Прогулка по колоритному Монмартру — от величественной базилики Сакре-Кёр и старинных улиц художников до скрытых уголков богемного Парижа и мест из фильма «Амели».
Подъем к Сакре-Кёр и панорама Парижа Встреча группы состоится у метро «Анверс». От подножия холма мы поднимемся на фуникулёре на высоту 130 метров. На площади Сакре-Кёр перед вами откроется один из лучших панорамных видов Парижа. Вы услышите историю создания величественной базилики «Святого Сердца», а также монастыря, расположенного рядом с ней. Улицы художников и тайные уголки Мы пройдём мимо колокольни Савоярд, площади Жана Марэ и церкви Святого Петра — одной из старейших в Париже. На площади Тертр кипит жизнь: художники пишут картины прямо при вас. Мы заглянем к первому в мире бистро «Матушка Катерина» и узнаем секрет загадочного дома № 36. Рядом располагается музей Сальвадора Дали, единственный в Париже виноградник и знаменитое кабаре «Весёлый кролик». Богема и кинематограф Во время прогулки вы узнаете истории о том, как художники расплачивались картинами в местных ресторанах, где жили и творили артисты, и где находится памятник «Человеку, проходящему сквозь стену». Мы увидим дом Далиды, легендарную «Мельницу Галетт» с картины Ренуара и общежитие «Корабль — умывальник». Для поклонников фильма «Амели» — остановки у овощной лавки, площади Аббесс, стены любви и кафе «Две мельницы». А завершит маршрут кабаре «Мулен Руж» и квартал Пигаль — яркий и эксцентричный район ночной жизни Парижа. Важная информация:
Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартал Монмартр
- Базилика Сакре Кёр
- Площадь художников Тертр
- Дом Далиды
- Стена любви
- Общежитие Корабль
- Кабаре Мулен Руж
Что включено
- Услуги лицензированного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Anvers (2-я линия)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуем иметь удобную обувь
- Тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
