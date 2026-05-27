Представьте, что эта экскурсия — охота на современные монументальные скульптуры и инсталляции. На их смыслы, особую красоту и перекличку со временем.
«Красный паук» Александра Кальдера, «Персонажи» Жоана Миро и более 60 других произведений современного искусства мирового значения — на Художественной тропе в бизнесовом сердце Парижа.
Описание экскурсии
- На Художественной тропе поговорим о прекрасном, но не только! Я расскажу о строительстве французского Сити и главной достопримечательности квартала — Большой Арке Дефанс
- Вы услышите об амбициозной политике приобретения произведений искусства для квартала первых высотных зданий района
- Рассмотрите фрески, скульптуры, картины и даже витражи в уникальном архитектурном окружении
- Окажетесь буквально под «Пальцем Сезара» — тот момент, когда восемнадцать тонн чугуна смотрят на вас сверху вниз. Обсудим художественную ценность этого шедевра, а также технический подвиг мастера
- Поймёте, как рождался этот футуристический ландшафт, как он стал архитектурной лабораторией и чем принципиально отличается от османовского Парижа
- Услышите о скульптурах стоимостью в десятки миллионов долларов и об удивительных судьбах художников
- Экскурсия поможет взглянуть на город шире — проследить путь от классического исторического центра к смелому современному мегаполису
Завершим прогулку подъёмом на Большую Арку, откуда вы увидите Париж с новой перспективы и высоты.
Кому подойдёт экскурсия
Любителям искусства и архитектуры, путешественникам, которым важно понимать смыслы и истории за городскими пространствами, а также тем, кто уже был на обзорной экскурсии и хочет расширить своё представление о городе.
Организационные детали
По желанию по пути зайдём в кафе — не входит в стоимость.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Esplanade de la défense
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00 и 13:00, в пятницу в 11:00, в воскресенье в 11:30 и 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Алина — ваш гид в Париже
Я куратор выставок современного искусства и создатель авторских экскурсий по самым главным музеям Парижа! За четыре года в Париже я влюбила более 1000 человек в современное искусство и научила в нём
