41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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получила степень бакалавра по специальности «История и история искусства», что позволило мне стать лицензированным гидом. Моя задача не только профессионально познакомить вас с историей города и его достопримечательностями, но и передать вам мою любовь к нему! Я постоянно живу в Париже с 2005 года — за это время я полюбила его всем сердцем. И постараюсь от всей души, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания!