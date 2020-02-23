41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Париж — один их самых мистических городов на земле. Чего только не происходило в этом необыкновенном городе. Его улицы и дома полны тайн, легенд и страшных историй, в мир которых мы погрузимся на прогулке по стариннейшему району города.

От € 130 за экскурсию

Можно с детьми

До 20 человек

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей

Программа

От Лувра до Городской Ратуши, от Собора Парижской Богоматери до Нового Моста нас будут преследовать призраки, убийства, черная магия, астрология, пытки и жуткие казни.

Экскурсию мы начнем с Лувра. Я расскажу легенду о фантоме красного карлика и историю ночи Святого Варфоломея.

Затем мы пройдемся по кварталу бывшего центрального рынка, того самого чрева Парижа, описанного в романе Золя. Старинные узкие улочки хранят тайны черных страниц истории города: колдовство Екатерины Медичи, места публичных казней и позорного столба, кладбище Невинных, убийство Генриха IV.

Закончим мы наше путешествие на острове Сите, где нас ждут легенды Собора Парижской Богоматери, проклятия последних тамплиеров и знаменитые узники тюрьмы Консьержи.

Готовы? Тогда в путь! А для самых храбрых: встреча после заката солнца....