Здесь когда-то можно было встретить Анри Матисса, Жана Кокто, Айседору Дункан — любовь поэта Есенина, Райнер Мария Рильке, немецкого поэта, служившего несколько ранее секретарем Родена и открывшего для него это место.

Музей был учреждён ещё при жизни скульптора 22 декабря 1916 года и открыт для публики после его смерти в 1919 году, благодаря Родену особняк был сохранён от сноса.

Коллекция включает 6 600 скульптур, 8000 рисунков, 8 000 старых фотографий и 7 000 предметов искусства.

Музей Родена содержит большинство значительных творений скульптора, в том числе «Мыслитель», «Поцелуй», «Граждане Кале» и «Врата ада». В музее есть зал, посвященный работам его ученицы и любимой женщине Камиллы Клодель. А также личная коллекция Родена из произведения искусства древнего Египта, Греции и Рима, Дальнего Востока и картинами Винсента Ван Гога, Клода Моне и Пьера-Огюста Ренуара.

Творчество Родена находится на стыке реализма, романтизма, импрессионизма и символизма. Роден достиг виртуозного мастерства в передаче художественными средствами движения и эмоционального состояния своих героев и в изображении человеческого тела.

Роден вдохновлялся бронзовыми вратами флорентийского баптистерия Лоренцо Гиберти, черпал идеи для сюжетов из «Божественной комедии» Данте, «Страшного суда» Микеланджело, «Цветов зла» Шарля Бодлера и образов порталов готических соборов.

Главным мотивом на протяжении творческого пути Родена было изображение человеческого тела в движении. Стремясь передать движение, Роден рассматривал будущую скульптуру не как статичный объект, а как некоторый центр движущихся масс, поэтому в замысле скульптуры у него особое место занимал торс как смысловой центр движения.

Однажды к Родену пришёл итальянский крестьянин, желавший позировать. Крестьянин обладал красивым телосложением, а особенно Роден был впечатлён его движениями при ходьбе. Роден хотел изобразить движение таким образом, чтобы обе ноги скульптуры твёрдо стояли на земле и вес был распределён между ними. Так появились две работы: «Шагающий» и «Иоанн Креститель», потому что фигура натурщика вызвала у Родена самопроизвольную ассоциацию с Иоанном Крестителем, Как писал сам Роден: «Я сразу подумал об Иоанне Крестителе, другими словами, о боговдохновенном дитя природы…» Эти обе скульптуры являются сейчас также частью музейной коллекции.