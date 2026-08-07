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Наверное, именно тогда я полюбила истории и научилась их рассказывать. Путь к профессии гида оказался не самым прямым: юридический факультет СПбГУ, магистратура по международному праву во Франции, стажировка в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Но в итоге я вернулась к тому, что люблю больше всего — рассказывать. Сегодня я лицензированный французский гид (guide-conférencier) и провожу экскурсии по Парижу, Лувру, Орсе, Версалю и Фонтенбло. Мне интересно не просто показывать достопримечательности, а оживлять историю через судьбы людей, которые её создавали.