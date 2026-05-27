Представьте, что эта экскурсия — охота на современные монументальные скульптуры и инсталляции. На их смыслы, особую красоту и перекличку со временем. «Красный паук» Александра Кальдера, «Персонажи» Жоана Миро и более 60 других произведений современного искусства мирового значения — на Художественной тропе в бизнесовом сердце Парижа.

Описание экскурсии

На Художественной тропе поговорим о прекрасном, но не только! Я расскажу о строительстве французского Сити и главной достопримечательности квартала — Большой Арке Дефанс

Вы услышите об амбициозной политике приобретения произведений искусства для квартала первых высотных зданий района

Рассмотрите фрески, скульптуры, картины и даже витражи в уникальном архитектурном окружении

Окажетесь буквально под «Пальцем Сезара» — тот момент, когда восемнадцать тонн чугуна смотрят на вас сверху вниз. Обсудим художественную ценность этого шедевра, а также технический подвиг мастера

Поймёте, как рождался этот футуристический ландшафт, как он стал архитектурной лабораторией и чем принципиально отличается от османовского Парижа

Услышите о скульптурах стоимостью в десятки миллионов долларов и об удивительных судьбах художников

Экскурсия поможет взглянуть на город шире — проследить путь от классического исторического центра к смелому современному мегаполису

Завершим прогулку подъёмом на Большую Арку, откуда вы увидите Париж с новой перспективы и высоты.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям искусства и архитектуры, путешественникам, которым важно понимать смыслы и истории за городскими пространствами, а также тем, кто уже был на обзорной экскурсии и хочет расширить своё представление о городе.

Организационные детали

По желанию по пути зайдём в кафе — не входит в стоимость.