка Сен-Поль», идеальное место для неторопливых прогулок и поиска винтажных сокровищ.

Музеи, сады и тайные парки

Мы пройдём мимо музея Пикассо, дома-архива Франции, необычного музея природы и охоты, а также спрятанного за фасадами парка Rosiers — настоящего городского оазиса. Ещё один укромный парк покажу ближе к концу — мимо него проходят даже парижане, не подозревая о его существовании.

Старейший рынок Парижа

Marché des Enfants Rouges — рынок, основанный в 1615 году, сегодня живёт активной жизнью. Здесь можно попробовать кухни всего мира — от марокканской до американской. Отличное место, чтобы сделать гастрономическую паузу.

Финальный аккорд — Merci

В завершение мы дойдём до культового парижского концепт-стора Merci — с кафе, винтажной библиотекой и уютными ресторанчиками. Здесь можно выпить кофе и насладиться десертом из свежих ягод — пожалуй, лучшим в Париже.

Организационные детали

По желанию — мастер-класс по мобильной фотографии или прогулка с фотосъёмкой (цена обсуждается индивидуально).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и художник-иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 18 лет. Сейчас готовлю
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к изданию уже третий иллюстрированный с помощью кофе гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет! Обещаю!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо большое Анне за прогулку по невероятному кварталу Марэ! Мы были в Париже впервые, назначили экскурсию на последний 5-ый день пребывания, и казалось бы, что удивление всему должно было пройти
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или войти в привычку. Но нет, Квартал удивил, это совершенно иной Париж, не тот, который мы наблюдали в предыдущие дни. Особенно поразили и вонзились в душу сады квартала. Просто пойти самим и найти эти роскошные островки зелени в таком количестве- невозможно. Аня, спасибо за атмосферу, за истории, рассказы, дух и ресторан! Еда была ооочень вкусной! Особенно рыба. Всем, кто хочет открыть для себя неизведанный, другой Париж- строго рекомендую Анну в качестве гида! =)

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Panny
Попадая в Париж, ты получаешь все и сразу - музыка, еда, картины, дождь и мостовая - все, что есть у города - твоё. Думаю, Анна на самом деле - не
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человек. Она - тот маленький гвоздик, без которого красивые дома, узкие тротуары и мосты города молчат. Ты можешь провести на этих улицах дни и недели, любоваться камнями и деревьями, и забыть его через 3 дня. А можешь встретить Анну, утонуть в первые же 5 минут в ее энергии, обаянии и напоре и увидеть, как дома оживают, как на камнях проступают отпечатки строк стихов, как открываются неприметные двери в тайные (для вечно спешащих туристов) и знакомые каждому парижскому фотографу, художнику, архитектору, модельеру или актеру дворы, арки и переходы, окна и скамейки. Специально для тебя в самом темном углу вдруг вырастет базар с неземным сыром и чаем, и вином, и лепешками, серый тротуар вскроется розовыми кустами, а дома накинут кружева балконов и будут говорить, говорить, говорить…

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К
На мой взгляд, редкий случай, когда экскурсия оказывается интересной всем. Аня и Марэ были на высоте - вместо скучных дат и персонажей, мы знакомились с мало кому известными двориками, входами-выходами,
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лавками и даже огородами. Было немного жаль проходить мимо кондитерских и харчевен, но Аня упорно следовала намеченному заранее маршруту. А в финале подвела нас к традиционному ресторану, полному местного народа, где потолкавшись локтями за тарелку супа дня мы и завершили свой первый опыт экскурсий для маленькой такой компании.

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Г
Экскурсия Ани - это то, что мы искали: скрытые от глаз проходящих туристов тихие уголки Парижа, живописные улочки, домики, квартальчики, где живут парижане, а туристы даже не догадываются о их
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существовании. Это Париж другой не из путеводителя, не из туристических отзывов и стандартных экскурсий. Думаю, что даже если вы были в Париже не раз, то после общения и прогулок с Аней вы откроете его с новой стороны, прочувствуете в полной мере атмосферу этого замечательного города. Спасибо тебе, Аня! Нам очень понравилось!

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Евгения
Большое спасибо Анне за интересную и информативную экскурсию. Очень советую всем, особенно тем, кто, как и мы, остановился в Марэ жить - можно за несколько часов досконально изучить район и
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узнать все его фишки, чтобы потом не терять время на самостоятельное освоение. Вдобавок, Анна - очень интересный собеседник и творческий человек, который не просто расскажет вам про исторические факты, а покажет настоящую атмосферу этого района - богемную, творческую и раскрепощенную.

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Е
Анна провела нас потайными садами нижнего и верхнего Марэ. Спасибо ей за это. Обычная открытая дверь оказывалась дверцей, ведущей в "Другое" пространство). Мы узнали также о "потайном") рынке с разнообразной
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кухней - блюда готовятся прям тут из свежайших продуктов. До сих пор жалею, что нам так и не удалось поесть блинов, начиненных всякой всячиной - уж, больно длинная очередь терпеливо дожидалась своей порции из рук харизматичного продавца.

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