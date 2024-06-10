Латинский квартал и Сорбонна, Люксембургский парк и квартал Сен-Жермен, набережная Сены и другие места — что их объединяет? Все они не только являются притягательными туристическими локациями, но и связаны с историей Олимпиады. Какова роль Франции в основании Олимпийских игр? Каковы принципы и символы этого мероприятия? Погуляем по Парижу и отыщем ответы на эти и многие другие вопросы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём с левого берега, с сердца Латинского квартала, где находится один из старейших университетов Франции — Сорбонна. Именно здесь принимали решение по возобновлению Олимпийских игр.

Люксембурский парк и квартал Сен-Жермен. Здесь прогуливались, беседовали и заседали в местных кафе те, кто принимал решение на законодательном уровне по поводу игр. О чём они говорили, с кем выпивали и к чему пришли?

Набережная Сены, на которой поговорим о современной Олимпиаде: чем она отличается от предыдущих? О подготовке города и страны и о местах проведения события. Какое наследие останется в Париже после окончания Олимпийских игр?

Также вы узнаете о принципах и символах Олимпийских игр в разные периоды, услышите интересные и невероятные случаи, которые происходили на играх, и многое другое.

Организационные детали