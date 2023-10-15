Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия

Увидеть самые главные и интересные захоронения некрополя и узнать, о чём они молчат

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На кладбище Пер-Лашез — за ожившими историями о прошлом? Да, ведь некрополю уже более 200 лет, а его «обитатели» — не просто уважаемые люди, а исторические личности первой величины. Мы прогуляемся по аллеям, посмотрим на склепы, памятники и надгробия разных эпох. Отыщем «русский след», расшифруем символы иезуитов и вспомним о знаменитостях, похороненных здесь.
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
Кладбище Пер-Лашез: иезуиты, мистика, традиции и суеверия
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Описание

Что вас ожидает

У знаковых городских мест существует немало примет, которые с годами превращаются в народные предания. Есть такие истории и у кладбища Пер-Лашез. Известные учёные, духовные лидеры и кумиры миллионов — вот лишь неполный перечень тех, с кем некрополь имеет историческую связь. Побывав среди могильных камней старейшего кладбища Парижа, вы узнаете:

  • на чьё надгробие нужно возложить цветы, чтобы после этого с успехом сдать экзамены,
  • почему на могилах гадалок, предсказателей и спиритов всегда лежат свежие букеты цветов,
  • кого считают главным вампиром на аллее вурдалаков,
  • почему полное название кладбища — «Пер-Лашез Жезуит» и какое влияние оказали иезуиты на историю Франции

Вот список некоторых из самых популярных могил кладбища Пер-Лашез:

  • Французские Ромео и Джульетта: Абеляр и Элоиза.
  • Великие писатели: Оноре де Бальзак, Марсель Пруст, Оскар Уайльд, Мольер, Ля Фонтан, Гийом Аполлинер.
  • Прославленные художники: Делакруа, Давид, Писсаро, Модильяни.
  • Талантливые музыканты: Шопен, Моррисон и Эдит Пиаф.
  • Гении науки: Денон, Шапмольон, Пармантье, Араго.
  • Легендарные актрисы: Айседора Дункан, Рашель, Сара Бернар, Колетт.
  • Политики и военные: маршал Ней, президент Феликс Фор, граф Морни и даже Нестор Махно.
  • Ну и наконец, те самые предсказатели и предсказательницы: мадемуазель Ле Норман, Алан Кардек, и Руфина Регеррас.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро Père Lachaise
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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