Krista проводит ещё 8 экскурсий

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  4. Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа

Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях

Krista
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Krista – представитель гидов
«Я тоже так могу!» и «Ничего не понятно!» — эти два восклицания мы часто слышим в музеях современного искусства.

Чтобы понять его ценность, нет места лучше Центра Помпиду.

В здании, вывернутом наизнанку, вы разберетесь в многочисленных -измах 20-21 веков и научитесь получать удовольствие от абстрактных картин и запутанных инсталляций.
37 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Rambuteau
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Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа

Что вас ожидает

Современное искусство от Матисса до Уорхола
Погружение начнется с коллекции фовистов, объединившихся вокруг Анри Матисса: вы увидите яркие краски, превосходящие реальные цвета изображаемых объектов, и поймете, в чем причина этого приема. Рассматривая работы Пикассо, поговорим о кубизме и о технике, которая заставляет предметы на картинах «двигаться». Вы также познакомитесь с дадаизмом и с работами Энди Уорхола, на одной из которых актриса Элизабет Тейлор изображена с улыбкой Джоконды.

Скандальные произведения и русские в Помпиду
Экспозиция Помпиду постоянно обновляется, а фонды столь велики, что в залах выставлено 3% картин из запасников. Но мы обязательно найдем «Черный квадрат» Малевича и «Фонтан» Дюшана: я объясню, почему картина, которую может повторить даже ребенок, и обыкновенный писсуар стали произведениями искусства. Часто будут звучать русские имена, ведь в Помпиду много картин периода авангарда — здесь мы по праву можем гордиться нашими художниками.

Мы «прогуляемся» по искусству от начала 20 века через дадаизм, сюрреализм и поп-арт до наших дней и обратим внимание не только на живопись, скульптуру и инсталляции, но и образцы промышленного дизайна. Например, на iMAc, который компания Apple подарила музею в 1999 году.

Организационные детали

Входные билеты в музей вы оплачиваете отдельно при встрече с гидом. Стоимость — 14€, детям до 18 лет — бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего возраст.

Как проходит экскурсия

  • Важно!: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • С лицензированным гидом вы пройдете в музей без очереди
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа

Экскурсия проводится в среду и пятницу в 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Rambuteau.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Krista
Krista
Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
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