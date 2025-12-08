Подъем к Сакре-Кёр и панорама Парижа Встреча группы состоится у метро «Анверс». От подножия холма мы поднимемся на фуникулёре на высоту 130 метров. На площади Сакре-Кёр перед вами откроется один из лучших панорамных видов Парижа. Вы услышите историю создания величественной базилики «Святого Сердца», а также монастыря, расположенного рядом с ней. Улицы художников и тайные уголки Мы пройдём мимо колокольни Савоярд, площади Жана Марэ и церкви Святого Петра — одной из старейших в Париже. На площади Тертр кипит жизнь: художники пишут картины прямо при вас. Мы заглянем к первому в мире бистро «Матушка Катерина» и узнаем секрет загадочного дома № 36. Рядом располагается музей Сальвадора Дали, единственный в Париже виноградник и знаменитое кабаре «Весёлый кролик». Богема и кинематограф Во время прогулки вы узнаете истории о том, как художники расплачивались картинами в местных ресторанах, где жили и творили артисты, и где находится памятник «Человеку, проходящему сквозь стену». Мы увидим дом Далиды, легендарную «Мельницу Галетт» с картины Ренуара и общежитие «Корабль — умывальник». Для поклонников фильма «Амели» — остановки у овощной лавки, площади Аббесс, стены любви и кафе «Две мельницы». А завершит маршрут кабаре «Мулен Руж» и квартал Пигаль — яркий и эксцентричный район ночной жизни Парижа. Важная информация:

Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.