Krista проводит ещё 8 экскурсий

«Я тоже так могу!» и «Ничего не понятно!» — эти два восклицания мы часто слышим в музеях современного искусства. Чтобы понять его ценность, нет места лучше Центра Помпиду. В здании, вывернутом наизнанку, вы разберетесь в многочисленных -измах 20-21 веков и научитесь получать удовольствие от абстрактных картин и запутанных инсталляций.

Описание экскурсии

Современное искусство от Матисса до Уорхола

Погружение начнется с коллекции фовистов, объединившихся вокруг Анри Матисса: вы увидите яркие краски, превосходящие реальные цвета изображаемых объектов, и поймете, в чем причина этого приема. Рассматривая работы Пикассо, поговорим о кубизме и о технике, которая заставляет предметы на картинах «двигаться». Вы также познакомитесь с дадаизмом и с работами Энди Уорхола, на одной из которых актриса Элизабет Тейлор изображена с улыбкой Джоконды.

Скандальные произведения и русские в Помпиду

Экспозиция Помпиду постоянно обновляется, а фонды столь велики, что в залах выставлено 3% картин из запасников. Но мы обязательно найдем «Черный квадрат» Малевича и «Фонтан» Дюшана: я объясню, почему картина, которую может повторить даже ребенок, и обыкновенный писсуар стали произведениями искусства. Часто будут звучать русские имена, ведь в Помпиду много картин периода авангарда — здесь мы по праву можем гордиться нашими художниками.

Мы «прогуляемся» по искусству от начала 20 века через дадаизм, сюрреализм и поп-арт до наших дней и обратим внимание не только на живопись, скульптуру и инсталляции, но и образцы промышленного дизайна. Например, на iMAc, который компания Apple подарила музею в 1999 году.

Организационные детали

После предоплаты на сайте, остаток суммы нужно передать наличными гиду в евро по курсу на день проведения экскурсии

Входные билеты в музей вы оплачиваете отдельно при встрече с гидом. Стоимость — 14€, детям до 18 лет — бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего возраст

Во Франции не принимают банкноты номиналом 200€ и 500€, поэтому просим вас заранее подготовить банкноты меньшего номинала

Как проходит экскурсия