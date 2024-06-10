Париж 2024 - Париж олимпийский

Увидеть культовые места столицы и узнать интересные факты о легендарных играх
Латинский квартал и Сорбонна, Люксембургский парк и квартал Сен-Жермен, набережная Сены и другие места — что их объединяет? Все они не только являются притягательными туристическими локациями, но и связаны с историей Олимпиады.

Какова роль Франции в основании Олимпийских игр? Каковы принципы и символы этого мероприятия? Погуляем по Парижу и отыщем ответы на эти и многие другие вопросы.
Париж 2024 - Париж олимпийский
Париж 2024 - Париж олимпийский
Париж 2024 - Париж олимпийский
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём с левого берега, с сердца Латинского квартала, где находится один из старейших университетов Франции — Сорбонна. Именно здесь принимали решение по возобновлению Олимпийских игр.

Люксембурский парк и квартал Сен-Жермен. Здесь прогуливались, беседовали и заседали в местных кафе те, кто принимал решение на законодательном уровне по поводу игр. О чём они говорили, с кем выпивали и к чему пришли?

Набережная Сены, на которой поговорим о современной Олимпиаде: чем она отличается от предыдущих? О подготовке города и страны и о местах проведения события. Какое наследие останется в Париже после окончания Олимпийских игр?

Также вы узнаете о принципах и символах Олимпийских игр в разные периоды, услышите интересные и невероятные случаи, которые происходили на играх, и многое другое.

Организационные детали

  • Данная экскурсия проводится в соответствии с перечнем публичных мест, доступных для посещения по QR-кодам во время или перед подготовкой к Олимпийским играм в Париже. Мы готовы помочь вам с процедурой получения кода, пишите
  • Экскурсия не даёт права доступа в фан-зоны или другие места, связанные с красной зоной игр
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального фасада капеллы Св. Урсулы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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