Выставка Louvre Couture — уникальный диалог искусства и моды, где шедевры Лувра вдохновляют мировых кутюрье.
Вы увидите, как искусство прошлого стало неиссякаемым источником визуальных идей и смыслов для Dior, Chanel, Balenciaga и других брендов. На экскурсии мы раскроем тайные коды стиля, скрытые в тканях, силуэтах и декоративных мотивах.
Описание экскурсии
«Лувр — это книга, по которой мы учимся читать» Поль Сезанн
Что вас ожидает
Этот маршрут проведет вас по залам декоративно-прикладного искусства — от Византии до Второй империи. Мы увидим гобелены, мебель, керамику и предметы роскоши, которые вдохновляли культовых модельеров.
Диалог эпох в вышивке. Вы узнаете, как древние техники вышивки, драпировки и мотивы рококо оживают в современных коллекциях.
Почему мода — это искусство. Мы рассмотрим уникальные наряды Dior в стиле королевского двора, футуристические творения McQueen и минимализм Balenciaga, отсылающий к средневековой скульптуре.
Закулисье высокой моды. Мы разберем секреты мастерства кутюрье, их «каталоги идей», вдохновленные коллекциями Лувра.
Вы увидите:
- Платье-храм Ирис ван Херпен. Вдохновением для дизайнера стали готические соборы. Вы увидите, как платье превращается в живую скульптуру, в которой можно рассмотреть арки и шпили средневекового замка
- Рококо в 21 веке. Мы рассмотрим работы Кристиана Диора, в которых переосмысляются пышные силуэты 18 века. Поговорим, как наряды из гардероба Марии-Антуанетты вдохновляют дизайнера и обогащаются современными акцентами
- И многое-многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
- Любителям моды, кутюра и истории костюма
- Ценителям искусства, которые хотят увидеть его влияние на дизайн
- Тем, кто ищет нестандартный маршрут по Лувру
Организационные детали
- Билеты не входят в стоимость, их вам нужно купить заранее самостоятельно
- Выставка проводится до 21 июля 2025 года
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед Пирамидой Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 588 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
14 авг 2025
Спасибо большое! Замечательная экскурсия! Несмотря на некоторые непредвиденные обстоятельства с нашей стороны все прошло просто отлично)
