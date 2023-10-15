Увидеть самые главные и интересные захоронения некрополя и узнать, о чём они молчат
На кладбище Пер-Лашез — за ожившими историями о прошлом? Да, ведь некрополю уже более 200 лет, а его «обитатели» — не просто уважаемые люди, а исторические личности первой величины. Мы прогуляемся по аллеям, посмотрим на склепы, памятники и надгробия разных эпох. Отыщем «русский след», расшифруем символы иезуитов и вспомним о знаменитостях, похороненных здесь.
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Описание
Что вас ожидает
У знаковых городских мест существует немало примет, которые с годами превращаются в народные предания. Есть такие истории и у кладбища Пер-Лашез. Известные учёные, духовные лидеры и кумиры миллионов — вот лишь неполный перечень тех, с кем некрополь имеет историческую связь. Побывав среди могильных камней старейшего кладбища Парижа, вы узнаете:
- на чьё надгробие нужно возложить цветы, чтобы после этого с успехом сдать экзамены,
- почему на могилах гадалок, предсказателей и спиритов всегда лежат свежие букеты цветов,
- кого считают главным вампиром на аллее вурдалаков,
- почему полное название кладбища — «Пер-Лашез Жезуит» и какое влияние оказали иезуиты на историю Франции
Вот список некоторых из самых популярных могил кладбища Пер-Лашез:
- Французские Ромео и Джульетта: Абеляр и Элоиза.
- Великие писатели: Оноре де Бальзак, Марсель Пруст, Оскар Уайльд, Мольер, Ля Фонтан, Гийом Аполлинер.
- Прославленные художники: Делакруа, Давид, Писсаро, Модильяни.
- Талантливые музыканты: Шопен, Моррисон и Эдит Пиаф.
- Гении науки: Денон, Шапмольон, Пармантье, Араго.
- Легендарные актрисы: Айседора Дункан, Рашель, Сара Бернар, Колетт.
- Политики и военные: маршал Ней, президент Феликс Фор, граф Морни и даже Нестор Махно.
- Ну и наконец, те самые предсказатели и предсказательницы: мадемуазель Ле Норман, Алан Кардек, и Руфина Регеррас.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро Père Lachaise
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2282 туристов
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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