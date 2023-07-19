41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Страшные истории и легенды Парижа

Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Париж — один из самых мистических городов на земле.

Чего только здесь ни происходило! Его улицы и дома полны тайн, легенд и страшных историй, в мир которых мы отправимся.

От Лувра до городской Ратуши, от собора Парижской Богоматери до Нового моста нас будут преследовать призраки, убийства, чёрная магия, астрология, пытки и жуткие казни.
5
55 отзывов
Страшные истории и легенды Парижа
Страшные истории и легенды Парижа
Страшные истории и легенды Парижа

Описание экскурсии

  • В окрестностях Лувра вы услышите легенду о фантоме красного карлика и историю ночи Святого Варфоломея
  • Прогуляемся по по кварталу бывшего центрального рынка — того самого чрева Парижа, который описан в романе Эмиля Золя
  • Поплутаем по старинным улочкам, которые хранят тайны чёрных страниц истории: колдовство Екатерины Медичи, места публичных казней и позорного столба, кладбище Невинных, убийство Генриха IV
  • Закончим путешествие на острове Сите, где нельзя не вспомнить легенды собора Парижской Богоматери, проклятия последних тамплиеров и знаменитых узников тюрьмы Консьержи

Готовы? Тогда в путь! А для самых храбрых: встреча после заката солнца….

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пирамиды Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 3472 туристов
Уже много лет я провожу авторские экскурсии по Парижу и его музеям. Я закончила факультет иностранных языков в Уфе и переехала жить во Францию в 2000 году. В Париже я
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получила степень бакалавра по специальности «История и история искусства», что позволило мне стать лицензированным гидом. Моя задача не только профессионально познакомить вас с историей города и его достопримечательностями, но и передать вам мою любовь к нему! Я постоянно живу в Париже с 2005 года — за это время я полюбила его всем сердцем. И постараюсь от всей души, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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TETIANA
Наконец у меня выдалась возможность написать отзывы о поездке, экскурсиях и гидах) Начну с того, что мы останавливались в Париже на 5 дней и у нас было 4 разных экскурсии
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с разными гидами. Должна сказать, что со всеми гидами нам повезло, все были хороши! Но, пальму первенства, единогласно, получила Людмила!!!) Экскурсия началась строго по времени. И с первых секунд она овладела нашим вниманием и пленила сердца) Невероятное количество интересных фактов, событий открылись нам. Помимо запланированной информации по теме, Людмила, давала ответы на любой интересующий нас вопрос. Приятная энергетика и ораторский талант сделали эту экскурсию незабываемой!!! Два часа для нас (2-х взрослых, и 2-х мальчишек -подростков 12-ти и 13-ти лет) пролетели незаметно, но оставили след навсегда!!!
От всего сердца рекомендуем будущим путешественникам обратиться к этому замечательному гиду!)

Наконец у меня выдалась возможность написать отзывы о поездке, экскурсиях и гидах) Начну с того, что
Наконец у меня выдалась возможность написать отзывы о поездке, экскурсиях и гидах) Начну с того, что
Наконец у меня выдалась возможность написать отзывы о поездке, экскурсиях и гидах) Начну с того, что
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Оксана
Людмила провела интереснейшую экскурсию по историческому Парижу для меня и моей 11-летней дочери. Прекрасно владея материалов, Людмила в доступной для восприятия форме смогла вовлечь нас в путешествие во времени и
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максимально рассказать и показать, как и почему Париж стал таким очаровательным, каким он является сейчас! Страшилки, которые так нравятся детям, подогревали интерес к экскурсии!
Людмила очень внимательный и заботливый гид, который принимает во внимание интересы туристов. Конечно же рекомендуем ее услуги всем, кто планирует визит в Париж, особенно с детьми!!!

Людмила провела интереснейшую экскурсию по историческому Парижу для меня и моей 11-летней дочери. Прекрасно владея материалов,
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виктория
Очень душевная девушка, с ней приятно и комфортно гулять по Парижу. Особенно если вы в первый раз рекомендую!
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Julija
Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно
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Е
Людмила великолепный гид и замечательный человек. Редко встретишь настолько увлечённого человека, который одновременно может увлечь и слушателя и удерживать внимание 3 часа. Мы не заметили как пролетело время за потрясающей
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прогулкой, которую подарила нам Людмила. Сразу же после этой экскурсии договорились на экскурсию по Монмартр и были ещё больше поражены, потому что Людмила превзошла даже 1 экскурсию, которую, как мы считали, превзойти невозможно. Теперь когда ещё раз будем в Париже обязательно возьмём ещё одну экскурсию. Настоятельно рекомендую Людмилу всем приезжающим туристам - она великолепный гид!

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М
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Людмила, учитывая наши пожелания, адаптировала свой рассказ под возраст младшего участника нашей группы - 8-летнего мальчика. При этом информативность, глубина подачи материала ничуть не пострадали. Уже вернувшись
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домой, сын с удовольствием пересказывал друзьям и знакомым все, что услышал на экскурсии: и о тайнах рыночной площади, и о горгульях Нотр-Дама, и о кровожадному цирюльнике, и о Варфоломеевой ночи, и о многом-многом другом. Всем нам экскурсия очень понравилась. Смело и с большим удовольствием рекомендуем ее всем туристам!

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