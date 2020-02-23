41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

От Лувра до Городской Ратуши, от Собора Парижской Богоматери до Нового Моста нас будут преследовать призраки, убийства, черная магия, астрология, пытки и жуткие казни.
Экскурсию мы начнем с Лувра. Я расскажу легенду о фантоме красного карлика и историю ночи Святого Варфоломея.
Затем мы пройдемся по кварталу бывшего центрального рынка, того самого чрева Парижа, описанного в романе Золя. Старинные узкие улочки хранят тайны черных страниц истории города: колдовство Екатерины Медичи, места публичных казней и позорного столба, кладбище Невинных, убийство Генриха IV.
Закончим мы наше путешествие на острове Сите, где нас ждут легенды Собора Парижской Богоматери, проклятия последних тамплиеров и знаменитые узники тюрьмы Консьержи.
Готовы? Тогда в путь! А для самых храбрых: встреча после заката солнца....
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У пирамиды Лувра.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
Люда, прекрасно провела экскурсию. Заинтересовала наших детей. Они ее слушали внимательно, с большим интересом. Люда очень быстро перестроила маршрут экскурсии увидев, что с нами наш 5летний сын. Прекрасная экскурсия!!!
Анжелика
28 января 2020
Очень приятно и познавательно (особенно для детей) провели время на экскурсии с Людмилой. Людмила очень приятный человек и интересный рассказчик. Дети, наконец-то увлеклись историей и после окончания экскурсии уже сами многое прочитали. Спасибо нашему гиду! Людмила также рассказала нам о современной жизни Франции, дала все необходимые нам советы.
Alex
22 декабря 2019
Людмила! Мы с супругом выражаем Вам огромную благодарность ! Вы очень круто провели экскурсию оставив нам тёплые и яркие впечатления о Париже ! Мы узнали массу всего интересного, при этом было весело, не скучно ! Хотелось Вас слушать и слушать ! Ещё раз большое спасибо , редко пишем отзывы, однако в данном случае не удержались !
Елизавета
18 ноября 2019
В целом экскурсия интересная, но ожидали чего-то более захватывающего, наверное. Истории вроде бы яркие, но все они (пожалуй, за исключением 1-2) широко известны. Так что если Вы в Париже не впервые и немного знаете историю, то может быть скучновато. К тому же все рассказанные истории родом из средневековья, хотелось бы больше узнать про не столь отдаленное прошлое. Сына особенно интересовали привидения - этого не было в экскурсии совсем. Надо отметить, что наша экскурсия была неполной, т.к. ребенок устал, было темно и холодно, поэтому мы прошли процентов 70-80 пути. Я понимаю, что достаточно сложно увлечь внимание ребенка, особенно уставшего, но Людмила с этим в общем справилась.
Елена
9 ноября 2019
Огромное спасибо Людмиле за такую экскурсию. Было очень интересно! Настолько увлекательно, что время пролетело, как 5 минут, несмотря на прохладу и дождь. Очень профессиональная подача, так все интересно и просто рассказано, что запоминается вся информация! Столько интересных историй и фактов, жаль было мало времени и последний день в Париже! Так бы обязательно ещё сходила бы на Экскурсии, которые проводит Людмила! Гид - супер! Очень рекомендую!
Роман
30 сентября 2019
Все на высшем уровне!Спасибо
Елена
29 сентября 2019
Очень и очень понравилось! Дети в восторге! Такую непростую тему, так увлекательно рассказать -браво! Людмила прекрасный рассказчик - дети все время были вовлечены, даже с учетом непростой задачи с языком, Людмила легко переключалась на Французский и все прошло идеально! Очень рекомендую- это очень интересно, совершенно нескучно, местами страшно, но удивительно познавательно. Обязательно обратимся за продолжением!
Светлана
18 мая 2019
Очень рада, что попала на экскурсию к Людмиле! Интересно и профессионально подан материал. Много нового услышала о жизни парижан прошлых веков и сегодняшних дней. Людмила так красочно описывала события, что происходящее былых времен ярко представлялось перед глазами. Младшая дочь, не смотря на непогоду и боль в ноге, от экскурсии была просто в восторге! Всей нашей маленькой компании эта пешая прогулка по Парижу доставила массу удовольствия!!!
Анна
9 мая 2019
Это было очень интересно и познавательно, экскурсию брали ради детей, 9 и 14 лет, дети очень довольны,, Людмила настолько умеет их заинтересовать, очень интересно рассказывает! Даже если б была без детей взяла бы эту экскурсию взрослым, узнали моменты о которых раньше даже не задумывались! Спасибо Людмиле большое!
Ирина
6 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Были вдвоём с дочкой. Людмила захватила наше внимание с первой минуты. Несмотря на холодную погоду, мы не заметили, как пролетели два часа, настолько увлекательно она рассказывала. Узнали много нового и интересного даже про те места, где уже побывали, и про тех исторических персонажей, о которых уже слышали. Спасибо большое, Людмила, за увлекательный рассказ.
Познавательное, но не скучное приключение, которое запомнится юным путешественникам
Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций. Но это не самый лёгкий для посещения музей даже для взрослых. Я с радостью помогу увлечь ваших детей, незаметно познакомлю с понятиями из области искусства и библейскими сюжетами. Так встреча с мировыми шедеврами пройдёт весело, увлекательно и без мучений. Приготовьтесь к динамичному путешествию в мир сказок и чудесных историй Лувра!
Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней
Маршрут экскурсии включает два главных парижских острова: остров Сите и остров святого Людовика. Я познакомлю вас со знаменитыми достопримечательностями, такими как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери, отель Лозен.
Семейная экскурсия по легендарным местам жизни и творчества великих художников прошлого
Мы пройдем по улицам, где век назад ходили великие художники. Я покажу ребятам места, где жили и творили Моне, Ренуар, Дега и многие другие. Расскажу про легендарные бары и кабаре, где они собирались и развлекались. И буду сопровождать свой рассказ репродукциями знаменитых картин и афиш, написанных на Монмартре.
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Сколько раз я слышала от приехавших в Париж знакомых один и тот же вопрос: а где жили «Три мушкетера»? А вам интересно узнать, куда их поселил Александр Дюма? Ведь все улицы, описанные в книге, существуют и по сей день! Если да, то присоединяйтесь и погрузитесь в волшебный мир любимых героев нашего детства!
Всего за 2 часа я предлагаю вам увидеть три разных Парижа. За время нашей прогулки вы узнаете много интересных фактов из жизни знаменитых писателей, художников и артистов, которые были связаны с этими местами и увековечили их в своих творениях!
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Если вы заинтересовались этой прогулкой, то уверена — вы очень любите фотографировать! Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Парижа, учитывая ваши интересы и рассказывая о прошлом и настоящем города. Разноцветные двери и скрытые садики квартала Маре, исторические фасады и магазинчики Сен-Жермен-де-Пре, необычные ракурсы Эйфелевой башни и богемный Монмартр — вы сделаете сотни идеальных кадров, а я с радостью пофотографирую вас и познакомлю с жизнью парижан.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Активная и познавательная прогулка по французской столице для тех, кто не любит стоять на месте
Как успеть увидеть всё самое интересное в таком многогранном городе, как Париж? Даже если вы не ограничены во времени, в первые дни пребывания во французской столице впечатления сыплются градом. Мечта упорядочить хаос в голове и рассмотреть неповторимые уголки города, узнать главные факты из истории Парижа осуществима: достаточно встать на сигвей и прокатиться с ветерком по старинным улицам!
Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы
Париж — столица уникальных магазинов и бутиков, украшенных на самый разный манер и торгующих порой необыкновенными вещами. На моей экскурсии вы познакомитесь с живым историческим Парижем, рассмотрите содержимое старинных прилавков и полюбуетесь аутентичными вывесками. Я расскажу об истории этих товаров, о привычках и обычаях парижан — и вы словно перенесетесь в прошлое и откроете для себя быт французской столицы XVIII-XIX веков.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Городские истории и истинная парижская атмосфера на авторской экскурсии по старинным кварталам
Идея прогулки родилась в долгих скитаниях и размышлениях о том, как составить идеально-оригинальный маршрут, соединяющий эстетическую и историческую часть для любителей проникать в самую суть. И вуаля — вы погрузитесь в историю и атмосферу города, отдохнете от толпы и сделаете свои снимки Парижа «изнутри»!