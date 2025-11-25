Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете… (с).
Даже если ваши студенческие годы далеко в прошлом, воспоминания о них можно с легкостью воскресить, побывав в Латинском квартале Парижа.
Район вырос вокруг Парижского университета, обучение в котором шло на латинском языке, отсюда и название.
Описание экскурсииКолоритная прогулка по улицам вечных студентов! Маршрут пешей прогулки по Латинскому кварталу:Узкие улочки, этнические рестораны, модные бары и букинистические лавки прекрасно сочетаются с достопримечательностями Средневековья.
- Термы Клюни Древняя таинственная Лютеция… Почти всё, что от нее осталось – это руины римских бань. Ценная находка археологов – часть Музея Средневековья. Вы узнаете, как проходили банные процедуры под открытым небом и что представляли собой римские инсулы.
- Пантеон «Великим людям благодарна отчизна» – гласит надпись на входе этого монументального сооружения. Задуманное как церковь, а получившееся пантеоном, здание стало последним пристанищем Гюго, Золя, супругов Кюри и многих других выдающихся французов.
- Сорбонна Место, где кипит молодая кровь, зарождаются бунтарские идеи и делаются большие открытия. Вы увидите ту самую изначальную Сорбонну XIII века, и в церкви при университет посетите могилу кардинала Ришелье. При желании заглянем в одну из аудиторий и послушаем отрывок лекции на французском.
- Бульвар и площадь Сен-Мишель Буль-Миш стал местом общения всех, кто увлекается букинистикой, а на площади, известной фонтаном Святому Михаилу, часто назначают свидания. Вы узнаете, чем этот фонтан отличается от других парижских, и прогуляетесь там, где бывали Поль Верлен и Артюр Рембо.
- Улица Кота-Рыболова Свернем с Буль-Миш и попадем на самую-самую узкую улицу Парижа. Говорят, названа она так в честь одного мудрого кота, который, спасая своего хозяина от голода, ловил для него рыбу в Сене. Только хозяин был совсем не простой, да и кот необычный… • Люксембургский сад Закончим знакомство с Латинским кварталом в тени аллей и на зеленых лужайках сада, начало которому положила Мария Медичи 400 лет назад. Она так грустила о родной Флоренции, что воссоздала ее кусочек в «пригороде» Парижа. Вы отдохнете и мысленно пройдетесь по местам, где побывали за время экскурсии, чтобы не упустить ни одной детали.
Ежедневно, по договорённости.
