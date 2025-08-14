Выставка Louvre Couture — уникальный диалог искусства и моды, где шедевры Лувра вдохновляют мировых кутюрье. Вы увидите, как искусство прошлого стало неиссякаемым источником визуальных идей и смыслов для Dior, Chanel, Balenciaga и других брендов. На экскурсии мы раскроем тайные коды стиля, скрытые в тканях, силуэтах и декоративных мотивах.

Описание экскурсии

«Лувр — это книга, по которой мы учимся читать» Поль Сезанн

Что вас ожидает

Этот маршрут проведет вас по залам декоративно-прикладного искусства — от Византии до Второй империи. Мы увидим гобелены, мебель, керамику и предметы роскоши, которые вдохновляли культовых модельеров.

Диалог эпох в вышивке. Вы узнаете, как древние техники вышивки, драпировки и мотивы рококо оживают в современных коллекциях.

Почему мода — это искусство. Мы рассмотрим уникальные наряды Dior в стиле королевского двора, футуристические творения McQueen и минимализм Balenciaga, отсылающий к средневековой скульптуре.

Закулисье высокой моды. Мы разберем секреты мастерства кутюрье, их «каталоги идей», вдохновленные коллекциями Лувра.

Вы увидите:

Платье-храм Ирис ван Херпен. Вдохновением для дизайнера стали готические соборы. Вы увидите, как платье превращается в живую скульптуру, в которой можно рассмотреть арки и шпили средневекового замка

Ирис ван Херпен. Вдохновением для дизайнера стали готические соборы. Вы увидите, как платье превращается в живую скульптуру, в которой можно рассмотреть арки и шпили средневекового замка Рококо в 21 веке . Мы рассмотрим работы Кристиана Диора, в которых переосмысляются пышные силуэты 18 века. Поговорим, как наряды из гардероба Марии-Антуанетты вдохновляют дизайнера и обогащаются современными акцентами

. Мы рассмотрим работы Кристиана Диора, в которых переосмысляются пышные силуэты 18 века. Поговорим, как наряды из гардероба Марии-Антуанетты вдохновляют дизайнера и обогащаются современными акцентами И многое-многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Любителям моды, кутюра и истории костюма

Ценителям искусства, которые хотят увидеть его влияние на дизайн

Тем, кто ищет нестандартный маршрут по Лувру

