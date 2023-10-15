На кладбище Пер-Лашез — за ожившими историями о прошлом? Да, ведь некрополю уже более 200 лет, а его «обитатели» — не просто уважаемые люди, а исторические личности первой величины. Мы прогуляемся по аллеям, посмотрим на склепы, памятники и надгробия разных эпох. Отыщем «русский след», расшифруем символы иезуитов и вспомним о знаменитостях, похороненных здесь.