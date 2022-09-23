Музей скульптора Огюста Родена представляет собой самое крупное
Музей скульптора Огюста Родена представляет собой самое крупное и важное собрание работ мастера, а также картин, скульптур, документов и книг, связанных с его жизнью, которые он завещал государству. Музей находится в центре Парижа в роскошном особняке 18 века Бирон, в котором жил и работал Роден, а окружает особняк великолепный сад, в котором, также, выставлены скульптуры творца.
Что вас ожидает 🤩
- Музей скульптора Огюста Родена
- Особняк 18 века Бирон
- Скульптуры, рисунки, старые фотографии и предметы искусства
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Описание
Здесь когда-то можно было встретить Анри Матисса, Жана Кокто, Айседору Дункан — любовь поэта Есенина, Райнер Мария Рильке, немецкого поэта, служившего несколько ранее секретарем Родена и открывшего для него это место.
Музей был учреждён ещё при жизни скульптора 22 декабря 1916 года и открыт для публики после его смерти в 1919 году, благодаря Родену особняк был сохранён от сноса.
Коллекция включает 6 600 скульптур, 8000 рисунков, 8 000 старых фотографий и 7 000 предметов искусства.
Музей Родена содержит большинство значительных творений скульптора, в том числе «Мыслитель», «Поцелуй», «Граждане Кале» и «Врата ада». В музее есть зал, посвященный работам его ученицы и любимой женщине Камиллы Клодель. А также личная коллекция Родена из произведения искусства древнего Египта, Греции и Рима, Дальнего Востока и картинами Винсента Ван Гога, Клода Моне и Пьера-Огюста Ренуара.
Творчество Родена находится на стыке реализма, романтизма, импрессионизма и символизма. Роден достиг виртуозного мастерства в передаче художественными средствами движения и эмоционального состояния своих героев и в изображении человеческого тела.
Роден вдохновлялся бронзовыми вратами флорентийского баптистерия Лоренцо Гиберти, черпал идеи для сюжетов из «Божественной комедии» Данте, «Страшного суда» Микеланджело, «Цветов зла» Шарля Бодлера и образов порталов готических соборов.
Главным мотивом на протяжении творческого пути Родена было изображение человеческого тела в движении. Стремясь передать движение, Роден рассматривал будущую скульптуру не как статичный объект, а как некоторый центр движущихся масс, поэтому в замысле скульптуры у него особое место занимал торс как смысловой центр движения.
Однажды к Родену пришёл итальянский крестьянин, желавший позировать. Крестьянин обладал красивым телосложением, а особенно Роден был впечатлён его движениями при ходьбе. Роден хотел изобразить движение таким образом, чтобы обе ноги скульптуры твёрдо стояли на земле и вес был распределён между ними. Так появились две работы: «Шагающий» и «Иоанн Креститель», потому что фигура натурщика вызвала у Родена самопроизвольную ассоциацию с Иоанном Крестителем, Как писал сам Роден: «Я сразу подумал об Иоанне Крестителе, другими словами, о боговдохновенном дитя природы…» Эти обе скульптуры являются сейчас также частью музейной коллекции.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Входные билеты в музей
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: музей Родена в ПарижеЗавершение: музей Родена
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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