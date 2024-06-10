Увидеть культовые места столицы и узнать интересные факты о легендарных играх
Латинский квартал и Сорбонна, Люксембургский парк и квартал Сен-Жермен, набережная Сены и другие места — что их объединяет? Все они не только являются притягательными туристическими локациями, но и связаны с историей Олимпиады.
Какова роль Франции в основании Олимпийских игр? Каковы принципы и символы этого мероприятия? Погуляем по Парижу и отыщем ответы на эти и многие другие вопросы.
Начнём с левого берега, с сердца Латинского квартала, где находится один из старейших университетов Франции — Сорбонна. Именно здесь принимали решение по возобновлению Олимпийских игр.
Люксембурский парк и квартал Сен-Жермен. Здесь прогуливались, беседовали и заседали в местных кафе те, кто принимал решение на законодательном уровне по поводу игр. О чём они говорили, с кем выпивали и к чему пришли?
Набережная Сены, на которой поговорим о современной Олимпиаде: чем она отличается от предыдущих? О подготовке города и страны и о местах проведения события. Какое наследие останется в Париже после окончания Олимпийских игр?
Также вы узнаете о принципах и символах Олимпийских игр в разные периоды, услышите интересные и невероятные случаи, которые происходили на играх, и многое другое.
Организационные детали
Данная экскурсия проводится в соответствии с перечнем публичных мест, доступных для посещения по QR-кодам во время или перед подготовкой к Олимпийским играм в Париже. Мы готовы помочь вам с процедурой получения кода, пишите
Экскурсия не даёт права доступа в фан-зоны или другие места, связанные с красной зоной игр
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 536 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!