Ла Дефанс - музей современного искусства под открытым небом

Открыть для себя новый Париж, новую Францию и дух нового времени - с арт-куратором
Представьте, что эта экскурсия — охота на современные монументальные скульптуры и инсталляции. На их смыслы, особую красоту и перекличку со временем.

«Красный паук» Александра Кальдера, «Персонажи» Жоана Миро и более 60 других произведений современного искусства мирового значения — на Художественной тропе в бизнесовом сердце Парижа.
Описание экскурсии

  • На Художественной тропе поговорим о прекрасном, но не только! Я расскажу о строительстве французского Сити и главной достопримечательности квартала — Большой Арке Дефанс
  • Вы услышите об амбициозной политике приобретения произведений искусства для квартала первых высотных зданий района
  • Рассмотрите фрески, скульптуры, картины и даже витражи в уникальном архитектурном окружении
  • Окажетесь буквально под «Пальцем Сезара» — тот момент, когда восемнадцать тонн чугуна смотрят на вас сверху вниз. Обсудим художественную ценность этого шедевра, а также технический подвиг мастера
  • Поймёте, как рождался этот футуристический ландшафт, как он стал архитектурной лабораторией и чем принципиально отличается от османовского Парижа
  • Услышите о скульптурах стоимостью в десятки миллионов долларов и об удивительных судьбах художников
  • Экскурсия поможет взглянуть на город шире — проследить путь от классического исторического центра к смелому современному мегаполису

Завершим прогулку подъёмом на Большую Арку, откуда вы увидите Париж с новой перспективы и высоты.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям искусства и архитектуры, путешественникам, которым важно понимать смыслы и истории за городскими пространствами, а также тем, кто уже был на обзорной экскурсии и хочет расширить своё представление о городе.

Организационные детали

По желанию по пути зайдём в кафе — не входит в стоимость.

во вторник в 11:00 и 13:00, в пятницу в 11:00, в воскресенье в 11:30 и 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Esplanade de la défense
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00 и 13:00, в пятницу в 11:00, в воскресенье в 11:30 и 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я куратор выставок современного искусства и создатель авторских экскурсий по самым главным музеям Парижа! За четыре года в Париже я влюбила более 1000 человек в современное искусство и научила в нём
разбираться. Выставки со мной становятся незабываемыми, и такие художники как Марк Ротко, Дэвид Хокни, Герхард Рихтер остаются в ваших сердцах навсегда. Мое образование: СПБГУ Smolny, Bard college, кураторские исследования; СПБГУ факультет журналистики. Более 3 лет создатель и руководитель Art Flnâneur Paris Участвовала в подготовке выставочных проектов: «1922. Конструктивизм. Начало», Москва, центр «Зотов», 2022; «Родченко. Фотографии» Санкт-Петербург, Дом Радио 2021; И др. Руководила отделом спецпроектов киносети «Москино», Москва; Автор премии Приз Мэра Москвы при ММКФ, Москва, 2015; Редактор программы «Галилео», телеканал СТС, Москва; Редактор реалити-шоу «Топ-модель по-русски», 4 сезон, Телеканал Ю, Париж.

Входит в следующие категории Парижа

