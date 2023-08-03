Krista проводит ещё 8 экскурсий

Погружение начнется с коллекции фовистов, объединившихся вокруг Анри Матисса: вы увидите яркие краски, превосходящие реальные цвета изображаемых объектов, и поймете, в чем причина этого приема. Рассматривая работы Пикассо, поговорим о кубизме и о технике, которая заставляет предметы на картинах «двигаться». Вы также познакомитесь с дадаизмом и с работами Энди Уорхола, на одной из которых актриса Элизабет Тейлор изображена с улыбкой Джоконды.
Скандальные произведения и русские в Помпиду
Экспозиция Помпиду постоянно обновляется, а фонды столь велики, что в залах выставлено 3% картин из запасников. Но мы обязательно найдем «Черный квадрат» Малевича и «Фонтан» Дюшана: я объясню, почему картина, которую может повторить даже ребенок, и обыкновенный писсуар стали произведениями искусства. Часто будут звучать русские имена, ведь в Помпиду много картин периода авангарда — здесь мы по праву можем гордиться нашими художниками.
Мы «прогуляемся» по искусству от начала 20 века через дадаизм, сюрреализм и поп-арт до наших дней и обратим внимание не только на живопись, скульптуру и инсталляции, но и образцы промышленного дизайна. Например, на iMAc, который компания Apple подарила музею в 1999 году.
Организационные детали
После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии
Входные билеты в музей вы оплачиваете отдельно при встрече с гидом. Стоимость — 14€, детям до 18 лет — бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего возраст
Во Франции не принимают банкноты номиналом 200€ и 500€, поэтому просим вас заранее подготовить банкноты меньшего номинала
Как проходит экскурсия
Важно!: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
С лицензированным гидом вы пройдете в музей без очереди
в среду и пятницу в 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€50
Дети до 7 лет
€25
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Rambuteau
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 17228 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе, читать дальшеуменьшить
усиливая их впечатления и эмоции.
Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!» Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа.
Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
11 марта мы были на экскурсии в центре Помпиду, это было очень интересно!!! Дарья, наш гид, красивая молодая девушка, но так много знает, мы не заметили как пролетело время, увидели картины знаменитых художников, но не это главное, она смогла раскрыть их мир, жизнь, историю. Огромное вам спасибо!!! Всем рекомендуем в Париж только с Трипстер, нигде нет таких гидов. Ольга
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Александр
Прекрасная экскурсия от гида Натальи. Полное владение темой и доступное изложение материала, сделали экскурсию довольно насыщенной и интересной. Отлично подойдет как тем, кто только начал интересоваться современным искусством, так и тем, кто уже знаком со многими авторами и произведениями художников 20-21 века. Большое спасибо за прекрасно проведенное время.
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