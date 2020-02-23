41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району

Людмила
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Людмила – ваш гид
Париж — один их самых мистических городов на земле.

Чего только не происходило в этом необыкновенном городе.

Его улицы и дома полны тайн, легенд и страшных историй, в мир которых мы погрузимся на прогулке по стариннейшему району города.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча У пирамиды Лувра
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У этой экскурсии41 отзыв
4.93
Страшные истории и легенды Парижа
Страшные истории и легенды Парижа

Программа

От Лувра до Городской Ратуши, от Собора Парижской Богоматери до Нового Моста нас будут преследовать призраки, убийства, черная магия, астрология, пытки и жуткие казни.

  • Экскурсию мы начнем с Лувра. Я расскажу легенду о фантоме красного карлика и историю ночи Святого Варфоломея.
  • Затем мы пройдемся по кварталу бывшего центрального рынка, того самого чрева Парижа, описанного в романе Золя. Старинные узкие улочки хранят тайны черных страниц истории города: колдовство Екатерины Медичи, места публичных казней и позорного столба, кладбище Невинных, убийство Генриха IV.
  • Закончим мы наше путешествие на острове Сите, где нас ждут легенды Собора Парижской Богоматери, проклятия последних тамплиеров и знаменитые узники тюрьмы Консьержи.

Готовы? Тогда в путь! А для самых храбрых: встреча после заката солнца....

Страшные истории и легенды Парижа
Страшные истории и легенды Парижа
Страшные истории и легенды Парижа
Страшные истории и легенды Парижа
Страшные истории и легенды Парижа
Страшные истории и легенды Парижа
Страшные истории и легенды Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У пирамиды Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 февраля 2020
Люда, прекрасно провела экскурсию. Заинтересовала наших детей. Они ее слушали внимательно, с большим интересом. Люда очень быстро перестроила маршрут экскурсии увидев, что с нами наш 5летний сын. Прекрасная экскурсия!!!
28 января 2020
Очень приятно и познавательно (особенно для детей) провели время на экскурсии с Людмилой. Людмила очень приятный человек и интересный рассказчик. Дети, наконец-то увлеклись историей и после окончания экскурсии уже сами многое прочитали. Спасибо нашему гиду! Людмила также рассказала нам о современной жизни Франции, дала все необходимые нам советы.
22 декабря 2019
Людмила! Мы с супругом выражаем Вам огромную благодарность ! Вы очень круто провели экскурсию оставив нам тёплые и яркие впечатления о Париже ! Мы узнали массу всего интересного, при этом было весело, не скучно ! Хотелось Вас слушать и слушать ! Ещё раз большое спасибо , редко пишем отзывы, однако в данном случае не удержались !
18 ноября 2019
В целом экскурсия интересная, но ожидали чего-то более захватывающего, наверное. Истории вроде бы яркие, но все они (пожалуй, за исключением 1-2) широко известны. Так что если Вы в Париже не впервые и немного знаете историю, то может быть скучновато. К тому же все рассказанные истории родом из средневековья, хотелось бы больше узнать про не столь отдаленное прошлое. Сына особенно интересовали привидения - этого не было в экскурсии совсем. Надо отметить, что наша экскурсия была неполной, т.к. ребенок устал, было темно и холодно, поэтому мы прошли процентов 70-80 пути. Я понимаю, что достаточно сложно увлечь внимание ребенка, особенно уставшего, но Людмила с этим в общем справилась.
9 ноября 2019
Огромное спасибо Людмиле за такую экскурсию. Было очень интересно! Настолько увлекательно, что время пролетело, как 5 минут, несмотря на прохладу и дождь. Очень профессиональная подача, так все интересно и просто рассказано, что запоминается вся информация! Столько интересных историй и фактов, жаль было мало времени и последний день в Париже! Так бы обязательно ещё сходила бы на Экскурсии, которые проводит Людмила! Гид - супер! Очень рекомендую!
30 сентября 2019
Все на высшем уровне!Спасибо
29 сентября 2019
Очень и очень понравилось! Дети в восторге! Такую непростую тему, так увлекательно рассказать -браво! Людмила прекрасный рассказчик - дети все время были вовлечены, даже с учетом непростой задачи с языком, Людмила легко переключалась на Французский и все прошло идеально! Очень рекомендую- это очень интересно, совершенно нескучно, местами страшно, но удивительно познавательно. Обязательно обратимся за продолжением!
18 мая 2019
Очень рада, что попала на экскурсию к Людмиле! Интересно и профессионально подан материал. Много нового услышала о жизни парижан прошлых веков и сегодняшних дней. Людмила так красочно описывала события, что происходящее былых времен ярко представлялось перед глазами. Младшая дочь, не смотря на непогоду и боль в ноге, от экскурсии была просто в восторге! Всей нашей маленькой компании эта пешая прогулка по Парижу доставила массу удовольствия!!!
9 мая 2019
Это было очень интересно и познавательно, экскурсию брали ради детей, 9 и 14 лет, дети очень довольны,, Людмила настолько умеет их заинтересовать, очень интересно рассказывает! Даже если б была без детей взяла бы эту экскурсию взрослым, узнали моменты о которых раньше даже не задумывались! Спасибо Людмиле большое!
6 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Были вдвоём с дочкой. Людмила захватила наше внимание с первой минуты. Несмотря на холодную погоду, мы не заметили, как пролетели два часа, настолько увлекательно она рассказывала. Узнали много нового и интересного даже про те места, где уже побывали, и про тех исторических персонажей, о которых уже слышали. Спасибо большое, Людмила, за увлекательный рассказ.
Ещё 31 отзыв

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